https://ria.ru/20210622/todorenko-1738070209.html

"Я плакала": Тодоренко призналась, что переболела коронавирусом

"Я плакала": Тодоренко призналась, что переболела коронавирусом - РИА Новости, 22.06.2021

"Я плакала": Тодоренко призналась, что переболела коронавирусом

Регина Тодоренко сообщила, что переболела коронавирусом. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:33

2021-06-22T13:33

2021-06-22T13:33

шоубиз

влад топалов

коронавирус в россии

регина тодоренко

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Регина Тодоренко сообщила, что переболела коронавирусом. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. По словам исполнительницы, она проболела Ковидом почти весь "отдых" и провела день рождения в изоляции. Она также отметила, что "пережила госпитализацию". Ведущая поблагодарила за поддержку свою маму и призналась, что не справилась бы без нее. "Слава богу, что все у вас хорошо. Вот после таких историй, как у вас, я все больше склоняюсь к тому, чтобы сделать прививку от "короны", "С выздоровлением! И с прошедшим днем рождения!", "Регинушка, берегите себя! Здоровья!" — отреагировали пользователи. 14 июня Тодоренко исполнился 31 год.На днях ведущая поделилась, как прошла операция ее мужа Влада Топалова.

https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736122708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

влад топалов, коронавирус в россии, регина тодоренко, знаменитости, звезды