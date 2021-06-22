https://ria.ru/20210622/tokaev-1738043279.html

Токаев заявил о необходимости не допустить повторения войны

Токаев заявил о необходимости не допустить повторения войны - РИА Новости, 22.06.2021

Токаев заявил о необходимости не допустить повторения войны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости не допустить повторения трагедии, какой стала Великая Отечественная война. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:21

2021-06-22T11:21

2021-06-22T11:21

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

касым-жомарт токаев

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости не допустить повторения трагедии, какой стала Великая Отечественная война."Восемьдесят лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровопролитной в истории человечества. На фронте погиб каждый второй солдат, призванный из Казахстана. Имена павших героев навсегда останутся в памяти народа. Наша задача – не допустить повторения подобной трагедии", - написал он в Twitter.Всего на фронт из Казахстана были мобилизованы более 1,2 миллиона солдат, из них более 600 тысяч не вернулись. Звания Героя Советского Союза удостоены 499 казахстанцев.

https://ria.ru/20210622/svechi-1738029755.html

казахстан

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день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире