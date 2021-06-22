https://ria.ru/20210622/metro-1738151732.html

В Петербурге более 250 человек эвакуировали из аварийного участка метро

В Петербурге более 250 человек эвакуировали из аварийного участка метро - РИА Новости, 23.06.2021

В Петербурге более 250 человек эвакуировали из аварийного участка метро

В Петербурге более 250 человек эвакуировали из аварийного участка метро после пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции "Парнас", заявили в пресс-службе... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-22T20:35

2021-06-22T20:35

2021-06-23T05:43

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. В Петербурге более 250 человек эвакуировали из аварийного участка метро после пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции "Парнас", заявили в пресс-службе городского комитета по транспорту.Ранее городской метрополитен сообщил, что на этом участке нет движения, закрыты станции "Удельная", "Озерки", "Проспект Просвещения", к ним направили наземный транспорт, который развозит людей бесплатно."Эвакуировали 134 человека на станции "Проспект Просвещения" и 118 человек на станции "Парнас". Никто не пострадал", — сказано в сообщении.Эвакуация пассажиров из аварийного участка по тоннелю уже завершена. Движение на станциях "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Удельная" восстановили.

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/proisshestviya-1600712933.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, происшествия