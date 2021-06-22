https://ria.ru/20210622/razgovor-1738125548.html

Путин и Меркель отметили важность сохранения исторической памяти о войне

Путин и Меркель отметили важность сохранения исторической памяти о войне - РИА Новости, 22.06.2021

Путин и Меркель отметили важность сохранения исторической памяти о войне

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразила чувства сопереживания в связи с бедами и страданиями,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T17:39

2021-06-22T17:39

2021-06-22T17:46

россия

великая отечественная война (1941-1945)

ангела меркель

джо байден

владимир путин

германия

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразила чувства сопереживания в связи с бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистами война, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война", - говорится в сообщении."Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями", - говорится в сообщении."По просьбе федерального канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны условились о дальнейших личных контактах.

https://ria.ru/20210622/putin-1738066684.html

россия

германия

женева (город)

сша

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россия, великая отечественная война (1941-1945), ангела меркель, джо байден, владимир путин, германия, женева (город), сша, в мире