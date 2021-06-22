https://ria.ru/20210622/pamyat-1738045796.html

Минута молчания и 1418 огней: акция "Свеча памяти"

Минута молчания и 1418 огней: акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2021

Минута молчания и 1418 огней: акция "Свеча памяти"

В День памяти и скорби состоялась акция "Свеча памяти", посвященная 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В местах воинской славы появились... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:44

2021-06-22T16:44

2021-06-22T16:53

россия

память

музей победы

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

великая отечественная война (1941-1945)

фото

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В День памяти и скорби состоялась акция "Свеча памяти", посвященная 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В местах воинской славы появились светящиеся композиции. Кадры из разных городов — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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