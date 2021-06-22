"Правильный путь": немцы восхитились статьей Путина для Zeit
13:11 22.06.2021 (обновлено: 17:13 22.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Читатели Zeit прокомментировали статью Путина, посвященную началу Великой Отечественной войны
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit прокомментировали статью Владимира Путина, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с рассуждениями российского президента и выразили надежду, что отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся.
"Очень интересная статья, к сожалению для меня, слишком короткая. Замечательно прочитать здесь такого автора", — написал Joaber.
"Считаю правильным, что Владимир Путин здесь пишет и высказывает свою точку зрения. <...> В память о нашей кровавой истории мы должны вместе с Россией работать над тем, чтобы развивать солидарность друг с другом, а также вместе заботиться о природе. Отбросить обиды и ненависть и проникнуться духом умиротворения — это правильный путь!" — поделился мнением пользователь с ником Альтернатива альтернативе.
"Запад должен поверить Путину на слово! Ошибки, допущенные обеими сторонами, можно исправить, и мы начнем не новую гонку вооружений, а честное соревнование в духе партнерства", — уверен Matthias Wilke.
"Спасибо, господин Путин, за эту статью. Мои бабушка и дедушка пережили ту войну, и я давно хотел, чтобы Европа и Россия сблизились друг с другом. Когда я читаю ваши строки, у меня даже получается представить, что это сработает", — отметил Herr Nadel.
"Очень важный импульс от Zeit! Владимир Путин высказал свои, я считаю, замечательные мысли о том, как наладить политическое сотрудничество в будущем. Я был бы счастлив, если бы теперь среди немецких политиков нашлись те, кто осмелится подхватить этот импульс и активно его развивать. За мирное сосуществование на равных. За уважение. За то, чтобы было больше общения и меньше силовых игр и конфронтации", — подытожили читатели.
Статья Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое" вышла сегодня, в День памяти и скорби, в немецком издании Die Zeit. В ней президент высказался об отношениях СССР и Европы в прошлом и отметил, что Москва стремилась развивать их, но на Западе возобладал другой подход. Он также подчеркнул, что Россия открыта к честному созидательному взаимодействию и это подтверждается идеей создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана.