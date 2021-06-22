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Одержать победу в войне помогла сила духа народа, заявила Матвиенко
Одержать победу в войне помогла сила духа народа, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.06.2021
Одержать победу в войне помогла сила духа народа, заявила Матвиенко
Сила духа советского народа помогла одержать победу в Великой Отечественной войне, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в День памяти и скорби. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:17
2021-06-22T11:17
великая отечественная война (1941-1945)
валентина матвиенко
совет федерации рф
европа
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сила духа советского народа помогла одержать победу в Великой Отечественной войне, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в День памяти и скорби."Конечно, можно много факторов перечислить. И то, что в критический момент тогдашняя государственная система смогла очень быстро перестроиться, отреагировать на чрезвычайную ситуацию, перевести всю экономику на военные рельсы, перевести предприятия на восток в кратчайшие сроки. Сейчас даже трудно понять, как это могло быть сделано", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года, отвечая на вопрос о том, за счет чего, на ее взгляд, советскому народу удалось победить в войне.Кроме того, как напомнила спикер Совета Федерации, вся отечественная промышленность оперативно сменила профиль работы и начала выпускать оружие и военную технику, а также заниматься обеспечением тыла."Но мне кажется, что самое главное, что обеспечило победу, - это сила духа нашего народа. Это те человеческие качества поколения наших отцов и дедов, уникальные человеческие качества, которые тогда проявились. Сила духа позволила устоять, не позволила рухнуть", - заявила Матвиенко.Страны Европы, по словам спикера, "практически все без сопротивления были повержены"."Гитлеровские войска вошли на нашу землю обутыми, одетыми, вымуштрованными - такая целая военная машина вдруг навалилась на нашу страну. А ей противостояла армия, которая в основном состояла из учителей, рабочих, инженеров, селян. Но они знали, за что они борются. Они боролись за свою землю, за свои дома, защищали свои семьи, своих детей. Они боролись за правду. И именно это, на мой взгляд, было решающим фактором, что именно наша страна одержала победу в этой страшной войне, в тех испытаниях, которые никогда не испытывали наш народ и наша страна", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20210622/voyna-1738010669.html
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великая отечественная война (1941-1945), валентина матвиенко, совет федерации рф, европа, общество
Одержать победу в войне помогла сила духа народа, заявила Матвиенко
11:17 22.06.2021
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Матвиенко заявила, что одержать победу в войне нашей стране помогла сила духа советского народа

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сила духа советского народа помогла одержать победу в Великой Отечественной войне, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в День памяти и скорби.
"Конечно, можно много факторов перечислить. И то, что в критический момент тогдашняя государственная система смогла очень быстро перестроиться, отреагировать на чрезвычайную ситуацию, перевести всю экономику на военные рельсы, перевести предприятия на восток в кратчайшие сроки. Сейчас даже трудно понять, как это могло быть сделано", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года, отвечая на вопрос о том, за счет чего, на ее взгляд, советскому народу удалось победить в войне.
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Антонов: РФ не делит победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую
Кроме того, как напомнила спикер Совета Федерации, вся отечественная промышленность оперативно сменила профиль работы и начала выпускать оружие и военную технику, а также заниматься обеспечением тыла.
"Но мне кажется, что самое главное, что обеспечило победу, - это сила духа нашего народа. Это те человеческие качества поколения наших отцов и дедов, уникальные человеческие качества, которые тогда проявились. Сила духа позволила устоять, не позволила рухнуть", - заявила Матвиенко.
Страны Европы, по словам спикера, "практически все без сопротивления были повержены".
"Гитлеровские войска вошли на нашу землю обутыми, одетыми, вымуштрованными - такая целая военная машина вдруг навалилась на нашу страну. А ей противостояла армия, которая в основном состояла из учителей, рабочих, инженеров, селян. Но они знали, за что они борются. Они боролись за свою землю, за свои дома, защищали свои семьи, своих детей. Они боролись за правду. И именно это, на мой взгляд, было решающим фактором, что именно наша страна одержала победу в этой страшной войне, в тех испытаниях, которые никогда не испытывали наш народ и наша страна", - добавила Матвиенко.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФЕвропаОбщество
 
 
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