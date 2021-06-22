https://ria.ru/20210622/lopez-1738131856.html

Экс-жениха Лопес заметили в компании с бывшей Аффлека

Экс-жениха Лопес заметили в компании с бывшей Аффлека - РИА Новости, 22.06.2021

Экс-жениха Лопес заметили в компании с бывшей Аффлека

Экс-жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес был замечен в компании бывшей возлюбленной Бена Аффлека Линдси Шукус, сообщает Page Six. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T21:50

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2021-06-22T21:50

дженнифер гарнер

шоубиз

дружба

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бен аффлек

дженнифер лопес

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Экс-жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес был замечен в компании бывшей возлюбленной Бена Аффлека Линдси Шукус, сообщает Page Six.Родригес посетил вечеринку по случаю дня рождения Шукус. Сайту удалось получить видео, на котором показано, что спортсмен и продюсер сидят рядом. Однако представитель Родригеса заверил, что они дружат уже 15 лет и между ними нет и намека на романтический интерес. Шукус и Аффлек встречались с 2017 по 2019. Об отношениях Джей Ло и спортсмена стало известно в 2017 году. Пара собиралась пожениться, но до брака дело не дошло — в апреле они объявили, что расторгли помолвку. Роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 года во время съемок комедии "Джильи". Уже в ноябре актер сделал предложение Дженнифер, однако свадьба не состоялась — в январе 2004 они подтвердили информацию о расставании. Слухи о том, что Аффлек и Лопес снова вместе, всплыли в Сети в конце апреля 2021 года. В прессе регулярно появляются комментарии инсайдеров, как к отношениям знаменитостей относятся их близкие. На днях стало известно, что бывшая жена Аффлека Дженнифер Гарнер думает о его романе с Лопес.

https://ria.ru/20210611/afflek-1736628744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дженнифер гарнер, дружба, знаменитости, звезды, бен аффлек, дженнифер лопес