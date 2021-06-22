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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210622/todorenko-1738070209.html
"Я плакала": Тодоренко призналась, что переболела коронавирусом
"Я плакала": Тодоренко призналась, что переболела коронавирусом - РИА Новости, 22.06.2021
"Я плакала": Тодоренко призналась, что переболела коронавирусом
Регина Тодоренко сообщила, что переболела коронавирусом. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:33
2021-06-22T13:33
шоубиз
влад топалов
коронавирус в россии
регина тодоренко
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Регина Тодоренко сообщила, что переболела коронавирусом. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. По словам исполнительницы, она проболела Ковидом почти весь "отдых" и провела день рождения в изоляции. Она также отметила, что "пережила госпитализацию". Ведущая поблагодарила за поддержку свою маму и призналась, что не справилась бы без нее. "Слава богу, что все у вас хорошо. Вот после таких историй, как у вас, я все больше склоняюсь к тому, чтобы сделать прививку от "короны", "С выздоровлением! И с прошедшим днем рождения!", "Регинушка, берегите себя! Здоровья!" — отреагировали пользователи. 14 июня Тодоренко исполнился 31 год.На днях ведущая поделилась, как прошла операция ее мужа Влада Топалова.
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влад топалов, коронавирус в россии, регина тодоренко, знаменитости, звезды

"Я плакала": Тодоренко призналась, что переболела коронавирусом

13:33 22.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии "Женщина года - 2019" по версии журнала Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Регина Тодоренко сообщила, что переболела коронавирусом. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
По словам исполнительницы, она проболела Ковидом почти весь "отдых" и провела день рождения в изоляции. Она также отметила, что "пережила госпитализацию".
Ведущая поблагодарила за поддержку свою маму и призналась, что не справилась бы без нее.
"Я плакала, когда меня поздравляли (с днем рождения — прим. ред.) люди, облаченные в скафандры", — откровенничает Регина.
"Слава богу, что все у вас хорошо. Вот после таких историй, как у вас, я все больше склоняюсь к тому, чтобы сделать прививку от "короны", "С выздоровлением! И с прошедшим днем рождения!", "Регинушка, берегите себя! Здоровья!" — отреагировали пользователи.
14 июня Тодоренко исполнился 31 год.
На днях ведущая поделилась, как прошла операция ее мужа Влада Топалова.
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8 июня, 12:57Шоубиз
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ШоубизВлад ТопаловКоронавирус в РоссииРегина ТодоренкоЗнаменитостизвезды
 
 
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