https://ria.ru/20210622/serialy-1737942939.html

Мороз, Миронов и инстаграм: главные герои сериалов лета

Мороз, Миронов и инстаграм: главные герои сериалов лета - РИА Новости, 22.06.2021

Мороз, Миронов и инстаграм: главные герои сериалов лета

Российские сериалы продолжают успешно соперничать с зарубежными: по драматургии, актерской игре, зрелищности и актуальности тем. Выходят заключительные... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T08:00

2021-06-22T08:00

2021-06-22T07:59

виктория толстоганова

little big

кино и сериалы

знаменитости

евгений миронов

владимир машков

культура

дарья мороз

инстаграм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730381510_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b520ba7f37c23e19bd5fa5598249b6ca.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Российские сериалы продолжают успешно соперничать с зарубежными: по драматургии, актерской игре, зрелищности и актуальности тем. Выходят заключительные "Содержанки" со звездным составом. Евгений Миронов занимается расследованием в "Пробуждении". В "Инсталайфе" расскажут о красивой, но нереальной жизни блогеров. О самых интересных проектах — в материале РИА Новости.Женщины на граниЗаканчивать проект лучше всего, когда он популярен — наверное, так решили создатели "Содержанок", одного из самых обсуждаемых и успешных российских сериалов. И объявили, что третий сезон станет заключительным.За первые два зрители, казалось бы, уже все узнали про гламурную жизнь Москвы с интригами высшего света и нравами мира больших денег. Но в третьем покажут много нового.Каждый раз у "Содержанок" меняется режиссер: сначала был Константин Богомолов, потом Дарья Жук, а сейчас Юрий Мороз. Теперь самое интересное не столько в шокирующих откровенных сценах, сколько в психологизме и драматическом развитии персонажей.Третий сезон получился более брутальным. Он уже не просто о женщинах, мечтающих получить от жизни все, но и о том, как им живется в мужском мире бизнеса, влиятельных чиновников и больших денег.Второй заканчивается на том, что главная героиня Лена (Дарья Мороз) сбегает от олигарха Глеба (Владимир Мишуков) в аэропорту. Но, как бывший следователь, амбиции она не оставляет — не уезжает из Москвы, а становится одним из советников предпринимателя Чистякова (Константин Лавроненко). Глеб недоволен и плетет интриги против этого тандема.Одна из новых главных героинь шоу — психотерапевт и коуч Эмма (Виктория Толстоганова). Среди ее клиенток — "рублевские жены" и чиновники. Этакий эквивалент Олега из "Психа". Но она еще более саркастичная. Готова обсуждать все что угодно со своими "заказчиками".А говорить есть о чем: дамы высшего света продолжают интриговать друг против друга, бизнесмены — искать новые выгодные контракты. Между этим — интимные сцены и откровенные разговоры. По ее словам, сниматься в таких откровенных эпизодах бывает смешно: у артистов есть технические задачи (ракурс, что делать, в каком темпераменте) и комментарии режиссера по рации. "Это даже забавно: ты работаешь страстную страсть, а режиссер дает задачу. Главное — в этот момент не расколоться", — признается артистка.В третьем сезоне пока никто не "раскололся", а еще можно сделать ставки — оставят ли "зацепки" на продолжение проекта?Сериал выходит на видеосервисе Start.Женщины в соцсетяхКак соцсети влияют на нашу жизнь? Вы когда-нибудь принимали опрометчивые решения после просмотра своей ленты в инстаграме? Как много остается за кадром идеальных селфи?Ответы на эти вопросы ищут в сериале-драмеди "Инсталайф" главные героини.Речь идет о жизни пяти подруг: Оля (Лукерья Ильяшенко) приехала из провинции и хочет устроиться в Москве, Ира (Анна Котова-Дерябина) переживает после разрыва с очередным парнем, Вероника (Юлия Серина) борется с лишним весом. Алена (Ирина Носова) сидит в декрете и скучает по работе, а Катя (Анастасия Уколова) переживает драму с женатым мужчиной.