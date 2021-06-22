https://ria.ru/20210622/neyrointerfeys-1738012163.html

"Ъ": РАН и МГУ подготовили программу развития технологий нейроинтерфейсов

"Ъ": РАН и МГУ подготовили программу развития технологий нейроинтерфейсов - РИА Новости, 22.06.2021

"Ъ": РАН и МГУ подготовили программу развития технологий нейроинтерфейсов

Правительство разрабатывает новую федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы" по развитию технологий нейроинтерфейсов, об... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T05:36

2021-06-22T05:36

2021-06-22T05:36

наука

антон вайно

александр сергеев (ран)

михаил мишустин

российская академия наук

мгу имени м. в. ломоносова

технологии

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Правительство разрабатывает новую федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы" по развитию технологий нейроинтерфейсов, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы Российской академии наук Александра Сергеева президенту Владимиру Путину с рабочей версией программы.Рабочая версия программы, по информации издания, создана РАН совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова и в марте одобрена президентом, ее проработка поручена премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.По данным "Коммерсанта", стоимость программы оценивается в 54 миллиарда рублей, средства планируется выделить из ряда нацпроектов. В ее рамках предполагается развитие технологий нейроинтерфейсов, позволяющих управлять внешними устройствами при помощи электрических сигналов мозга, которые трансформируются, в свою очередь, в команды управления при помощи искусственного интеллекта.Программа, среди прочего, ориентирована на развитие технологий "мозг—компьютер", которые позволяют вживлять микрокомпьютеры в мозг человека для прямой передачи данных с внешних устройств.Как считают разработчики программы, необходимо наращивать научную базу по указанным технологиям, а также увеличивать массовый выпуск передовых прототипов, включая создание интерфейсов для управления сложными системами как непосредственно, так и удаленно, "по принципу дистанционного присутствия".В начале июня "Росатом", МГУ имени Ломоносова и РАН в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по совместному исследованию и разработке в области так называемых нейроморфных систем искусственного интеллекта.Нейроморфные системы основаны на моделировании базовых принципов работы мозга человека и рассматриваются в качестве технологической основы нового направления и нового этапа развития вычислительной техники. Подобные системы обладают беспрецедентно высоким уровнем энергоэффективности (в тысячи раз выше, чем в классических системах), высокой скоростью работы и малым временем отклика. Фундаментальным компонентом нейроморфных систем станут нейроморфные чипы.В рамках соглашения "Росатом", МГУ и РАН будут работать над проектом по созданию отечественной нейроморфной системы искусственного интеллекта с возможностью обучения непосредственно на чипе.

https://ria.ru/20210203/chipy-1595779978.html

https://ria.ru/20210605/ii-1735801037.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон вайно, александр сергеев (ран), михаил мишустин, российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, технологии