https://ria.ru/20210622/putin-1738058687.html

Путин: 22 июня отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений

Путин: 22 июня отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений - РИА Новости, 22.06.2021

Путин: 22 июня отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений

День начала Великой Отечественной войны по-прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений, те страшные годы буквально впечатаны в память,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:32

2021-06-22T12:32

2021-06-22T16:01

владимир путин

германия

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. День начала Великой Отечественной войны по-прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений, те страшные годы буквально впечатаны в память, сказал президент России Владимир Путин."Сегодня тяжелая, трагическая дата - 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту родину. Но этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей. Потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память", - сказал Путин после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этом году 22 июня исполнилось 80 лет с момента нападения фашистской Германии на Советский Союз.

https://ria.ru/20210622/pobeda-1737961115.html

германия

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владимир путин, германия, общество