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Путин и Меркель отметили важность сохранения исторической памяти о войне
Путин и Меркель отметили важность сохранения исторической памяти о войне - РИА Новости, 22.06.2021
Путин и Меркель отметили важность сохранения исторической памяти о войне
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразила чувства сопереживания в связи с бедами и страданиями,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:39
2021-06-22T17:46
россия
великая отечественная война (1941-1945)
ангела меркель
джо байден
владимир путин
германия
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразила чувства сопереживания в связи с бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистами война, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война", - говорится в сообщении."Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями", - говорится в сообщении."По просьбе федерального канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны условились о дальнейших личных контактах.
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россия, великая отечественная война (1941-1945), ангела меркель, джо байден, владимир путин, германия, женева (город), сша, в мире
Путин и Меркель отметили важность сохранения исторической памяти о войне
17:39 22.06.2021 (обновлено: 17:46 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 11 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 11 января 2020 - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин и Меркель провели телефонный разговор в годовщину начала Великой Отечественной войны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразила чувства сопереживания в связи с бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистами война, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война", - говорится в сообщении.
"С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии", - говорится в сообщении.
"Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями", - говорится в сообщении.
"По просьбе федерального канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны условились о дальнейших личных контактах.
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