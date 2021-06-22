https://ria.ru/20210622/putin-1738038333.html

Путин писал статью для Die Zeit на русском языке, заявил Песков

Путин писал статью для Die Zeit на русском языке, заявил Песков - РИА Новости, 22.06.2021

Путин писал статью для Die Zeit на русском языке, заявил Песков

Президент России Владимир Путин писал статью для немецкого издания Die Zeit на русском языке, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:05

2021-06-22T11:05

2021-06-22T11:09

россия

великая отечественная война (1941-1945)

дмитрий песков

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737423684_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_99495559d11a0127b66bc7bb9cc07324.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин писал статью для немецкого издания Die Zeit на русском языке, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Путин подготовил статью "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, и материал был опубликован 22 июня - в День памяти и скорби.Песков, отвечая на вопрос на каком языке Путин писал текст, заявил, что "на русском".Президент России знает немецкий язык и не так давно практиковался в нем на встрече с президентом Международной хоккейной Федерации.

https://rsport.ria.ru/20210510/putin-1731660112.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий песков, владимир путин, общество