Рябков объяснил, почему Россия наращивает оборонный потенциал
20:29 22.06.2021 (обновлено: 21:14 22.06.2021)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Рябков: Россия в последние годы наращивает оборонный потенциал в ответ на усиливающиеся вызовы
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия в последние годы наращивает оборонный потенциал не по собственной прихоти, а ответ на усиливающиеся вызовы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Замминистра отметил, что "мы все помним, как себя чувствовали США, когда в определенное время российские ракеты были развернуты на Кубе, но мы живем в похожих обстоятельствах уже многие годы, и мы не можем просто игнорировать то, что происходит вокруг и не заботиться о своей собственной национальной безопасности".
"Было бы гораздо лучше, если бы те в НАТО, кто находится наиболее близко к границам России, выступали за меры по деэскалации ситуации ... В последние месяцы мы наблюдаем стратегические бомбардировщики США, которые совершают полеты над разного рода объектами, в нескольких дюжинах километров от Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов. Мы не поднимаем большого шума из-за этого, но такие действия - лишнее напоминание для нас, что наша обороноспособность должна быть как никогда сильной в современной истории, потому что это единственная страховка, которая у нас может быть", - сказал Рябков, выступая онлайн в рамках Carnegie International Nuclear Policy Conference.