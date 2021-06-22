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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210622/serialy-1737942939.html
Мороз, Миронов и инстаграм: главные герои сериалов лета
Мороз, Миронов и инстаграм: главные герои сериалов лета - РИА Новости, 22.06.2021
Мороз, Миронов и инстаграм: главные герои сериалов лета
Российские сериалы продолжают успешно соперничать с зарубежными: по драматургии, актерской игре, зрелищности и актуальности тем. Выходят заключительные... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T08:00
2021-06-22T07:59
виктория толстоганова
little big
кино и сериалы
знаменитости
евгений миронов
владимир машков
культура
дарья мороз
инстаграм
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Российские сериалы продолжают успешно соперничать с зарубежными: по драматургии, актерской игре, зрелищности и актуальности тем. Выходят заключительные "Содержанки" со звездным составом. Евгений Миронов занимается расследованием в "Пробуждении". В "Инсталайфе" расскажут о красивой, но нереальной жизни блогеров. О самых интересных проектах — в материале РИА Новости.Женщины на граниЗаканчивать проект лучше всего, когда он популярен — наверное, так решили создатели "Содержанок", одного из самых обсуждаемых и успешных российских сериалов. И объявили, что третий сезон станет заключительным.За первые два зрители, казалось бы, уже все узнали про гламурную жизнь Москвы с интригами высшего света и нравами мира больших денег. Но в третьем покажут много нового.Каждый раз у "Содержанок" меняется режиссер: сначала был Константин Богомолов, потом Дарья Жук, а сейчас Юрий Мороз. Теперь самое интересное не столько в шокирующих откровенных сценах, сколько в психологизме и драматическом развитии персонажей.Третий сезон получился более брутальным. Он уже не просто о женщинах, мечтающих получить от жизни все, но и о том, как им живется в мужском мире бизнеса, влиятельных чиновников и больших денег.Второй заканчивается на том, что главная героиня Лена (Дарья Мороз) сбегает от олигарха Глеба (Владимир Мишуков) в аэропорту. Но, как бывший следователь, амбиции она не оставляет — не уезжает из Москвы, а становится одним из советников предпринимателя Чистякова (Константин Лавроненко). Глеб недоволен и плетет интриги против этого тандема.Одна из новых главных героинь шоу — психотерапевт и коуч Эмма (Виктория Толстоганова). Среди ее клиенток — "рублевские жены" и чиновники. Этакий эквивалент Олега из "Психа". Но она еще более саркастичная. Готова обсуждать все что угодно со своими "заказчиками".А говорить есть о чем: дамы высшего света продолжают интриговать друг против друга, бизнесмены — искать новые выгодные контракты. Между этим — интимные сцены и откровенные разговоры. По ее словам, сниматься в таких откровенных эпизодах бывает смешно: у артистов есть технические задачи (ракурс, что делать, в каком темпераменте) и комментарии режиссера по рации. "Это даже забавно: ты работаешь страстную страсть, а режиссер дает задачу. Главное — в этот момент не расколоться", — признается артистка.В третьем сезоне пока никто не "раскололся", а еще можно сделать ставки — оставят ли "зацепки" на продолжение проекта?Сериал выходит на видеосервисе Start.Женщины в соцсетяхКак соцсети влияют на нашу жизнь? Вы когда-нибудь принимали опрометчивые решения после просмотра своей ленты в инстаграме? Как много остается за кадром идеальных селфи?Ответы на эти вопросы ищут в сериале-драмеди "Инсталайф" главные героини.Речь идет о жизни пяти подруг: Оля (Лукерья Ильяшенко) приехала из провинции и хочет устроиться в Москве, Ира (Анна Котова-Дерябина) переживает после разрыва с очередным парнем, Вероника (Юлия Серина) борется с лишним весом. Алена (Ирина Носова) сидит в декрете и скучает по работе, а Катя (Анастасия Уколова) переживает драму с женатым мужчиной.