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В Госдуме оценили статью Путина для Die Zeit
В Госдуме оценили статью Путина для Die Zeit - РИА Новости, 22.06.2021
В Госдуме оценили статью Путина для Die Zeit
Статья президента РФ Владимира Путина в немецком издании Die Zeit напомнила в 21-м веке о разгроме фашизма, когда повестка изменилась, ценности второй половины... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:14
2021-06-22T17:14
россия
дмитрий новиков
великая отечественная война (1941-1945)
госдума рф
нато
джо байден
владимир путин
европа
сша
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина в немецком издании Die Zeit напомнила в 21-м веке о разгроме фашизма, когда повестка изменилась, ценности второй половины 20 века позволят вернуть взаимоотношения с США в "более здравый курс", заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета по международным делам ГД Дмитрий Новиков.Путин подготовил статью "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, и материал был опубликован 22 июня - в День памяти и скорби - в немецком издании Die Zeit."Президент здесь использовал принципиальную для нас и для всего мира дату. Очень важно извлекать уроки из мировой истории. Наверное, не было другого такого события, которое оставалось бы так долго в фокусе. На разгром фашизма страны мира ориентировались всю вторую половину 20 века. Это (Вторая мировая война) не должно повториться", - рассказал Новиков.Он отметил, что повестка постепенно меняется, "и очень важно проговаривать определенные вещи", президент же сделал это применительно к 21 веку."Экономическая, культурная и политическая интеграция может иметь положительный эффект, но в современном мире, несмотря на это, конфликты продолжают расти. При этом Россия выступает с миротворческих позиций", - пояснил свою точку зрения Новиков.По его словам, в наши дни виден уровень сближения России и Китая, при этом "мы воспринимаем Россию как часть европейского культурного пространства" – что является большим ресурсом, и просчетом современных политиков будет, если они не учтут этот формат сотрудничества.Также замглавы комитета по международным делам отметил, что опыт президента США Джо Байдена, чье становление как политика проходило во второй половине 20 века, поможет снять недоверие между Россией и США, что подтвердила последняя встреча глав государств."Байден прошел большую школу, его становление проходило в то время, когда дыхание войны еще было слышно. В то время даже самые радикальные "ястребы" в администрации США учитывали это", - сообщил парламентарий.Новиков отметил, что, может быть, этот нюанс позволит новой администрации Белого дома выбрать более здравый курс по сравнению с тем, который формировался предыдущими демократическими и республиканскими администрациями."Ясно, что там формировался курс на сдерживание, а на самом деле было желание убрать Россию с мировой карты. Но политики свои желания соизмеряют не только с возможностями, но и с последствиями своих действий. Надеюсь, этот фактор позволит нам снять недоверие, это уже подтверждено последней встречей президентов", - подытожил Новиков.В статье российский президент написал, что процветание и безопасность Европы возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая РФ, а Россия открыта к созидательному взаимодействию и выступает за восстановление партнёрства с ЕС. Также Путин подчеркнул, что РФ двигалась на пути сотрудничества с Европой в логике построения объединенной Европы, но возобладал подход расширения НАТО. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, статья вышла в немецком издании, поскольку она адресована европейцам.
https://ria.ru/20210622/putin-1738071407.html
https://ria.ru/20210622/putin-1738066684.html
россия
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россия, дмитрий новиков, великая отечественная война (1941-1945), госдума рф, нато, джо байден, владимир путин, европа, сша, в мире
В Госдуме оценили статью Путина для Die Zeit
17:14 22.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В Госдуме заявили, что Путин в статье для Die Zeit напомнил миру о ценностях ХХ века

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина в немецком издании Die Zeit напомнила в 21-м веке о разгроме фашизма, когда повестка изменилась, ценности второй половины 20 века позволят вернуть взаимоотношения с США в "более здравый курс", заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета по международным делам ГД Дмитрий Новиков.
Путин подготовил статью "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, и материал был опубликован 22 июня - в День памяти и скорби - в немецком издании Die Zeit.
"Президент здесь использовал принципиальную для нас и для всего мира дату. Очень важно извлекать уроки из мировой истории. Наверное, не было другого такого события, которое оставалось бы так долго в фокусе. На разгром фашизма страны мира ориентировались всю вторую половину 20 века. Это (Вторая мировая война) не должно повториться", - рассказал Новиков.
Он отметил, что повестка постепенно меняется, "и очень важно проговаривать определенные вещи", президент же сделал это применительно к 21 веку.
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Политологи оценили статью Путина для Die Zeit
"Экономическая, культурная и политическая интеграция может иметь положительный эффект, но в современном мире, несмотря на это, конфликты продолжают расти. При этом Россия выступает с миротворческих позиций", - пояснил свою точку зрения Новиков.
По его словам, в наши дни виден уровень сближения России и Китая, при этом "мы воспринимаем Россию как часть европейского культурного пространства" – что является большим ресурсом, и просчетом современных политиков будет, если они не учтут этот формат сотрудничества.
Также замглавы комитета по международным делам отметил, что опыт президента США Джо Байдена, чье становление как политика проходило во второй половине 20 века, поможет снять недоверие между Россией и США, что подтвердила последняя встреча глав государств.
"Байден прошел большую школу, его становление проходило в то время, когда дыхание войны еще было слышно. В то время даже самые радикальные "ястребы" в администрации США учитывали это", - сообщил парламентарий.
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Новиков отметил, что, может быть, этот нюанс позволит новой администрации Белого дома выбрать более здравый курс по сравнению с тем, который формировался предыдущими демократическими и республиканскими администрациями.
"Ясно, что там формировался курс на сдерживание, а на самом деле было желание убрать Россию с мировой карты. Но политики свои желания соизмеряют не только с возможностями, но и с последствиями своих действий. Надеюсь, этот фактор позволит нам снять недоверие, это уже подтверждено последней встречей президентов", - подытожил Новиков.
В статье российский президент написал, что процветание и безопасность Европы возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая РФ, а Россия открыта к созидательному взаимодействию и выступает за восстановление партнёрства с ЕС. Также Путин подчеркнул, что РФ двигалась на пути сотрудничества с Европой в логике построения объединенной Европы, но возобладал подход расширения НАТО. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, статья вышла в немецком издании, поскольку она адресована европейцам.
 
РоссияДмитрий НовиковВеликая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФНАТОДжо БайденВладимир ПутинЕвропаСШАВ мире
 
 
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