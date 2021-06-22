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Матвиенко рассчитывает, что Армения продолжит сотрудничество с Россией
Матвиенко рассчитывает, что Армения продолжит сотрудничество с Россией - РИА Новости, 22.06.2021
Матвиенко рассчитывает, что Армения продолжит сотрудничество с Россией
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что новое руководство Армении продолжит сотрудничество с Россией по всем направлениям. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:46
2021-06-22T13:11
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что новое руководство Армении продолжит сотрудничество с Россией по всем направлениям."Я надеюсь, что и Армения, и новое руководство Армении также будет заинтересовано в продолжении экономического, политического, внешнеполитического сотрудничества РФ в том числе межпарламентского взаимодействия", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции.Россия продолжит взаимодействие с избранным парламентом в Армении, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сейчас очень важно, чтобы те политические силы, которые не победили, чтобы все решалось мирным путем - диалога и взаимодействия, чтобы как можно быстрее было сформировано правительство. Это важно для любого государства. Ну и о парламентском взаимодействии сегодня говорить пока рано, когда будет сформирован окончательно парламент, мы заинтересованы в том, чтобы как можно раньше наращивать парламентское взаимодействие", - сказала она.Как подчеркнула спикер Совфеда, сенаторы принимали участие в наблюдении за выборами в Армении по линии МПА СНГ, ОДКБ и ОБСЕ.В минувшее воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" Пашиняна, согласно предварительным данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,04%.
https://ria.ru/20210622/rossiya-1737967089.html
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обсе, одкб, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, армения
Матвиенко рассчитывает, что Армения продолжит сотрудничество с Россией
11:46 22.06.2021 (обновлено: 13:11 22.06.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян у штаба партии "Гражданский договор" в Ереване после завершения досрочных выборов в парламент Армении
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян у штаба партии Гражданский договор в Ереване после завершения досрочных выборов в парламент Армении - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Матвиенко рассчитывает, что новое руководство Армении продолжит сотрудничество с Россией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что новое руководство Армении продолжит сотрудничество с Россией по всем направлениям.
"Я надеюсь, что и Армения, и новое руководство Армении также будет заинтересовано в продолжении экономического, политического, внешнеполитического сотрудничества РФ в том числе межпарламентского взаимодействия", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции.
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Россия продолжит взаимодействие с избранным парламентом в Армении, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что касается (итогов - ред.) прошедших выборов, то пока о них можно говорить, как о предварительных. Вы знаете, что официальные итоги выборов еще не опубликованы, но по первой информации известно, что победили те политические силы, с которыми РФ уже работала последние годы, с которыми налажен рабочий контакт, рабочее взаимодействие, в том числе по нагорно-карабахскому урегулированию", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
"Сейчас очень важно, чтобы те политические силы, которые не победили, чтобы все решалось мирным путем - диалога и взаимодействия, чтобы как можно быстрее было сформировано правительство. Это важно для любого государства. Ну и о парламентском взаимодействии сегодня говорить пока рано, когда будет сформирован окончательно парламент, мы заинтересованы в том, чтобы как можно раньше наращивать парламентское взаимодействие", - сказала она.
Как подчеркнула спикер Совфеда, сенаторы принимали участие в наблюдении за выборами в Армении по линии МПА СНГ, ОДКБ и ОБСЕ.
"В ходе голосования не было зафиксировано нарушений, способных поставить под сомнение итогов голосования", - напомнила Матвиенко.
В минувшее воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" Пашиняна, согласно предварительным данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,04%.
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ОБСЕОДКБРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФАрмения
 
 
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