Инстаграм-подруги фолловят друг друга в соцсети и пытаются наладить жизнь, сравнивая себя с остальными. Оля выкладывает лучшие ракурсы из ресторанов (которые волнуют ее больше еды и компании). Вероника срывается на клиентов по телефону, а после публикует селфи с улыбкой и подписью "любимый кофе на любимой работе". Алена ругается с мужем, затем постит милый снимок с ним и подписывает "люблю нас". Двойные стандарты, обман и виртуальное соревнование — наше все. То, что картинки в инстаграме разительно отличаются от реальности, давно обсуждают на Западе, в том числе в сериалах. "Инсталайф", наверное, первый российский проект, который полностью посвящен этой (и многим другим) проблемам и с такой честностью рассказывает о них. Даже слоган у него соответствующий: "Сериал без фильтров".Проект выходит на видеосервисе PREMIER.Мужчина на расследованииСериал "Пробуждение" с Евгением Мироновым — стильный детектив с мистическим акцентом. Следователь Павел Фролов (Миронов) все время посвящает работе, а жена Светлана и сын Кирилл видят его дома редко. Но однажды семья по пути из аэропорта попадает в аварию.Очнувшись, Павел понимает: происходит что-то странное. Он как будто живет в разных реальностях: если утром у него на руке появляется крестик, то в аварии погибла жена, а если круг, то сын. К тому же у Павла появляется мистическая способность видеть знаки, что должно помочь ему в раскрытии преступлений.Потом у него возникает теория, что вселенные могут пересекаться, а чтобы это произошло, надо разгадать запутанное убийство."Пробуждение" сделали по аналогии с одноименным американским проектом (там снимался Джейсон Айзекс). Но если в зарубежной версии открытый финал, то российский сериал адаптировали, переделали и поставят в конце точку. Так обещают создатели.Миронову на съемках пришлось стрелять, плавать под водой, участвовать в гонках — в общем, из него получился герой, который может посоперничать с отчаянным и решительным следователем Капланом в проекте "Побег" (его сыграл Владимир Машков).Миронов снова показывает драматический талант: мгновенно превращается из собранного детектива в осторожного отца, который пытается наладить отношения с сыном. А в другой сцене его герой уже аккуратно общается с супругой, оправдывая очередной аврал на работе.В целом "Пробуждение" напоминает микс "Эффекта бабочки" и "Господина Никто". Снято динамично и совсем не скучно. Сериал выходит на ivi с 1 июля.Мужчина среди дамБухгалтер, который находит неожиданный, но прибыльный заработок: сериал "Стриптизеры" — про это.Сюжет не нов: ничем не примечательный работник добивается успеха в неожиданной сфере. Но тут еще и про юмор в неожиданных ситуациях, смекалку и психологию отношений.Интроверт-бухгалтер Толик (Дмитрий Власкин) уходит с работы, жена ему изменяет, и он напивается в баре. Который оказывается заведением, где мужчины откровенно танцуют для женщин.Расплатиться Толику нечем, и хозяйка заведения Лидия (Ольга Тумайкина) заставляет его танцевать. Наутро герой понимает, что его "па" понравились: Лидия предлагает работать у нее. Наверное, сработал эффект контраста: долговязый очкарик на фоне качков.В сериале много смешных ситуаций, соперничество с главным танцовщиком клуба Кириллом (Евгений Шириков) по кличке Император, немного философских разговоров с риторическими вопросами и танцев.А на десерт — актеры эпизодических ролей: Эвелина Бледанс и "Пухляш" из Little Big.Проект выходит на Okko.
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виктория толстоганова, little big, кино и сериалы, знаменитости, евгений миронов, владимир машков, дарья мороз, инстаграм, константин богомолов

Мороз, Миронов и инстаграм: главные герои сериалов лета

08:00 22.06.2021
 
© START Studio (2019-...)Кадр из сериала "Содержанки"
Кадр из сериала Содержанки
© START Studio (2019-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Российские сериалы продолжают успешно соперничать с зарубежными: по драматургии, актерской игре, зрелищности и актуальности тем. Выходят заключительные "Содержанки" со звездным составом. Евгений Миронов занимается расследованием в "Пробуждении". В "Инсталайфе" расскажут о красивой, но нереальной жизни блогеров. О самых интересных проектах — в материале РИА Новости.

Женщины на грани

Заканчивать проект лучше всего, когда он популярен — наверное, так решили создатели "Содержанок", одного из самых обсуждаемых и успешных российских сериалов. И объявили, что третий сезон станет заключительным.
За первые два зрители, казалось бы, уже все узнали про гламурную жизнь Москвы с интригами высшего света и нравами мира больших денег. Но в третьем покажут много нового.
© START Studio (2019-...)Кадр из сериала "Содержанки"
Кадр из сериала Содержанки
© START Studio (2019-...)
Кадр из сериала "Содержанки"
Каждый раз у "Содержанок" меняется режиссер: сначала был Константин Богомолов, потом Дарья Жук, а сейчас Юрий Мороз. Теперь самое интересное не столько в шокирующих откровенных сценах, сколько в психологизме и драматическом развитии персонажей.
Третий сезон получился более брутальным. Он уже не просто о женщинах, мечтающих получить от жизни все, но и о том, как им живется в мужском мире бизнеса, влиятельных чиновников и больших денег.
Второй заканчивается на том, что главная героиня Лена (Дарья Мороз) сбегает от олигарха Глеба (Владимир Мишуков) в аэропорту. Но, как бывший следователь, амбиции она не оставляет — не уезжает из Москвы, а становится одним из советников предпринимателя Чистякова (Константин Лавроненко). Глеб недоволен и плетет интриги против этого тандема.
© START Studio (2019-...)

На съемках сериала "Содержанки"

Кадр из сериала Содержанки
1 из 3

На съемках сериала "Содержанки"

© START Studio (2019-...)
© START Studio (2019-...)

Виктория Толстоганова в сериале "Содержанки"

Кадр из сериала Содержанки
2 из 3

Виктория Толстоганова в сериале "Содержанки"

© START Studio (2019-...)
© START Studio (2019-...)

Александра Ребенок в сериале "Содержанки"

Кадр из сериала Содержанки
3 из 3

Александра Ребенок в сериале "Содержанки"

© START Studio (2019-...)
1 из 3

На съемках сериала "Содержанки"

© START Studio (2019-...)
2 из 3

Виктория Толстоганова в сериале "Содержанки"

© START Studio (2019-...)
3 из 3

Александра Ребенок в сериале "Содержанки"

© START Studio (2019-...)
Одна из новых главных героинь шоу — психотерапевт и коуч Эмма (Виктория Толстоганова). Среди ее клиенток — "рублевские жены" и чиновники. Этакий эквивалент Олега из "Психа". Но она еще более саркастичная. Готова обсуждать все что угодно со своими "заказчиками".
А говорить есть о чем: дамы высшего света продолжают интриговать друг против друга, бизнесмены — искать новые выгодные контракты. Между этим — интимные сцены и откровенные разговоры.

"Это хорошо, что мы приходим через кино к тому, что тема телесности нормальна, — рассказывала в интервью Дарья Мороз. — Что о ней нужно говорить с партнером, с детьми — это исключает потом многие проблемы в отношениях"

© START Studio (2019-...)Кадр из сериала "Содержанки"
Кадр из сериала Содержанки
© START Studio (2019-...)
Кадр из сериала "Содержанки"
По ее словам, сниматься в таких откровенных эпизодах бывает смешно: у артистов есть технические задачи (ракурс, что делать, в каком темпераменте) и комментарии режиссера по рации. "Это даже забавно: ты работаешь страстную страсть, а режиссер дает задачу. Главное — в этот момент не расколоться", — признается артистка.
В третьем сезоне пока никто не "раскололся", а еще можно сделать ставки — оставят ли "зацепки" на продолжение проекта?
Сериал выходит на видеосервисе Start.

Женщины в соцсетях

© "ВЕГА Фильм" (2021-...)Кадр из сериала "Инсталайф"
Кадр из сериала Инсталайф
© "ВЕГА Фильм" (2021-...)
Кадр из сериала "Инсталайф"
Как соцсети влияют на нашу жизнь? Вы когда-нибудь принимали опрометчивые решения после просмотра своей ленты в инстаграме? Как много остается за кадром идеальных селфи?
Ответы на эти вопросы ищут в сериале-драмеди "Инсталайф" главные героини.
Речь идет о жизни пяти подруг: Оля (Лукерья Ильяшенко) приехала из провинции и хочет устроиться в Москве, Ира (Анна Котова-Дерябина) переживает после разрыва с очередным парнем, Вероника (Юлия Серина) борется с лишним весом. Алена (Ирина Носова) сидит в декрете и скучает по работе, а Катя (Анастасия Уколова) переживает драму с женатым мужчиной.
© "ВЕГА Фильм" (2021-...)

Анна Котова-Дерябина в сериале "Инсталайф"

Кадр из сериала Инсталайф
1 из 3

Анна Котова-Дерябина в сериале "Инсталайф"

© "ВЕГА Фильм" (2021-...)
© "ВЕГА Фильм" (2021-...)

Носова в сериале "Инсталайф"

Кадр из сериала Инсталайф
2 из 3

Носова в сериале "Инсталайф"

© "ВЕГА Фильм" (2021-...)
© "ВЕГА Фильм" (2021-...)

Юлия Серина в сериале "Инсталайф"

Кадр из сериала Инсталайф
3 из 3

Юлия Серина в сериале "Инсталайф"

© "ВЕГА Фильм" (2021-...)
1 из 3

Анна Котова-Дерябина в сериале "Инсталайф"

© "ВЕГА Фильм" (2021-...)
2 из 3

Носова в сериале "Инсталайф"

© "ВЕГА Фильм" (2021-...)
3 из 3

Юлия Серина в сериале "Инсталайф"

© "ВЕГА Фильм" (2021-...)
Инстаграм-подруги фолловят друг друга в соцсети и пытаются наладить жизнь, сравнивая себя с остальными. Оля выкладывает лучшие ракурсы из ресторанов (которые волнуют ее больше еды и компании). Вероника срывается на клиентов по телефону, а после публикует селфи с улыбкой и подписью "любимый кофе на любимой работе". Алена ругается с мужем, затем постит милый снимок с ним и подписывает "люблю нас".
© "ВЕГА Фильм" (2021-...)Кадр из сериала "Инсталайф"
Кадр из сериала Инсталайф
© "ВЕГА Фильм" (2021-...)
Кадр из сериала "Инсталайф"
Двойные стандарты, обман и виртуальное соревнование — наше все. То, что картинки в инстаграме разительно отличаются от реальности, давно обсуждают на Западе, в том числе в сериалах. "Инсталайф", наверное, первый российский проект, который полностью посвящен этой (и многим другим) проблемам и с такой честностью рассказывает о них. Даже слоган у него соответствующий: "Сериал без фильтров".
Проект выходит на видеосервисе PREMIER.

