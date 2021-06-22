В ОСК рассказали о проекте АПЛ "Горгона"
14:30 22.06.2021 (обновлено: 14:48 22.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочие "Объединенной судостроительной корпорации"
Рахманов назвал проект новейшей атомной многоцелевой АПЛ "Горгона" передовой разработкой
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Проект новейшей атомной многоцелевой подлодки малого водоизмещения "Горгона" является передовой разработкой конструкторского бюро, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщил РИА Новости гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
"В конструкторских бюро постоянно ведутся передовые разработки новых проектов кораблей и судов военного и гражданского назначения, а также подводных лодок. Проект "Горгона" не является исключением", - сказал Рахманов.
9 сентября 2020, 13:00Сказано в эфиреНовые технологии. Военный эксперт рассказал о подлодках пятого поколенияВ России продолжается разработка проектов новейших подлодок пятого поколения – атомной "Хаски" и дизельной "Калины". В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин прокомментировал планы.
Он не стал уточнять тактико-технические характеристики проекта, сославшись на секретность.
Ранее петербургское Морское бюро машиностроения "Малахит" в своём годовом отчете за 2020 год сообщило о разработке технического предложения атомной многоцелевой подводной лодки малого водоизмещения "Горгона". Отмечалось, что определен облик субмарины.