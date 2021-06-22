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В Петербурге более 250 человек эвакуировали из аварийного участка метро
В Петербурге более 250 человек эвакуировали из аварийного участка метро - РИА Новости, 23.06.2021
В Петербурге более 250 человек эвакуировали из аварийного участка метро
В Петербурге более 250 человек эвакуировали из аварийного участка метро после пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции "Парнас", заявили в пресс-службе... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-22T20:35
2021-06-22T20:35
2021-06-23T05:43
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. В Петербурге более 250 человек эвакуировали из аварийного участка метро после пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции "Парнас", заявили в пресс-службе городского комитета по транспорту.Ранее городской метрополитен сообщил, что на этом участке нет движения, закрыты станции "Удельная", "Озерки", "Проспект Просвещения", к ним направили наземный транспорт, который развозит людей бесплатно."Эвакуировали 134 человека на станции "Проспект Просвещения" и 118 человек на станции "Парнас". Никто не пострадал", — сказано в сообщении.Эвакуация пассажиров из аварийного участка по тоннелю уже завершена. Движение на станциях "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Удельная" восстановили.
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санкт-петербург, происшествия
В Петербурге более 250 человек эвакуировали из аварийного участка метро
20:35 22.06.2021 (обновлено: 05:43 23.06.2021)
В Петербурге более 250 человек эвакуировали из аварийного участка метро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости.
В Петербурге
более 250 человек эвакуировали из аварийного участка метро после пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции "Парнас", заявили в пресс-службе городского комитета по транспорту.
Ранее городской метрополитен сообщил, что на этом участке нет движения, закрыты станции "Удельная", "Озерки", "Проспект Просвещения", к ним направили наземный транспорт, который развозит людей бесплатно.
"Эвакуировали 134 человека на станции "Проспект Просвещения" и 118 человек на станции "Парнас". Никто не пострадал", — сказано в сообщении.
Эвакуация пассажиров из аварийного участка по тоннелю уже завершена. Движение на станциях "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Удельная" восстановили.