Путин и Меркель отметили важность сохранения исторической памяти о войне
17:39 22.06.2021 (обновлено: 17:46 22.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 11 января 2020
Путин и Меркель провели телефонный разговор в годовщину начала Великой Отечественной войны
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразила чувства сопереживания в связи с бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистами война, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война", - говорится в сообщении.
"С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии", - говорится в сообщении.
"Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями", - говорится в сообщении.
"По просьбе федерального канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны условились о дальнейших личных контактах.