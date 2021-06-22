https://ria.ru/20210622/ryabkov-1738150793.html

Рябков объяснил, почему Россия наращивает оборонный потенциал

Рябков объяснил, почему Россия наращивает оборонный потенциал - РИА Новости, 22.06.2021

Рябков объяснил, почему Россия наращивает оборонный потенциал

Россия в последние годы наращивает оборонный потенциал не по собственной прихоти, а ответ на усиливающиеся вызовы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T20:29

2021-06-22T20:29

2021-06-22T21:14

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия в последние годы наращивает оборонный потенциал не по собственной прихоти, а ответ на усиливающиеся вызовы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Замминистра отметил, что "мы все помним, как себя чувствовали США, когда в определенное время российские ракеты были развернуты на Кубе, но мы живем в похожих обстоятельствах уже многие годы, и мы не можем просто игнорировать то, что происходит вокруг и не заботиться о своей собственной национальной безопасности"."Было бы гораздо лучше, если бы те в НАТО, кто находится наиболее близко к границам России, выступали за меры по деэскалации ситуации ... В последние месяцы мы наблюдаем стратегические бомбардировщики США, которые совершают полеты над разного рода объектами, в нескольких дюжинах километров от Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов. Мы не поднимаем большого шума из-за этого, но такие действия - лишнее напоминание для нас, что наша обороноспособность должна быть как никогда сильной в современной истории, потому что это единственная страховка, которая у нас может быть", - сказал Рябков, выступая онлайн в рамках Carnegie International Nuclear Policy Conference.

https://ria.ru/20210614/nato-1736910158.html

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нато, сша, россия, сергей рябков