"Вечная им память". Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Торжественная церемония состоялась в Александровском саду в Москве.
Торжественная церемония состоялась в Александровском саду в Москве.
Глава государства возложил букет красных роз к мемориалу Вечного огня.
Глава государства возложил букет красных роз к мемориалу Вечного огня.
Затем Путин прошел к аллее городов-героев и городов воинской славы и возложил цветы к каждой из стел.
Затем Путин прошел к аллее городов-героев и городов воинской славы и возложил цветы к каждой из стел.
Россияне всегда будут благодарны тем, кто подарил будущим поколениям жизнь и мир, подчеркнул президент.
Россияне всегда будут благодарны тем, кто подарил будущим поколениям жизнь и мир, подчеркнул президент.
"Вечная слава павшим за свободу и независимость родины. Вечная им память", — сказал Путин.
"Вечная слава павшим за свободу и независимость родины. Вечная им память", — сказал Путин.
Перед возложением цветов Путин поприветствовал ветеранов, принимавших участие в церемонии, и поговорил с каждым из них.
Перед возложением цветов Путин поприветствовал ветеранов, принимавших участие в церемонии, и поговорил с каждым из них.
В России 22 июня отмечают День памяти и скорби.
В России 22 июня отмечают День памяти и скорби.
В этот день ровно 80 лет назад началась освободительная война народов СССР против нацистской Германии.
В этот день ровно 80 лет назад началась освободительная война народов СССР против нацистской Германии.