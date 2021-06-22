https://ria.ru/20210622/matvienko-1738054726.html

Матвиенко рассказала о налаживании контактов между Россией и США

Матвиенко рассказала о налаживании контактов между Россией и США - РИА Новости, 22.06.2021

Матвиенко рассказала о налаживании контактов между Россией и США

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ожидает активизации контактов ведомств России и США. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:12

2021-06-22T12:12

2021-06-22T12:12

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

сша

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ожидает активизации контактов ведомств России и США."Считаю, что такие возможности есть, и реальные возможности. Для начала на экспертном уровне, на дипломатическом уровне, на уровне министерств обороны, министерств иностранных дел и других и выработки своего рода такого плана… взаимодействия движения вперед ", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года, отвечая на вопрос о возобновлении нормальных отношений между сенатами стран России и США."Мне показалось, после встречи на высшем уровне - Россия и США, после саммита, было бы логичным попытаться на уровне парламентов России и США также делать попытку начать диалог. Мы со своей стороны будем предпринимать такие шаги. Мы не кисейные барышни, чтобы на кого-то обижаться - это политика. И тут никакие обидки не к месту. Надо пытаться находить возможность диалога. Мы со своей стороны будем делать. Посмотрим на реакцию наших коллег из Сената США", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опасается, что внутренняя ситуация в США и позиция американского истеблишмента может притормаживать продолжение диалога между Российской Федерацией и Америкой."Что меня лично тревожит, что оценка возможности, необходимости такой встречи и её итогов истеблишмента Соединенных Штатов Америки... трактуется по-разному. И там есть разные силы, разные политические движения, разные политики, и ситуация в целом внутренняя не простая. Как бы всё это не помешало, не связало руки тем, кто хотел бы такого движения вперед, и тем позитивным сигналам, которые с обеих сторон были посланы.- заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года.Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.

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https://ria.ru/20210620/ugrozy-1737810308.html

https://ria.ru/20210616/rossiya-1737172590.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша, в мире