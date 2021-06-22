https://ria.ru/20210622/mks-1738003036.html

Актрису и режиссера фильма "Вызов" отправят на МКС вместе с едой

Актрису и режиссера фильма "Вызов" отправят на МКС вместе с едой - РИА Новости, 22.06.2021

Актрису и режиссера фильма "Вызов" отправят на МКС вместе с едой

Еда для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которым предстоит участвовать в съемках фильма "Вызов" на борту Международной космической станции... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T01:06

2021-06-22T01:06

2021-06-22T01:13

хочу стать космонавтом

россия

клим шипенко

юлия пересильд

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Еда для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которым предстоит участвовать в съемках фильма "Вызов" на борту Международной космической станции (МКС), доставят вместе с ними на пилотируемом корабле "Союз МС-19", сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев."(Еда) на "Союзе" полетит, когда они (Пересильд и Шипенко - ред.) полетят, потому что там срок (полета) небольшой", - сказал он.Как сообщалось, 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участники 66-й экспедиции: космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210621/astronavty-1737896701.html

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россия, клим шипенко, юлия пересильд, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука