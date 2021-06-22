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https://ria.ru/20210622/matvenko-1738053191.html
Матвиенко оценила решение московских властей о плановой госпитализации
Матвиенко оценила решение московских властей о плановой госпитализации - РИА Новости, 22.06.2021
Матвиенко оценила решение московских властей о плановой госпитализации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала решение властей Москвы предоставлять плановую госпитализацию лишь имеющим антитела к COVID-19. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:03
2021-06-22T12:04
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентина матвиенко
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала решение властей Москвы предоставлять плановую госпитализацию лишь имеющим антитела к COVID-19.Ранее сообщалось, что в больницах Москвы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от статуса вакцинации от коронавируса."Роспотребнадзор и главы регионов вынуждены иногда принимать определенные дополнительные меры временного характера в интересах граждан. Поверьте, не в интересах кого-то", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года, отвечая на вопрос об оправданности такой меры.Срочная и неотложная медицинская помощь, как напомнила спикер Совета Федерации, будет оказываться всем без каких-либо ограничений."Что касается плановой медицинской помощи, она и называется плановой, она планируется, то есть, она не носит экстренного характера. Здесь надо исходить из того, что если человек не защищен и у него нет антител, то это, в первую очередь, в интересах человека, если он может подождать. Потому что никто не может гарантировать, что после госпитализации он не окажется с кем-то рядом иным, кто может его инфицировать, и это только усугубит его заболевание", - отметила Матвиенко.
https://ria.ru/20210618/bolnitsy-1737573369.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, москва, общество
Матвиенко оценила решение московских властей о плановой госпитализации
12:03 22.06.2021 (обновлено: 12:04 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Матвиенко поддержала решение Москвы о плановой госпитализации имеющих антитела к COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала решение властей Москвы предоставлять плановую госпитализацию лишь имеющим антитела к COVID-19.
Ранее сообщалось, что в больницах Москвы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от статуса вакцинации от коронавируса.
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"Роспотребнадзор и главы регионов вынуждены иногда принимать определенные дополнительные меры временного характера в интересах граждан. Поверьте, не в интересах кого-то", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года, отвечая на вопрос об оправданности такой меры.
"Эта мера временная, она будет очень короткая. И она объяснима, почему. Но это ни в коей мере не скажется на вопросах защиты здоровья граждан", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года, отвечая на вопрос об оправданности такой меры.
Срочная и неотложная медицинская помощь, как напомнила спикер Совета Федерации, будет оказываться всем без каких-либо ограничений.
"Что касается плановой медицинской помощи, она и называется плановой, она планируется, то есть, она не носит экстренного характера. Здесь надо исходить из того, что если человек не защищен и у него нет антител, то это, в первую очередь, в интересах человека, если он может подождать. Потому что никто не может гарантировать, что после госпитализации он не окажется с кем-то рядом иным, кто может его инфицировать, и это только усугубит его заболевание", - отметила Матвиенко.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентина МатвиенкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Совет Федерации РФМоскваОбщество
 
 
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