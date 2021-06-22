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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/revaktsinatsiya-1738091636.html
Ревакцинация от COVID в Москве станет возможной через несколько дней
Ревакцинация от COVID в Москве станет возможной через несколько дней - РИА Новости, 22.06.2021
Ревакцинация от COVID в Москве станет возможной через несколько дней
Ревакцинация от коронавируса в Москве станет возможной через несколько дней, идет нормативное урегулирование, сообщил руководитель городского департамента... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:11
2021-06-22T15:11
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса в Москве станет возможной через несколько дней, идет нормативное урегулирование, сообщил руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун на конференции "Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы"."Уровень антител никакого значения не имеет, он через 6 месяцев такой, который как раз требует ревакцинации... Логика всех событий развития эпидемии к этому подталкивает, я имею в виду нормативное регулирование ревакцинации", - заявил Хрипун.Отвечая на вопрос, могут ли сейчас отказать в ревакцинации москвичам, которые привились полгода назад, руководитель депздрава сказал, что "через несколько дней это (ревакцинация) будет возможным".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва, общество
Ревакцинация от COVID в Москве станет возможной через несколько дней
15:11 22.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители павильона "Здоровая Москва" в парке "Сокольники" ожидают вакцинации от COVID-19
Посетители павильона Здоровая Москва в парке Сокольники ожидают вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Власти Москвы рассказали, что ревакцинация от COVID станет возможной через несколько дней

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса в Москве станет возможной через несколько дней, идет нормативное урегулирование, сообщил руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун на конференции "Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы".
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Глава Центра Гамалеи перечислил подходящие для ревакцинации препараты
"Уровень антител никакого значения не имеет, он через 6 месяцев такой, который как раз требует ревакцинации... Логика всех событий развития эпидемии к этому подталкивает, я имею в виду нормативное регулирование ревакцинации", - заявил Хрипун.
Отвечая на вопрос, могут ли сейчас отказать в ревакцинации москвичам, которые привились полгода назад, руководитель депздрава сказал, что "через несколько дней это (ревакцинация) будет возможным".
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииМоскваОбщество
 
 
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