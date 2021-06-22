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Новое оружие России
https://ria.ru/20210622/podlodka-1738081527.html
В ОСК рассказали о проекте АПЛ "Горгона"
В ОСК рассказали о проекте АПЛ "Горгона" - РИА Новости, 22.06.2021
В ОСК рассказали о проекте АПЛ "Горгона"
Проект новейшей атомной многоцелевой подлодки малого водоизмещения "Горгона" является передовой разработкой конструкторского бюро, входящего в Объединенную... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:30
2021-06-22T14:48
новое оружие россии
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
безопасность
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Проект новейшей атомной многоцелевой подлодки малого водоизмещения "Горгона" является передовой разработкой конструкторского бюро, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщил РИА Новости гендиректор ОСК Алексей Рахманов."В конструкторских бюро постоянно ведутся передовые разработки новых проектов кораблей и судов военного и гражданского назначения, а также подводных лодок. Проект "Горгона" не является исключением", - сказал Рахманов.Он не стал уточнять тактико-технические характеристики проекта, сославшись на секретность.Ранее петербургское Морское бюро машиностроения "Малахит" в своём годовом отчете за 2020 год сообщило о разработке технического предложения атомной многоцелевой подводной лодки малого водоизмещения "Горгона". Отмечалось, что определен облик субмарины.
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/podlodka-1576980823.html
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алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, безопасность
В ОСК рассказали о проекте АПЛ "Горгона"
14:30 22.06.2021 (обновлено: 14:48 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочие "Объединенной судостроительной корпорации"
Рабочие Объединенной судостроительной корпорации - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Рахманов назвал проект новейшей атомной многоцелевой АПЛ "Горгона" передовой разработкой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Проект новейшей атомной многоцелевой подлодки малого водоизмещения "Горгона" является передовой разработкой конструкторского бюро, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщил РИА Новости гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
"В конструкторских бюро постоянно ведутся передовые разработки новых проектов кораблей и судов военного и гражданского назначения, а также подводных лодок. Проект "Горгона" не является исключением", - сказал Рахманов.
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Он не стал уточнять тактико-технические характеристики проекта, сославшись на секретность.
Ранее петербургское Морское бюро машиностроения "Малахит" в своём годовом отчете за 2020 год сообщило о разработке технического предложения атомной многоцелевой подводной лодки малого водоизмещения "Горгона". Отмечалось, что определен облик субмарины.
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Новое оружие РоссииАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияБезопасность
 
 
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