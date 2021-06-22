https://ria.ru/20210622/repellent-1738010354.html
Токсиколог объяснил, когда репеллент может быть опасен для здоровья
Токсиколог объяснил, когда репеллент может быть опасен для здоровья - РИА Новости, 22.06.2021
Токсиколог объяснил, когда репеллент может быть опасен для здоровья
РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T04:08
2021-06-22T04:08
2021-06-22T04:08
россия
алексей водовозов
насекомые
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Борьба с комарами и прочими летающими насекомыми летом активно ведется с помощью химических репеллентов. Как отравить комара, а не самого себя, рассказал в интервью радио Sputnik токсиколог Алексей Водовозов.Эксперт отметил, что нужно пользоваться сертифицированными веществами для отпугивания насекомых, которые не представляют угрозы для здоровья человека. Однако побочные продукты, которые возникают при их применении, могут стать причиной плохого самочувствия. Поэтому все репелленты нужно использовать строго в соответствии с инструкцией по применению, подчеркнул Алексей Водовозов.Так, спирали против комаров, которые поджигают, чтобы они дымили и отпугивали летающих насекомых, можно применять только на открытом воздухе, пояснил токсиколог.Все химические средства, особенно с резкими запахами, нужно использовать подальше от кровати, где вы спите, отметил эксперт. Это обстоятельство нужно учитывать, устанавливая в своем жилье фумигаторы."Надо понимать, что люди бывают с различной чувствительностью. У кого-то может быть чувствительность к резким запахам. То есть не к самому препарату, а к резкому запаху. Такая же реакция может быть, например, на резкие духи. У некоторых людей это может спровоцировать мигрень", – предупредил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.Он также напомнил, что средства, предназначенные для обработки открытых участков кожи, не должны попадать на слизистые губ, глаз, носа.
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россия, алексей водовозов, насекомые, общество
Токсиколог объяснил, когда репеллент может быть опасен для здоровья
Токсиколог предупредил об опасности репеллентов от насекомых
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Борьба с комарами и прочими летающими насекомыми летом активно ведется с помощью химических репеллентов. Как отравить комара, а не самого себя, рассказал в интервью радио Sputnik
токсиколог Алексей Водовозов
.
Эксперт отметил, что нужно пользоваться сертифицированными веществами для отпугивания насекомых, которые не представляют угрозы для здоровья человека. Однако побочные продукты, которые возникают при их применении, могут стать причиной плохого самочувствия. Поэтому все репелленты нужно использовать строго в соответствии с инструкцией по применению, подчеркнул Алексей Водовозов.
Так, спирали против комаров, которые поджигают, чтобы они дымили и отпугивали летающих насекомых, можно применять только на открытом воздухе, пояснил токсиколог.
"Если их сжигать дома, то будут неприятные продукты горения. Они будут накапливаться, вызывать головную боль и все такое прочее. Летального исхода не будет, но вы будете плохо себя чувствовать, причем из-за продуктов горения, а не самого репеллента", – сказал Алексей Водовозов.
Все химические средства, особенно с резкими запахами, нужно использовать подальше от кровати, где вы спите, отметил эксперт. Это обстоятельство нужно учитывать, устанавливая в своем жилье фумигаторы.
"Надо понимать, что люди бывают с различной чувствительностью. У кого-то может быть чувствительность к резким запахам. То есть не к самому препарату, а к резкому запаху. Такая же реакция может быть, например, на резкие духи. У некоторых людей это может спровоцировать мигрень", – предупредил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.
Он также напомнил, что средства, предназначенные для обработки открытых участков кожи, не должны попадать на слизистые губ, глаз, носа.