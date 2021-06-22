https://ria.ru/20210622/natsisty-1738066248.html

Путин напомнил о жестокостях нацистов в годы Великой Отечественной войны

Путин напомнил о жестокостях нацистов в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2021

Путин напомнил о жестокостях нацистов в годы Великой Отечественной войны

История до появления нацизма не знала такого жестокого геноцида, враги вторглись в нашу страну, чтобы истребить ее народ, но ради освобождения своего Отечества... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:10

2021-06-22T13:10

2021-06-22T16:02

россия

великая отечественная война (1941-1945)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. История до появления нацизма не знала такого жестокого геноцида, враги вторглись в нашу страну, чтобы истребить ее народ, но ради освобождения своего Отечества он прошел через все испытания и одержал поистине Великую Победу, заявил президент РФ Владимир Путин.В День памяти и Скорби, который отмечается в России 22 июня, глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля."Врагу было мало завладеть чужой землей. Он пришел, чтобы истребить наш народ. А тех, кто останется - превратить в рабов, лишив родного языка, традиций предков, нашей культуры. Такого жестокого геноцида не знала история. И сегодня кровь стынет от того, какими методами нацисты и их пособники воплощали свои смертоносные планы, какие зверства чинили они над мирным населением - стариками, женщинами, детьми", - сказа Путин после церемонии возложения цветов.По его словам, ответом этому злу стало духовное единство, сплоченность и массовый героизм советского народа."Вера людей в торжество справедливости, в нашу Победу обладала непостижимой силой, и ради освобождения Отечества они все вынесли: прошли через горе, страдания, смерть в тылу и на фронте, достигли вершин мужества и самопожертвования в пекле сражений в тяжелейших вахтах на заводах и фабриках и одержали поистине Великую победу", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20210622/pobeda-1737961115.html

россия

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россия, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, общество