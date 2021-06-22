Минута молчания и 1418 огней: акция "Свеча памяти"
В знак памяти о страшных днях войны и подвиге победителей тысячи людей 22 июня зажигают свечи в вечерней тишине.
В знак памяти о страшных днях войны и подвиге победителей тысячи людей 22 июня зажигают свечи в вечерней тишине.
В Москве акцию "Свеча памяти" провели на площади перед Музеем Победы.
В Москве акцию "Свеча памяти" провели на площади перед Музеем Победы.
Ровно в полночь память погибших в годы войны почтили минутой молчания.
Ровно в полночь память погибших в годы войны почтили минутой молчания.
После этого участники акции зажгли и расставили возле Вечного огня 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной.
После этого участники акции зажгли и расставили возле Вечного огня 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной.
Свечи, зажженные во время акции перед Музеем Победы в Москве.
Свечи, зажженные во время акции перед Музеем Победы в Москве.
В столице волонтеры выложили огненную картину, посвященную 80-летию Битвы за Москву.
В столице волонтеры выложили огненную картину, посвященную 80-летию Битвы за Москву.
Под изображением свечами выложили надпись "Москва помнит".
Под изображением свечами выложили надпись "Москва помнит".
Одновременно на фасаде главного здания Музея Победы появилась видеоинсталляция.
Одновременно на фасаде главного здания Музея Победы появилась видеоинсталляция.
Директор Музея Победы Александр Школьник и поэт-фронтовик Иван Гришанов во время акции "Свеча памяти".
Директор Музея Победы Александр Школьник и поэт-фронтовик Иван Гришанов во время акции "Свеча памяти".
Образцово-показательный оркестр ансамбля Росгвардии исполнил песни, посвященные павшим в боях Великой Отечественной войны.
Образцово-показательный оркестр ансамбля Росгвардии исполнил песни, посвященные павшим в боях Великой Отечественной войны.
Акцию "Свеча памяти" добровольцы проводят каждый год во многих российских городах и за рубежом.
Акцию "Свеча памяти" добровольцы проводят каждый год во многих российских городах и за рубежом.
Участники собираются в местах воинской славы и около мемориалов героев войны.
Участники собираются в местах воинской славы и около мемориалов героев войны.
В каждом городе составляют собственную композицию.
В каждом городе составляют собственную композицию.
В 2021 году акция прошла в двух форматах: онлайн и очно.
В 2021 году акция прошла в двух форматах: онлайн и очно.
Акция "Свеча памяти" перед Музеем Победы в Москве.
Акция "Свеча памяти" перед Музеем Победы в Москве.