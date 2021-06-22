https://ria.ru/20210622/podlodka-1738081527.html

В ОСК рассказали о проекте АПЛ "Горгона"

В ОСК рассказали о проекте АПЛ "Горгона" - РИА Новости, 22.06.2021

В ОСК рассказали о проекте АПЛ "Горгона"

Проект новейшей атомной многоцелевой подлодки малого водоизмещения "Горгона" является передовой разработкой конструкторского бюро, входящего в Объединенную... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:30

2021-06-22T14:30

2021-06-22T14:48

новое оружие россии

алексей рахманов

объединенная судостроительная корпорация

безопасность

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Проект новейшей атомной многоцелевой подлодки малого водоизмещения "Горгона" является передовой разработкой конструкторского бюро, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщил РИА Новости гендиректор ОСК Алексей Рахманов."В конструкторских бюро постоянно ведутся передовые разработки новых проектов кораблей и судов военного и гражданского назначения, а также подводных лодок. Проект "Горгона" не является исключением", - сказал Рахманов.Он не стал уточнять тактико-технические характеристики проекта, сославшись на секретность.Ранее петербургское Морское бюро машиностроения "Малахит" в своём годовом отчете за 2020 год сообщило о разработке технического предложения атомной многоцелевой подводной лодки малого водоизмещения "Горгона". Отмечалось, что определен облик субмарины.

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/podlodka-1576980823.html

https://ria.ru/20210526/baltiyskiy-1733807396.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, безопасность