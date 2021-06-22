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Рябков объяснил, почему Россия наращивает оборонный потенциал
Рябков объяснил, почему Россия наращивает оборонный потенциал - РИА Новости, 22.06.2021
Рябков объяснил, почему Россия наращивает оборонный потенциал
Россия в последние годы наращивает оборонный потенциал не по собственной прихоти, а ответ на усиливающиеся вызовы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T20:29
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нато
сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия в последние годы наращивает оборонный потенциал не по собственной прихоти, а ответ на усиливающиеся вызовы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Замминистра отметил, что "мы все помним, как себя чувствовали США, когда в определенное время российские ракеты были развернуты на Кубе, но мы живем в похожих обстоятельствах уже многие годы, и мы не можем просто игнорировать то, что происходит вокруг и не заботиться о своей собственной национальной безопасности"."Было бы гораздо лучше, если бы те в НАТО, кто находится наиболее близко к границам России, выступали за меры по деэскалации ситуации ... В последние месяцы мы наблюдаем стратегические бомбардировщики США, которые совершают полеты над разного рода объектами, в нескольких дюжинах километров от Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов. Мы не поднимаем большого шума из-за этого, но такие действия - лишнее напоминание для нас, что наша обороноспособность должна быть как никогда сильной в современной истории, потому что это единственная страховка, которая у нас может быть", - сказал Рябков, выступая онлайн в рамках Carnegie International Nuclear Policy Conference.
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нато, сша, россия, сергей рябков
Рябков объяснил, почему Россия наращивает оборонный потенциал
20:29 22.06.2021 (обновлено: 21:14 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Рябков: Россия в последние годы наращивает оборонный потенциал в ответ на усиливающиеся вызовы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия в последние годы наращивает оборонный потенциал не по собственной прихоти, а ответ на усиливающиеся вызовы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Замминистра отметил, что "мы все помним, как себя чувствовали США, когда в определенное время российские ракеты были развернуты на Кубе, но мы живем в похожих обстоятельствах уже многие годы, и мы не можем просто игнорировать то, что происходит вокруг и не заботиться о своей собственной национальной безопасности".
"Было бы гораздо лучше, если бы те в НАТО, кто находится наиболее близко к границам России, выступали за меры по деэскалации ситуации ... В последние месяцы мы наблюдаем стратегические бомбардировщики США, которые совершают полеты над разного рода объектами, в нескольких дюжинах километров от Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов. Мы не поднимаем большого шума из-за этого, но такие действия - лишнее напоминание для нас, что наша обороноспособность должна быть как никогда сильной в современной истории, потому что это единственная страховка, которая у нас может быть", - сказал Рябков, выступая онлайн в рамках Carnegie International Nuclear Policy Conference.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 02:55
НАТО планирует ответить на наращивание Россией военной мощи
 
НАТОСШАРоссияСергей Рябков
 
 
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