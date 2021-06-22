https://ria.ru/20210622/mks-1738009645.html

"Прогресс" доставит космонавтам на МКС яблоки, томаты, хрен и горчицу

"Прогресс" доставит космонавтам на МКС яблоки, томаты, хрен и горчицу - РИА Новости, 22.06.2021

"Прогресс" доставит космонавтам на МКС яблоки, томаты, хрен и горчицу

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-17" в начале июля должен привезти космонавтам, летающим на Международной космической станции (МКС), яблоки, томаты,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T03:37

2021-06-22T03:37

2021-06-22T03:37

хочу стать космонавтом

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-17" в начале июля должен привезти космонавтам, летающим на Международной космической станции (МКС), яблоки, томаты, хрен и горчицу, сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.Ранее в "Роскосмосе" рассказали агентству, что запуск корабля ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 30 июня, а его стыковка к российскому модулю "Поиск" МКС - 2 июля."В наборе свежих продуктов - горчица зернистая, хрен столовый, яблоки, грейпфруты, апельсины и томаты", - сказал Агуреев.Он отметил, что помимо стандартных рационов питания, пища в которых повторяется каждые две недели, на "Прогрессе" отправляют бонусную еду, заказанную российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым перед полетом."В дополнительном наборе для Новицкого - приправа фруктовая, яблочно-клюквенная, закуска "Аппетитная", икра баклажанная, кабачковая, кофе натуральный с молоком, какао с молоком, сок яблочно-абрикосовый, миндаль сладкий, соленый, лосось атлантический, форель радужная, цельное сгущенное молоко с сахаром, курага, палочки фруктовые из айвы, персиков, слив и вишен, яблоки с орехами, чай с ароматом лимона без сахара, с сахаром, зеленый чай с сахаром, кисель клюквенный, яблочно-брусничный, печенье "Русское", "Восток", с курагой, напитки", - сказал Агуреев.По его словам, среди бонусной еды у Дуброва: приправа фруктовая, яблочно-клюквенная, куриное мясо с яйцом, телятина с овощами, закуска "Аппетитная", баклажанная и кабачковая икра, дробленная брусника, пюре из кураги, омлет с куриной печенью и куриным мясом, мясо цыплят в белом соусе, десерт из персиков, натуральный кофе, какао с молоком, курага, фруктовые палочки из айвы, яблок, абрикосов, орехов и чернослива, печенье "Русское", "Имбирное", с курагой, орехи фундук, клюквенный и яблочно-брусничный кисель, напитки. персиковый и черносмородиновый сок, чай и джем.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлено 168 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

https://ria.ru/20210622/mks-1738003036.html

https://ria.ru/20210621/astronavty-1737896701.html

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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука