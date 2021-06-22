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Токаев заявил о необходимости не допустить повторения войны
Токаев заявил о необходимости не допустить повторения войны - РИА Новости, 22.06.2021
Токаев заявил о необходимости не допустить повторения войны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости не допустить повторения трагедии, какой стала Великая Отечественная война. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:21
2021-06-22T11:21
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости не допустить повторения трагедии, какой стала Великая Отечественная война."Восемьдесят лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровопролитной в истории человечества. На фронте погиб каждый второй солдат, призванный из Казахстана. Имена павших героев навсегда останутся в памяти народа. Наша задача – не допустить повторения подобной трагедии", - написал он в Twitter.Всего на фронт из Казахстана были мобилизованы более 1,2 миллиона солдат, из них более 600 тысяч не вернулись. Звания Героя Советского Союза удостоены 499 казахстанцев.
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день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире
Токаев заявил о необходимости не допустить повторения войны
11:21 22.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости не допустить повторения трагедии, подобной войне

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АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости не допустить повторения трагедии, какой стала Великая Отечественная война.
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Вчера, 10:19
"Помни": тысячи свечей зажги на Поклонной горе в День памяти и скорбиМемориальная акция "Свеча памяти", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, прошла в ночь на 22 июня в Москве. У Музея Победы на Поклонной горе в полночь от Вечного огня зажгли 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.
"Восемьдесят лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровопролитной в истории человечества. На фронте погиб каждый второй солдат, призванный из Казахстана. Имена павших героев навсегда останутся в памяти народа. Наша задача – не допустить повторения подобной трагедии", - написал он в Twitter.
Всего на фронт из Казахстана были мобилизованы более 1,2 миллиона солдат, из них более 600 тысяч не вернулись. Звания Героя Советского Союза удостоены 499 казахстанцев.
 
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войныКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
 
 
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