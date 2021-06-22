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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2021
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены в Москве. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:06
2021-06-22T13:57
великая отечественная война (1941-1945)
общество
владимир путин
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены в Москве.Церемония, в которой приняли участие ветераны войны, состоялась во вторник в Александровском саду в столице. Перед возложением президент поприветствовал ветеранов - пожал руку и немного поговорил с каждым из них.Затем они прошли к мемориалу Вечного огня, президент возложил букет красных роз. Затем Путин прошел к аллее городов-героев и городов воинской славы в Александровском саду, где также возложил цветы к каждой из стел.День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этом году 22 июня - 80-я годовщина нападения фашистской Германии на Советский Союз.
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РИА Новости
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353
60
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и стелам городов-героев в Москве
Президент России Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены в Москве.
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великая отечественная война (1941-1945), общество, владимир путин, москва
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
12:06 22.06.2021 (обновлено: 13:57 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены в Москве.
Церемония, в которой приняли участие ветераны войны, состоялась во вторник в Александровском саду в столице. Перед возложением президент поприветствовал ветеранов - пожал руку и немного поговорил с каждым из них.
Затем они прошли к мемориалу Вечного огня, президент возложил букет красных роз. Затем Путин прошел к аллее городов-героев и городов воинской славы в Александровском саду, где также возложил цветы к каждой из стел.
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этом году 22 июня - 80-я годовщина нападения фашистской Германии на Советский Союз.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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