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Путин: 22 июня отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений
Путин: 22 июня отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений - РИА Новости, 22.06.2021
Путин: 22 июня отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений
День начала Великой Отечественной войны по-прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений, те страшные годы буквально впечатаны в память,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:32
2021-06-22T16:01
владимир путин
германия
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. День начала Великой Отечественной войны по-прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений, те страшные годы буквально впечатаны в память, сказал президент России Владимир Путин."Сегодня тяжелая, трагическая дата - 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту родину. Но этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей. Потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память", - сказал Путин после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этом году 22 июня исполнилось 80 лет с момента нападения фашистской Германии на Советский Союз.
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владимир путин, германия, общество
Путин: 22 июня отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений
12:32 22.06.2021 (обновлено: 16:01 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин заявил, что 22 июня по-прежнему отзывается скорбью в сердцах всех поколений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. День начала Великой Отечественной войны по-прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений, те страшные годы буквально впечатаны в память, сказал президент России Владимир Путин.
"Сегодня тяжелая, трагическая дата - 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту родину. Но этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей. Потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память", - сказал Путин после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
"Вечная им память". Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Торжественная церемония состоялась в Александровском саду в Москве.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
1 из 8

Торжественная церемония состоялась в Александровском саду в Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства возложил букет красных роз к мемориалу Вечного огня.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
2 из 8

Глава государства возложил букет красных роз к мемориалу Вечного огня.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Затем Путин прошел к аллее городов-героев и городов воинской славы и возложил цветы к каждой из стел.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы на Аллее городов-героев в Александровском саду в День памяти и скорби
3 из 8

Затем Путин прошел к аллее городов-героев и городов воинской славы и возложил цветы к каждой из стел.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Россияне всегда будут благодарны тем, кто подарил будущим поколениям жизнь и мир, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
4 из 8

Россияне всегда будут благодарны тем, кто подарил будущим поколениям жизнь и мир, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

"Вечная слава павшим за свободу и независимость родины. Вечная им память", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
5 из 8

"Вечная слава павшим за свободу и независимость родины. Вечная им память", — сказал Путин.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Перед возложением цветов Путин поприветствовал ветеранов, принимавших участие в церемонии, и поговорил с каждым из них.

Президент РФ Владимир Путин приветствует ветеранов на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
6 из 8

Перед возложением цветов Путин поприветствовал ветеранов, принимавших участие в церемонии, и поговорил с каждым из них.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

В России 22 июня отмечают День памяти и скорби.

Юнармейцы на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
7 из 8

В России 22 июня отмечают День памяти и скорби.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В этот день ровно 80 лет назад началась освободительная война народов СССР против нацистской Германии.

Ветераны на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
8 из 8

В этот день ровно 80 лет назад началась освободительная война народов СССР против нацистской Германии.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 8

Торжественная церемония состоялась в Александровском саду в Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 8

Глава государства возложил букет красных роз к мемориалу Вечного огня.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 8

Затем Путин прошел к аллее городов-героев и городов воинской славы и возложил цветы к каждой из стел.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Россияне всегда будут благодарны тем, кто подарил будущим поколениям жизнь и мир, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
5 из 8

"Вечная слава павшим за свободу и независимость родины. Вечная им память", — сказал Путин.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 8

Перед возложением цветов Путин поприветствовал ветеранов, принимавших участие в церемонии, и поговорил с каждым из них.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 8

В России 22 июня отмечают День памяти и скорби.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
8 из 8

В этот день ровно 80 лет назад началась освободительная война народов СССР против нацистской Германии.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этом году 22 июня исполнилось 80 лет с момента нападения фашистской Германии на Советский Союз.
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