https://ria.ru/20210618/turtsiya-1737624719.html
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня - РИА Новости, 18.06.2021
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня
Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:08
2021-06-18T19:08
2021-06-18T21:06
туризм
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татьяна голикова
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Это решение приняли на основании заключения российской инспекционной группы, которая посетила страну.Голикова также отметила, что в Турции организовали вакцинацию персонала в сфере услуг. Среди работников отелей доля привитых составляет от 60 до 90 процентов.Помимо этого, он добавила, что занятость коечного фонда в стране снизилась с 59 до 39 процентов.В свою очередь, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что возобновляется как регулярное, так и чартерное авиасообщение "по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления".Россия с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ограничила авиасообщение с Турцией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня.
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Голикова о возобновлении авиасообщения с Турцией
Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Это решение приняли на основании заключения российской инспекционной группы, которая посетила страну.
2021-06-18T19:08
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россия, туризм, татьяна голикова, турция
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия
возобновит авиасообщение с Турцией
с 22 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
.
Это решение приняли на основании заключения российской инспекционной группы, которая посетила страну.
Голикова также отметила, что в Турции организовали вакцинацию персонала в сфере услуг. Среди работников отелей доля привитых составляет от 60 до 90 процентов.
Помимо этого, он добавила, что занятость коечного фонда в стране снизилась с 59 до 39 процентов.
В свою очередь, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что возобновляется как регулярное, так и чартерное авиасообщение "по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления".
Россия с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ограничила авиасообщение с Турцией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня.