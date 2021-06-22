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Путин писал статью для Die Zeit на русском языке, заявил Песков
Путин писал статью для Die Zeit на русском языке, заявил Песков - РИА Новости, 22.06.2021
Путин писал статью для Die Zeit на русском языке, заявил Песков
Президент России Владимир Путин писал статью для немецкого издания Die Zeit на русском языке, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:05
2021-06-22T11:09
россия
великая отечественная война (1941-1945)
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин писал статью для немецкого издания Die Zeit на русском языке, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Путин подготовил статью "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, и материал был опубликован 22 июня - в День памяти и скорби.Песков, отвечая на вопрос на каком языке Путин писал текст, заявил, что "на русском".Президент России знает немецкий язык и не так давно практиковался в нем на встрече с президентом Международной хоккейной Федерации.
https://rsport.ria.ru/20210510/putin-1731660112.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий песков, владимир путин, общество
Путин писал статью для Die Zeit на русском языке, заявил Песков
11:05 22.06.2021 (обновлено: 11:09 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Песков заявил, что Путин писал статью для немецкого издания Die Zeit на русском язык

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин писал статью для немецкого издания Die Zeit на русском языке, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин подготовил статью "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, и материал был опубликован 22 июня - в День памяти и скорби.
Песков, отвечая на вопрос на каком языке Путин писал текст, заявил, что "на русском".
Президент России знает немецкий язык и не так давно практиковался в нем на встрече с президентом Международной хоккейной Федерации.
Владимир Путин и президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель (слева) во время встречи в Сочи. - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
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