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Ревакцинация от COVID в Москве станет возможной через несколько дней
Ревакцинация от COVID в Москве станет возможной через несколько дней - РИА Новости, 22.06.2021
Ревакцинация от COVID в Москве станет возможной через несколько дней
Ревакцинация от коронавируса в Москве станет возможной через несколько дней, идет нормативное урегулирование, сообщил руководитель городского департамента... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:11
2021-06-22T15:11
2021-06-22T15:11
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса в Москве станет возможной через несколько дней, идет нормативное урегулирование, сообщил руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун на конференции "Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы"."Уровень антител никакого значения не имеет, он через 6 месяцев такой, который как раз требует ревакцинации... Логика всех событий развития эпидемии к этому подталкивает, я имею в виду нормативное регулирование ревакцинации", - заявил Хрипун.Отвечая на вопрос, могут ли сейчас отказать в ревакцинации москвичам, которые привились полгода назад, руководитель депздрава сказал, что "через несколько дней это (ревакцинация) будет возможным".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва, общество
Ревакцинация от COVID в Москве станет возможной через несколько дней
Власти Москвы рассказали, что ревакцинация от COVID станет возможной через несколько дней