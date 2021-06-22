https://ria.ru/20210622/tserkov-1738121772.html

Патриарх Кирилл рассказал о позиции РПЦ во время войны

Патриарх Кирилл рассказал о позиции РПЦ во время войны - РИА Новости, 22.06.2021

Патриарх Кирилл рассказал о позиции РПЦ во время войны

Удивительное народное единство сложилось в России во время Великой Отечественной войны, и Русская православная церковь во время нее благословляла подвиг как... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T17:15

2021-06-22T17:15

2021-06-22T17:52

религия и мировоззрение

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

великая отечественная война (1941-1945)

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Удивительное народное единство сложилось в России во время Великой Отечественной войны, и Русская православная церковь во время нее благословляла подвиг как верующих, так и неверующих, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби."Хотя в то время церковь наша и верующие люди не имели той свободы, которую имеют сейчас, и многие были не очень счастливы от тех обстоятельств в жизни, в которых они находились, тем не менее все объединились в борьбе с врагом – и верующие, и неверующие люди. И церковь благословляла подвиг наших солдат, офицеров и генералов. Действительно, какое-то удивительное единение народа произошло под тяжестью той страшной опасности, которая прикоснулась к жизни России и к ее народу. Мы вспоминаем этот день, потому что с этого началось великое освобождение нашего народа", - сказал патриарх, обратившись к архиереям РПЦ.Победа в Великой Отечественной войне, подчеркнул предстоятель Русской церкви, стала исторической общенародной победой.Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На рассвете этого дня фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Постановлением президиума Верховного совета РФ от 13 июля 1992 года он был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года название памятной даты было изменено на День памяти и скорби.

https://ria.ru/20210622/putin-1738073544.html

https://ria.ru/20210531/dokument-1734954530.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, великая отечественная война (1941-1945), русская православная церковь