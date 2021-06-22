https://ria.ru/20210622/matvienko-1738036210.html

Прогнозов по течению пандемии делать нельзя, заявила Матвиенко

Прогнозов по течению пандемии делать нельзя, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.06.2021

Прогнозов по течению пандемии делать нельзя, заявила Матвиенко

Прогнозов по дальнейшему течению пандемии коронавирусной инфекции сейчас делать нельзя, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:54

2021-06-22T10:54

2021-06-22T11:03

здоровье - общество

совет федерации рф

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

валентина матвиенко

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прогнозов по дальнейшему течению пандемии коронавирусной инфекции сейчас делать нельзя, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Прогнозы здесь неуместны. Можно лишь одно твердо и уверенно сказать... мы победим пандемию только при наращивании темпов вакцинации и достижения, как утверждают специалисты, не менее 60-70% общей вакцинации населения", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года.

https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738037100.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, совет федерации рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, общество