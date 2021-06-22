https://ria.ru/20210622/matvenko-1738053191.html

Матвиенко оценила решение московских властей о плановой госпитализации

Матвиенко оценила решение московских властей о плановой госпитализации - РИА Новости, 22.06.2021

Матвиенко оценила решение московских властей о плановой госпитализации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала решение властей Москвы предоставлять плановую госпитализацию лишь имеющим антитела к COVID-19. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:03

2021-06-22T12:03

2021-06-22T12:04

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вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

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валентина матвиенко

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала решение властей Москвы предоставлять плановую госпитализацию лишь имеющим антитела к COVID-19.Ранее сообщалось, что в больницах Москвы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от статуса вакцинации от коронавируса."Роспотребнадзор и главы регионов вынуждены иногда принимать определенные дополнительные меры временного характера в интересах граждан. Поверьте, не в интересах кого-то", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года, отвечая на вопрос об оправданности такой меры.Срочная и неотложная медицинская помощь, как напомнила спикер Совета Федерации, будет оказываться всем без каких-либо ограничений."Что касается плановой медицинской помощи, она и называется плановой, она планируется, то есть, она не носит экстренного характера. Здесь надо исходить из того, что если человек не защищен и у него нет антител, то это, в первую очередь, в интересах человека, если он может подождать. Потому что никто не может гарантировать, что после госпитализации он не окажется с кем-то рядом иным, кто может его инфицировать, и это только усугубит его заболевание", - отметила Матвиенко.

https://ria.ru/20210618/bolnitsy-1737573369.html

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737928057.html

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