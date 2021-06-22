https://ria.ru/20210622/matvienko-1738049272.html

Матвиенко рассчитывает, что Армения продолжит сотрудничество с Россией

Матвиенко рассчитывает, что Армения продолжит сотрудничество с Россией - РИА Новости, 22.06.2021

Матвиенко рассчитывает, что Армения продолжит сотрудничество с Россией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что новое руководство Армении продолжит сотрудничество с Россией по всем направлениям. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:46

2021-06-22T11:46

2021-06-22T13:11

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валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что новое руководство Армении продолжит сотрудничество с Россией по всем направлениям."Я надеюсь, что и Армения, и новое руководство Армении также будет заинтересовано в продолжении экономического, политического, внешнеполитического сотрудничества РФ в том числе межпарламентского взаимодействия", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции.Россия продолжит взаимодействие с избранным парламентом в Армении, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сейчас очень важно, чтобы те политические силы, которые не победили, чтобы все решалось мирным путем - диалога и взаимодействия, чтобы как можно быстрее было сформировано правительство. Это важно для любого государства. Ну и о парламентском взаимодействии сегодня говорить пока рано, когда будет сформирован окончательно парламент, мы заинтересованы в том, чтобы как можно раньше наращивать парламентское взаимодействие", - сказала она.Как подчеркнула спикер Совфеда, сенаторы принимали участие в наблюдении за выборами в Армении по линии МПА СНГ, ОДКБ и ОБСЕ.В минувшее воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" Пашиняна, согласно предварительным данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,04%.

https://ria.ru/20210622/rossiya-1737967089.html

https://ria.ru/20210621/vybory-1737973746.html

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обсе, одкб, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, армения