https://ria.ru/20210622/putin-1738073544.html

"Вечная им память". Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

"Вечная им память". Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 22.06.2021

"Вечная им память". Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин в 80-й годовщину начала Великой Отечественной войны принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата у РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:00

2021-06-22T16:00

2021-06-22T16:00

могила неизвестного солдата

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

великая отечественная война (1941-1945)

владимир путин

фото

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Президент России Владимир Путин в 80-й годовщину начала Великой Отечественной войны принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены. Памятные кадры — в фотоленте Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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