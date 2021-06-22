https://ria.ru/20210622/putin-1738053531.html

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2021

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены в Москве. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:06

2021-06-22T12:06

2021-06-22T13:57

великая отечественная война (1941-1945)

общество

владимир путин

москва

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены в Москве.Церемония, в которой приняли участие ветераны войны, состоялась во вторник в Александровском саду в столице. Перед возложением президент поприветствовал ветеранов - пожал руку и немного поговорил с каждым из них.Затем они прошли к мемориалу Вечного огня, президент возложил букет красных роз. Затем Путин прошел к аллее городов-героев и городов воинской славы в Александровском саду, где также возложил цветы к каждой из стел.День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этом году 22 июня - 80-я годовщина нападения фашистской Германии на Советский Союз.

https://ria.ru/20210622/oshibki-1738032941.html

москва

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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и стелам городов-героев в Москве Президент России Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены в Москве. 2021-06-22T12:06 true PT0M55S

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великая отечественная война (1941-1945), общество, владимир путин, москва