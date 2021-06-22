https://ria.ru/20210622/minobornauki-1738075054.html
Минобрнауки опровергло сообщения о программе по "чипированию мозга"
Минобрнауки опровергло сообщения о программе по "чипированию мозга" - РИА Новости, 22.06.2021
Минобрнауки опровергло сообщения о программе по "чипированию мозга"
Министерство науки и высшего образования опровергло информацию о своем участии в разработке технологий, связанных с "чипированием мозга". РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:47
2021-06-22T13:47
2021-06-22T15:52
россия
российская академия наук
владимир путин
наука
общество
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования опровергло информацию о своем участии в разработке технологий, связанных с "чипированием мозга".Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к ведомству, сообщила, что в России разрабатывают федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" на 2021-2029 годы. "Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки", — заявила РИА Новости пресс-служба Минобрнауки.По данным издания, в ней упомянуты технологии нейроинтерфейсов, которые подразумевают управление внешними устройствами через имплант, вживленный в мозг человека. Утверждается, что программу оценили в 54 миллиарда рублей, а средства на нее хотят выделять из бюджетов нацпроектов "Наука", "Демография", "Здравоохранение", "Производительность труда и поддержка занятости" и "Цифровая экономика".Отмечается, что документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ и якобы одобрен президентом Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20210622/chipirovanie-1738059474.html
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россия, российская академия наук, владимир путин, общество
Минобрнауки опровергло сообщения о программе по "чипированию мозга"
13:47 22.06.2021 (обновлено: 15:52 22.06.2021)
Минобрнауки опровергло сообщения о разработке программы по чипированию мозга
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования опровергло информацию о своем участии в разработке технологий, связанных с "чипированием мозга".
Ранее газета "Коммерсант"
со ссылкой на источник, близкий к ведомству, сообщила, что в России разрабатывают федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" на 2021-2029 годы.
"Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки", — заявила РИА Новости пресс-служба Минобрнауки.
По данным издания, в ней упомянуты технологии нейроинтерфейсов, которые подразумевают управление внешними устройствами через имплант, вживленный в мозг человека. Утверждается, что программу оценили в 54 миллиарда рублей, а средства на нее хотят выделять из бюджетов нацпроектов "Наука", "Демография", "Здравоохранение", "Производительность труда и поддержка занятости" и "Цифровая экономика".
Отмечается, что документ разработан Российской академией наук
совместно с МГУ и якобы одобрен президентом Владимиром Путиным
.