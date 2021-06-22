https://ria.ru/20210622/matvienko-1738036210.html
Прогнозов по течению пандемии делать нельзя, заявила Матвиенко
Прогнозов по течению пандемии делать нельзя, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.06.2021
Прогнозов по течению пандемии делать нельзя, заявила Матвиенко
Прогнозов по дальнейшему течению пандемии коронавирусной инфекции сейчас делать нельзя, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:54
2021-06-22T10:54
2021-06-22T11:03
здоровье - общество
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прогнозов по дальнейшему течению пандемии коронавирусной инфекции сейчас делать нельзя, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Прогнозы здесь неуместны. Можно лишь одно твердо и уверенно сказать... мы победим пандемию только при наращивании темпов вакцинации и достижения, как утверждают специалисты, не менее 60-70% общей вакцинации населения", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года.
https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738037100.html
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здоровье - общество, совет федерации рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, общество
Прогнозов по течению пандемии делать нельзя, заявила Матвиенко
10:54 22.06.2021 (обновлено: 11:03 22.06.2021)
Матвиенко считает, что прогнозов по дальнейшему течению пандемии делать нельзя