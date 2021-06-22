https://ria.ru/20210622/revaktsinatsiya-1738091636.html

Ревакцинация от COVID в Москве станет возможной через несколько дней

Ревакцинация от COVID в Москве станет возможной через несколько дней - РИА Новости, 22.06.2021

Ревакцинация от COVID в Москве станет возможной через несколько дней

Ревакцинация от коронавируса в Москве станет возможной через несколько дней, идет нормативное урегулирование, сообщил руководитель городского департамента... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:11

2021-06-22T15:11

2021-06-22T15:11

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса в Москве станет возможной через несколько дней, идет нормативное урегулирование, сообщил руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун на конференции "Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы"."Уровень антител никакого значения не имеет, он через 6 месяцев такой, который как раз требует ревакцинации... Логика всех событий развития эпидемии к этому подталкивает, я имею в виду нормативное регулирование ревакцинации", - заявил Хрипун.Отвечая на вопрос, могут ли сейчас отказать в ревакцинации москвичам, которые привились полгода назад, руководитель депздрава сказал, что "через несколько дней это (ревакцинация) будет возможным".

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/koronavirus-1738017132.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва, общество