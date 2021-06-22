Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/matvienko-1738054726.html
Матвиенко рассказала о налаживании контактов между Россией и США
Матвиенко рассказала о налаживании контактов между Россией и США - РИА Новости, 22.06.2021
Матвиенко рассказала о налаживании контактов между Россией и США
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ожидает активизации контактов ведомств России и США. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:12
2021-06-22T12:12
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599540069_0:89:3071:1816_1920x0_80_0_0_f17742c36fcf322d835b1a6067071969.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ожидает активизации контактов ведомств России и США."Считаю, что такие возможности есть, и реальные возможности. Для начала на экспертном уровне, на дипломатическом уровне, на уровне министерств обороны, министерств иностранных дел и других и выработки своего рода такого плана… взаимодействия движения вперед ", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года, отвечая на вопрос о возобновлении нормальных отношений между сенатами стран России и США."Мне показалось, после встречи на высшем уровне - Россия и США, после саммита, было бы логичным попытаться на уровне парламентов России и США также делать попытку начать диалог. Мы со своей стороны будем предпринимать такие шаги. Мы не кисейные барышни, чтобы на кого-то обижаться - это политика. И тут никакие обидки не к месту. Надо пытаться находить возможность диалога. Мы со своей стороны будем делать. Посмотрим на реакцию наших коллег из Сената США", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опасается, что внутренняя ситуация в США и позиция американского истеблишмента может притормаживать продолжение диалога между Российской Федерацией и Америкой."Что меня лично тревожит, что оценка возможности, необходимости такой встречи и её итогов истеблишмента Соединенных Штатов Америки... трактуется по-разному. И там есть разные силы, разные политические движения, разные политики, и ситуация в целом внутренняя не простая. Как бы всё это не помешало, не связало руки тем, кто хотел бы такого движения вперед, и тем позитивным сигналам, которые с обеих сторон были посланы.- заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года.Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
https://ria.ru/20210620/antonov-1737751353.html
https://ria.ru/20210620/ugrozy-1737810308.html
https://ria.ru/20210616/rossiya-1737172590.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599540069_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_69958281734f437dcf4c6178eb9fa16d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша, в мире
Матвиенко рассказала о налаживании контактов между Россией и США
12:12 22.06.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации

Валентина Матвиенко заявила, что ожидает активизации контактов ведомств России и США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ожидает активизации контактов ведомств России и США.
"Считаю, что такие возможности есть, и реальные возможности. Для начала на экспертном уровне, на дипломатическом уровне, на уровне министерств обороны, министерств иностранных дел и других и выработки своего рода такого плана… взаимодействия движения вперед ", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года, отвечая на вопрос о возобновлении нормальных отношений между сенатами стран России и США.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 09:09
Посол России в США возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем
"Мне показалось, после встречи на высшем уровне - Россия и США, после саммита, было бы логичным попытаться на уровне парламентов России и США также делать попытку начать диалог. Мы со своей стороны будем предпринимать такие шаги. Мы не кисейные барышни, чтобы на кого-то обижаться - это политика. И тут никакие обидки не к месту. Надо пытаться находить возможность диалога. Мы со своей стороны будем делать. Посмотрим на реакцию наших коллег из Сената США", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опасается, что внутренняя ситуация в США и позиция американского истеблишмента может притормаживать продолжение диалога между Российской Федерацией и Америкой.
Закат солнца на фоне Кремля - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 20:04
В России ответили на угрозы США ввести новые санкции
"Что меня лично тревожит, что оценка возможности, необходимости такой встречи и её итогов истеблишмента Соединенных Штатов Америки... трактуется по-разному. И там есть разные силы, разные политические движения, разные политики, и ситуация в целом внутренняя не простая. Как бы всё это не помешало, не связало руки тем, кто хотел бы такого движения вперед, и тем позитивным сигналам, которые с обеих сторон были посланы.- заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года.
Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 09:37
Американский политолог пояснил, как Россия стала непредсказуемой для США
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
07:01Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:00Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
Лента новостейМолния