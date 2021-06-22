Патриарх Кирилл рассказал о позиции РПЦ во время войны
17:15 22.06.2021 (обновлено: 17:52 22.06.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПатриарх московский и всея Руси Кирилл выступает в рамках IХ парламентских встреч в Государственной думе РФ
Патриарх Кирилл заявил, что Церковь во время войны благословляла подвиг и верующих, и атеистов
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Удивительное народное единство сложилось в России во время Великой Отечественной войны, и Русская православная церковь во время нее благословляла подвиг как верующих, так и неверующих, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби.
"Хотя в то время церковь наша и верующие люди не имели той свободы, которую имеют сейчас, и многие были не очень счастливы от тех обстоятельств в жизни, в которых они находились, тем не менее все объединились в борьбе с врагом – и верующие, и неверующие люди. И церковь благословляла подвиг наших солдат, офицеров и генералов. Действительно, какое-то удивительное единение народа произошло под тяжестью той страшной опасности, которая прикоснулась к жизни России и к ее народу. Мы вспоминаем этот день, потому что с этого началось великое освобождение нашего народа", - сказал патриарх, обратившись к архиереям РПЦ.
Победа в Великой Отечественной войне, подчеркнул предстоятель Русской церкви, стала исторической общенародной победой.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На рассвете этого дня фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Постановлением президиума Верховного совета РФ от 13 июля 1992 года он был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года название памятной даты было изменено на День памяти и скорби.