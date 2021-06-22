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Минута молчания и 1418 огней: акция "Свеча памяти"
Минута молчания и 1418 огней: акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2021
Минута молчания и 1418 огней: акция "Свеча памяти"
В День памяти и скорби состоялась акция "Свеча памяти", посвященная 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В местах воинской славы появились... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:44
2021-06-22T16:53
россия
память
музей победы
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
великая отечественная война (1941-1945)
фото
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В День памяти и скорби состоялась акция "Свеча памяти", посвященная 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В местах воинской славы появились светящиеся композиции. Кадры из разных городов — в фотоленте Ria.ru.
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россия, память, музей победы, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, великая отечественная война (1941-1945), фото, фото

Минута молчания и 1418 огней: акция "Свеча памяти"

16:44 22.06.2021 (обновлено: 16:53 22.06.2021)
 
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В День памяти и скорби состоялась акция "Свеча памяти", посвященная 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В местах воинской славы появились светящиеся композиции. Кадры из разных городов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В знак памяти о страшных днях войны и подвиге победителей тысячи людей 22 июня зажигают свечи в вечерней тишине.

Акция Свеча Памяти на площади Гагарина в Ростове-на-Дону
1 из 15

В знак памяти о страшных днях войны и подвиге победителей тысячи людей 22 июня зажигают свечи в вечерней тишине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В Москве акцию "Свеча памяти" провели на площади перед Музеем Победы.

Участники акции Свеча памяти зажигают свечи перед Музеем Победы в Москве
2 из 15

В Москве акцию "Свеча памяти" провели на площади перед Музеем Победы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Ровно в полночь память погибших в годы войны почтили минутой молчания.

Участники акции Свеча памяти у Вечного огня перед Музеем Победы в Москве
3 из 15

Ровно в полночь память погибших в годы войны почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

После этого участники акции зажгли и расставили возле Вечного огня 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной.

Участники акции Свеча памяти зажигают свечи перед Музеем Победы в Москве
4 из 15

После этого участники акции зажгли и расставили возле Вечного огня 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Свечи, зажженные во время акции перед Музеем Победы в Москве.

Свечи, зажженные во время акции Свеча памяти перед Музеем Победы в Москве
5 из 15

Свечи, зажженные во время акции перед Музеем Победы в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В столице волонтеры выложили огненную картину, посвященную 80-летию Битвы за Москву.

Участники акции Свеча памяти перед Музеем Победы в Москве
6 из 15

В столице волонтеры выложили огненную картину, посвященную 80-летию Битвы за Москву.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Под изображением свечами выложили надпись "Москва помнит".

Участники акции Свеча памяти зажигают свечи перед Музеем Победы в Москве
7 из 15

Под изображением свечами выложили надпись "Москва помнит".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Одновременно на фасаде главного здания Музея Победы появилась видеоинсталляция.

Музей Победы в Москве
8 из 15

Одновременно на фасаде главного здания Музея Победы появилась видеоинсталляция.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Директор Музея Победы Александр Школьник и поэт-фронтовик Иван Гришанов во время акции "Свеча памяти".

Акция Свеча памяти
9 из 15

Директор Музея Победы Александр Школьник и поэт-фронтовик Иван Гришанов во время акции "Свеча памяти".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Образцово-показательный оркестр ансамбля Росгвардии исполнил песни, посвященные павшим в боях Великой Отечественной войны.

Образцово-показательный оркестра Росгвардии выступает во время акции Свеча памяти перед Музеем Победы в Москве
10 из 15

Образцово-показательный оркестр ансамбля Росгвардии исполнил песни, посвященные павшим в боях Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Акцию "Свеча памяти" добровольцы проводят каждый год во многих российских городах и за рубежом.

Акция Свеча Памяти на площади Гагарина в Ростове-на-Дону
11 из 15

Акцию "Свеча памяти" добровольцы проводят каждый год во многих российских городах и за рубежом.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Участники собираются в местах воинской славы и около мемориалов героев войны.

Участники акции Свеча памяти в Ливане
12 из 15

Участники собираются в местах воинской славы и около мемориалов героев войны.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В каждом городе составляют собственную композицию.

Участник акции Свеча памяти держит свечу перед Музеем Победы в Москве
13 из 15

В каждом городе составляют собственную композицию.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В 2021 году акция прошла в двух форматах: онлайн и очно.

Акция Свеча Памяти на площади Гагарина в Ростове-на-Дону
14 из 15

В 2021 году акция прошла в двух форматах: онлайн и очно.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Акция "Свеча памяти" перед Музеем Победы в Москве.

Во время акции Свеча памяти перед Музеем Победы в Москве
15 из 15

Акция "Свеча памяти" перед Музеем Победы в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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РоссияпамятьМузей ПобедыДень памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войныВеликая Отечественная война (1941-1945)Фото
 
 
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