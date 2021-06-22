https://ria.ru/20210622/pamyatnik-1738135016.html

В Дании памятник поэту Шевченко раскрасили в российский триколор

В Дании памятник поэту Шевченко раскрасили в российский триколор - РИА Новости, 22.06.2021

В Дании памятник поэту Шевченко раскрасили в российский триколор

Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене оказался раскрашен в цвета российского флага в ночь перед игрой команд России и Дании на чемпионате... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T18:28

2021-06-22T18:28

2021-06-22T20:08

россия

тарас шевченко

дания

копенгаген

европа

украина

в мире

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МУРМАНСК, 22 июн – РИА Новости. Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене оказался раскрашен в цвета российского флага в ночь перед игрой команд России и Дании на чемпионате Европы по футболу, монумент быстро привели в порядок, сообщается на странице посольства Украины в Дании в Facebook.Как сообщили в посольстве, вероятно, в ночь на понедельник, накануне футбольного матча Дания-Россия, "был осквернен" памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в городе Копенгаген, он был раскрашен в российский триколор. В посольстве отметили, что рассматривают этот поступок как акт вандализма и провокацию в отношении Украины, и заявили, что обратились в правоохранительные органы с требованием расследовать происшествие.Позже в посольстве сообщили, что памятник быстро привели в порядок. "Хотим сообщить, что краску и пропагандистские слоганы с памятника Тарасу Шевченко в Копенгагене смыли. Мы благодарным коммунальным службам за оперативную работу. Надеемся, датская полиция оперативно отреагирует на наше заявление и привлечет виновных к ответственности", - говорится в сообщении посольства.

https://rsport.ria.ru/20210622/evro-1738065888.html

россия

дания

копенгаген

европа

украина

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россия, тарас шевченко, дания, копенгаген, европа, украина, в мире