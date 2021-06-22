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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210622/mks-1738003036.html
Актрису и режиссера фильма "Вызов" отправят на МКС вместе с едой
Актрису и режиссера фильма "Вызов" отправят на МКС вместе с едой - РИА Новости, 22.06.2021
Актрису и режиссера фильма "Вызов" отправят на МКС вместе с едой
Еда для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которым предстоит участвовать в съемках фильма "Вызов" на борту Международной космической станции... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T01:06
2021-06-22T01:13
хочу стать космонавтом
россия
клим шипенко
юлия пересильд
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Еда для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которым предстоит участвовать в съемках фильма "Вызов" на борту Международной космической станции (МКС), доставят вместе с ними на пилотируемом корабле "Союз МС-19", сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев."(Еда) на "Союзе" полетит, когда они (Пересильд и Шипенко - ред.) полетят, потому что там срок (полета) небольшой", - сказал он.Как сообщалось, 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участники 66-й экспедиции: космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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россия, клим шипенко, юлия пересильд, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
Актрису и режиссера фильма "Вызов" отправят на МКС вместе с едой
01:06 22.06.2021 (обновлено: 01:13 22.06.2021)
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© NASA / Roscosmos

Актрису, режиссера фильма "Вызов" и еду для них отправят на МКС на одном корабле

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Еда для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которым предстоит участвовать в съемках фильма "Вызов" на борту Международной космической станции (МКС), доставят вместе с ними на пилотируемом корабле "Союз МС-19", сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.
"(Еда) на "Союзе" полетит, когда они (Пересильд и Шипенко - ред.) полетят, потому что там срок (полета) небольшой", - сказал он.
Как сообщалось, 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участники 66-й экспедиции: космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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Хочу стать космонавтомРоссияКлим ШипенкоЮлия ПересильдМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
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