Мужчина на расследовании

© пресс-служба iviКадр из сериала "Пробуждение"
Кадр из сериала Пробуждение
© пресс-служба ivi
Кадр из сериала "Пробуждение"
Сериал "Пробуждение" с Евгением Мироновым — стильный детектив с мистическим акцентом.
Следователь Павел Фролов (Миронов) все время посвящает работе, а жена Светлана и сын Кирилл видят его дома редко. Но однажды семья по пути из аэропорта попадает в аварию.
Очнувшись, Павел понимает: происходит что-то странное. Он как будто живет в разных реальностях: если утром у него на руке появляется крестик, то в аварии погибла жена, а если круг, то сын. К тому же у Павла появляется мистическая способность видеть знаки, что должно помочь ему в раскрытии преступлений.
© пресс-служба iviКадр из сериала "Пробуждение"
Кадр из сериала Пробуждение
© пресс-служба ivi
Кадр из сериала "Пробуждение"
Потом у него возникает теория, что вселенные могут пересекаться, а чтобы это произошло, надо разгадать запутанное убийство.
"Пробуждение" сделали по аналогии с одноименным американским проектом (там снимался Джейсон Айзекс). Но если в зарубежной версии открытый финал, то российский сериал адаптировали, переделали и поставят в конце точку. Так обещают создатели.
Миронову на съемках пришлось стрелять, плавать под водой, участвовать в гонках — в общем, из него получился герой, который может посоперничать с отчаянным и решительным следователем Капланом в проекте "Побег" (его сыграл Владимир Машков).
© пресс-служба iviКадр из сериала "Пробуждение"
Кадр из сериала Пробуждение
© пресс-служба ivi
Кадр из сериала "Пробуждение"
Миронов снова показывает драматический талант: мгновенно превращается из собранного детектива в осторожного отца, который пытается наладить отношения с сыном. А в другой сцене его герой уже аккуратно общается с супругой, оправдывая очередной аврал на работе.
В целом "Пробуждение" напоминает микс "Эффекта бабочки" и "Господина Никто". Снято динамично и совсем не скучно.
Сериал выходит на ivi с 1 июля.
© пресс-служба iviКадр из сериала "Пробуждение"
Кадр из сериала Пробуждение
© пресс-служба ivi
Кадр из сериала "Пробуждение"

Мужчина среди дам

Бухгалтер, который находит неожиданный, но прибыльный заработок: сериал "Стриптизеры" — про это.
Сюжет не нов: ничем не примечательный работник добивается успеха в неожиданной сфере. Но тут еще и про юмор в неожиданных ситуациях, смекалку и психологию отношений.
© пресс-служба OkkoКадры из сериала "Стриптизеры"
Кадры из сериала Стриптизеры
© пресс-служба Okko
Кадры из сериала "Стриптизеры"
Интроверт-бухгалтер Толик (Дмитрий Власкин) уходит с работы, жена ему изменяет, и он напивается в баре. Который оказывается заведением, где мужчины откровенно танцуют для женщин.
Расплатиться Толику нечем, и хозяйка заведения Лидия (Ольга Тумайкина) заставляет его танцевать. Наутро герой понимает, что его "па" понравились: Лидия предлагает работать у нее. Наверное, сработал эффект контраста: долговязый очкарик на фоне качков.
© пресс-служба OkkoКадры из сериала "Стриптизеры"
Кадры из сериала Стриптизеры
1 из 3
Кадры из сериала "Стриптизеры"
© пресс-служба Okko
© пресс-служба Okko

Сцена из сериала "Стриптизеры"

Кадры из сериала Стриптизеры
2 из 3

Сцена из сериала "Стриптизеры"

© пресс-служба Okko
© пресс-служба Okko

Фрагмент из сериала "Стриптизеры"

Кадры из сериала Стриптизеры
3 из 3

Фрагмент из сериала "Стриптизеры"

© пресс-служба Okko
1 из 3
Кадры из сериала "Стриптизеры"
© пресс-служба Okko
2 из 3

Сцена из сериала "Стриптизеры"

© пресс-служба Okko
3 из 3

Фрагмент из сериала "Стриптизеры"

© пресс-служба Okko
В сериале много смешных ситуаций, соперничество с главным танцовщиком клуба Кириллом (Евгений Шириков) по кличке Император, немного философских разговоров с риторическими вопросами и танцев.
А на десерт — актеры эпизодических ролей: Эвелина Бледанс и "Пухляш" из Little Big.
Проект выходит на Okko.
Кадр из сериала Локи
31 мая, 08:00Культура
Локи, Люцифер, Болейн. Какие новые сериалы нельзя пропустить
 
КультураВиктория ТолстогановаLittle BigКино и сериалыЗнаменитостиЕвгений МироновВладимир МашковДарья МорозИнстаграмКонстантин Богомолов
 
 
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