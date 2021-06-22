Токаев заявил о необходимости не допустить повторения войны
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости не допустить повторения трагедии, подобной войне
АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости не допустить повторения трагедии, какой стала Великая Отечественная война.
Вчера, 10:19"Помни": тысячи свечей зажги на Поклонной горе в День памяти и скорбиМемориальная акция "Свеча памяти", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, прошла в ночь на 22 июня в Москве. У Музея Победы на Поклонной горе в полночь от Вечного огня зажгли 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.
"Восемьдесят лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровопролитной в истории человечества. На фронте погиб каждый второй солдат, призванный из Казахстана. Имена павших героев навсегда останутся в памяти народа. Наша задача – не допустить повторения подобной трагедии", - написал он в Twitter.
Всего на фронт из Казахстана были мобилизованы более 1,2 миллиона солдат, из них более 600 тысяч не вернулись. Звания Героя Советского Союза удостоены 499 казахстанцев.