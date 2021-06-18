Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210618/turtsiya-1737624719.html
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня - РИА Новости, 18.06.2021
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня
Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:08
2021-06-18T21:06
туризм
россия
туризм
татьяна голикова
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737639481_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f6fb7d24a7712a2af4184aedec897460.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Это решение приняли на основании заключения российской инспекционной группы, которая посетила страну.Голикова также отметила, что в Турции организовали вакцинацию персонала в сфере услуг. Среди работников отелей доля привитых составляет от 60 до 90 процентов.Помимо этого, он добавила, что занятость коечного фонда в стране снизилась с 59 до 39 процентов.В свою очередь, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что возобновляется как регулярное, так и чартерное авиасообщение "по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления".Россия с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ограничила авиасообщение с Турцией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня.
https://ria.ru/20210618/aviasoobschenie-1737624985.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Голикова о возобновлении авиасообщения с Турцией
Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Это решение приняли на основании заключения российской инспекционной группы, которая посетила страну.
2021-06-18T19:08
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737639481_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_dd1a0ca43ede81e5a66f6d5f4b001930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, туризм, татьяна голикова, турция

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня

19:08 18.06.2021 (обновлено: 21:06 18.06.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Это решение приняли на основании заключения российской инспекционной группы, которая посетила страну.
Голикова об открытии авиасообщения с восемью странами
Вчера, 19:09Туризм
Россия откроет авиасообщение с восемью странами с 28 июня
Голикова также отметила, что в Турции организовали вакцинацию персонала в сфере услуг. Среди работников отелей доля привитых составляет от 60 до 90 процентов.
Помимо этого, он добавила, что занятость коечного фонда в стране снизилась с 59 до 39 процентов.
В свою очередь, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что возобновляется как регулярное, так и чартерное авиасообщение "по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления".
Россия с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ограничила авиасообщение с Турцией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
Вчера, 12:41
 
ТуризмРоссияТуризмТатьяна ГоликоваТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году
09:14Московские власти планируют развернуть до 24 тысяч коек для COVID-больных
09:11Эксперты выявили в даркнете продажу поддельных сертификатов о вакцинации
09:08Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
09:01Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
09:00Черные дыры и темная материя: российские физики обсудили новую гипотезу
08:57Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
Лента новостейМолния