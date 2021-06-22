https://ria.ru/20210622/sudno-1738162978.html

В Петербурге столкнулись два судна

В Петербурге столкнулись два судна - РИА Новости, 22.06.2021

В Петербурге столкнулись два судна

Маломерное судно затонуло после столкновения с теплоходом в акватории средней Невки в Санкт-Петербурге, шесть человек доставлены спасателями на берег, никто не... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T23:36

2021-06-22T23:36

2021-06-22T23:36

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Маломерное судно затонуло после столкновения с теплоходом в акватории средней Невки в Санкт-Петербурге, шесть человек доставлены спасателями на берег, никто не пострадал, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.По предварительным данным, во вторник вечером в акватории средней Невки в районе 2-го Елагина моста столкнулись теплоход "Нева-1" и маломерное судно."В результате столкновения маломерное судно, на котором находилось шесть человек, затонуло, указанные граждане были доставлены спасателями на берег, никто не пострадал", - говорится в сообщении.Следственные органы проводят проверку по факту столкновения теплохода и маломерного судна."В настоящее время следователи и криминалисты выехали на место происшествия для производства его осмотра, установления свидетелей и очевидцев, а также всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210605/teplokhod-1735772030.html

россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия