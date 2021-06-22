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В Дании памятник поэту Шевченко раскрасили в российский триколор
В Дании памятник поэту Шевченко раскрасили в российский триколор - РИА Новости, 22.06.2021
В Дании памятник поэту Шевченко раскрасили в российский триколор
Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене оказался раскрашен в цвета российского флага в ночь перед игрой команд России и Дании на чемпионате... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T18:28
2021-06-22T18:28
2021-06-22T20:08
россия
тарас шевченко
дания
копенгаген
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украина
в мире
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МУРМАНСК, 22 июн – РИА Новости. Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене оказался раскрашен в цвета российского флага в ночь перед игрой команд России и Дании на чемпионате Европы по футболу, монумент быстро привели в порядок, сообщается на странице посольства Украины в Дании в Facebook.Как сообщили в посольстве, вероятно, в ночь на понедельник, накануне футбольного матча Дания-Россия, "был осквернен" памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в городе Копенгаген, он был раскрашен в российский триколор. В посольстве отметили, что рассматривают этот поступок как акт вандализма и провокацию в отношении Украины, и заявили, что обратились в правоохранительные органы с требованием расследовать происшествие.Позже в посольстве сообщили, что памятник быстро привели в порядок. "Хотим сообщить, что краску и пропагандистские слоганы с памятника Тарасу Шевченко в Копенгагене смыли. Мы благодарным коммунальным службам за оперативную работу. Надеемся, датская полиция оперативно отреагирует на наше заявление и привлечет виновных к ответственности", - говорится в сообщении посольства.
https://rsport.ria.ru/20210622/evro-1738065888.html
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россия, тарас шевченко, дания, копенгаген, европа, украина, в мире
В Дании памятник поэту Шевченко раскрасили в российский триколор
18:28 22.06.2021 (обновлено: 20:08 22.06.2021)
Неизвестные раскрасили памятник поэту Шевченко в Копенгагене в российский триколор