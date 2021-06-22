https://ria.ru/20210622/putin-1738053531.html
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2021
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены в Москве. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:06
2021-06-22T12:06
2021-06-22T13:57
великая отечественная война (1941-1945)
общество
владимир путин
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены в Москве.Церемония, в которой приняли участие ветераны войны, состоялась во вторник в Александровском саду в столице. Перед возложением президент поприветствовал ветеранов - пожал руку и немного поговорил с каждым из них.Затем они прошли к мемориалу Вечного огня, президент возложил букет красных роз. Затем Путин прошел к аллее городов-героев и городов воинской славы в Александровском саду, где также возложил цветы к каждой из стел.День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этом году 22 июня - 80-я годовщина нападения фашистской Германии на Советский Союз.
https://ria.ru/20210622/oshibki-1738032941.html
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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и стелам городов-героев в Москве
Президент России Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены в Москве.
2021-06-22T12:06
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PT0M55S
РИА Новости
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великая отечественная война (1941-1945), общество, владимир путин, москва
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
12:06 22.06.2021 (обновлено: 13:57 22.06.2021)
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата