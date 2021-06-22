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"Вечная им память". Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
"Вечная им память". Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 22.06.2021
"Вечная им память". Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Президент России Владимир Путин в 80-й годовщину начала Великой Отечественной войны принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата у РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:00
2021-06-22T16:00
могила неизвестного солдата
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
фото
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Президент России Владимир Путин в 80-й годовщину начала Великой Отечественной войны принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены. Памятные кадры — в фотоленте Ria.ru.
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могила неизвестного солдата, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, фото, фото

"Вечная им память". Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

16:00 22.06.2021
 
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин в 80-й годовщину начала Великой Отечественной войны принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены. Памятные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Торжественная церемония состоялась в Александровском саду в Москве.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
1 из 8

Торжественная церемония состоялась в Александровском саду в Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства возложил букет красных роз к мемориалу Вечного огня.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
2 из 8

Глава государства возложил букет красных роз к мемориалу Вечного огня.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Затем Путин прошел к аллее городов-героев и городов воинской славы и возложил цветы к каждой из стел.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы на Аллее городов-героев в Александровском саду в День памяти и скорби
3 из 8

Затем Путин прошел к аллее городов-героев и городов воинской славы и возложил цветы к каждой из стел.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Россияне всегда будут благодарны тем, кто подарил будущим поколениям жизнь и мир, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
4 из 8

Россияне всегда будут благодарны тем, кто подарил будущим поколениям жизнь и мир, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

"Вечная слава павшим за свободу и независимость родины. Вечная им память", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
5 из 8

"Вечная слава павшим за свободу и независимость родины. Вечная им память", — сказал Путин.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Перед возложением цветов Путин поприветствовал ветеранов, принимавших участие в церемонии, и поговорил с каждым из них.

Президент РФ Владимир Путин приветствует ветеранов на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
6 из 8

Перед возложением цветов Путин поприветствовал ветеранов, принимавших участие в церемонии, и поговорил с каждым из них.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

В России 22 июня отмечают День памяти и скорби.

Юнармейцы на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
7 из 8

В России 22 июня отмечают День памяти и скорби.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В этот день ровно 80 лет назад началась освободительная война народов СССР против нацистской Германии.

Ветераны на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
8 из 8

В этот день ровно 80 лет назад началась освободительная война народов СССР против нацистской Германии.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
 
Могила Неизвестного солдатаДень памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войныВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинФото
 
 
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