Инстаграм-подруги фолловят друг друга в соцсети и пытаются наладить жизнь, сравнивая себя с остальными. Оля выкладывает лучшие ракурсы из ресторанов (которые волнуют ее больше еды и компании). Вероника срывается на клиентов по телефону, а после публикует селфи с улыбкой и подписью "любимый кофе на любимой работе". Алена ругается с мужем, затем постит милый снимок с ним и подписывает "люблю нас". Двойные стандарты, обман и виртуальное соревнование — наше все. То, что картинки в инстаграме разительно отличаются от реальности, давно обсуждают на Западе, в том числе в сериалах. "Инсталайф", наверное, первый российский проект, который полностью посвящен этой (и многим другим) проблемам и с такой честностью рассказывает о них. Даже слоган у него соответствующий: "Сериал без фильтров".Проект выходит на видеосервисе PREMIER.Мужчина на расследованииСериал "Пробуждение" с Евгением Мироновым — стильный детектив с мистическим акцентом. Следователь Павел Фролов (Миронов) все время посвящает работе, а жена Светлана и сын Кирилл видят его дома редко. Но однажды семья по пути из аэропорта попадает в аварию.Очнувшись, Павел понимает: происходит что-то странное. Он как будто живет в разных реальностях: если утром у него на руке появляется крестик, то в аварии погибла жена, а если круг, то сын. К тому же у Павла появляется мистическая способность видеть знаки, что должно помочь ему в раскрытии преступлений.Потом у него возникает теория, что вселенные могут пересекаться, а чтобы это произошло, надо разгадать запутанное убийство."Пробуждение" сделали по аналогии с одноименным американским проектом (там снимался Джейсон Айзекс). Но если в зарубежной версии открытый финал, то российский сериал адаптировали, переделали и поставят в конце точку. Так обещают создатели.Миронову на съемках пришлось стрелять, плавать под водой, участвовать в гонках — в общем, из него получился герой, который может посоперничать с отчаянным и решительным следователем Капланом в проекте "Побег" (его сыграл Владимир Машков).Миронов снова показывает драматический талант: мгновенно превращается из собранного детектива в осторожного отца, который пытается наладить отношения с сыном. А в другой сцене его герой уже аккуратно общается с супругой, оправдывая очередной аврал на работе.В целом "Пробуждение" напоминает микс "Эффекта бабочки" и "Господина Никто". Снято динамично и совсем не скучно. Сериал выходит на ivi с 1 июля.Мужчина среди дамБухгалтер, который находит неожиданный, но прибыльный заработок: сериал "Стриптизеры" — про это.Сюжет не нов: ничем не примечательный работник добивается успеха в неожиданной сфере. Но тут еще и про юмор в неожиданных ситуациях, смекалку и психологию отношений.Интроверт-бухгалтер Толик (Дмитрий Власкин) уходит с работы, жена ему изменяет, и он напивается в баре. Который оказывается заведением, где мужчины откровенно танцуют для женщин.Расплатиться Толику нечем, и хозяйка заведения Лидия (Ольга Тумайкина) заставляет его танцевать. Наутро герой понимает, что его "па" понравились: Лидия предлагает работать у нее. Наверное, сработал эффект контраста: долговязый очкарик на фоне качков.В сериале много смешных ситуаций, соперничество с главным танцовщиком клуба Кириллом (Евгений Шириков) по кличке Император, немного философских разговоров с риторическими вопросами и танцев.А на десерт — актеры эпизодических ролей: Эвелина Бледанс и "Пухляш" из Little Big.Проект выходит на Okko.

https://ria.ru/20210531/kino-1734633506.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория толстоганова, little big, кино и сериалы, знаменитости, евгений миронов, владимир машков, дарья мороз, инстаграм, константин богомолов