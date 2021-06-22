https://ria.ru/20210622/lnr-1738158622.html

Группа по безопасности обсудила нападение ВСУ на наблюдательный пост ЛНР

Группа по безопасности обсудила нападение ВСУ на наблюдательный пост ЛНР - РИА Новости, 22.06.2021

Группа по безопасности обсудила нападение ВСУ на наблюдательный пост ЛНР

Участники подгруппы по безопасности контактной группы обсудили нападение украинских диверсантов на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T22:08

2021-06-22T22:08

2021-06-22T22:08

россия

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

джо байден

владимир путин

оон

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731371176_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eb7d18e7d0d2cf5acc202d03610afcb.jpg

ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Участники подгруппы по безопасности контактной группы обсудили нападение украинских диверсантов на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике, в результате которого погибли пять сотрудников Народной милиции, сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.Ранее во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу."Представитель республики (ЛНР, - ред.) в деталях осветил беспрецедентный случай нападения украинской диверсионно-разведывательной группы на наблюдательный пост Народной милиции ЛНР и хладнокровное убийство пятерых военнослужащих. Это прямое нарушение пункта "а" мер по усилению режима прекращения огня, не говоря о моральной стороне таких действий", - заявила Ковшарь.По ее словам, представитель ЛНР потребовал от представителей Украины провести разбирательство по этому факту. Она уточнила, что аналогичное требование предъявил и представитель ДНР в связи с минометными обстрелами украинскими силовиками позиций Народной позиций и эвакуационной группы 21 и 22 июня, повлекшими гибель и ранения сотрудников оборонного ведомства ДНР."Адекватной реакции от украинского представителя не последовало", - заявила Ковшарь.Ранее в ДНР сообщили, что в понедельник в результате обстрела со стороны украинских силовиков на западной окраине Донецка погибли четверо ополченцев, пятеро были ранены. Во вторник, по данным представительства ДНР, несмотря на гарантии безопасности, ВС Украины открыли огонь по эвакуационной группе, которая должна была вывезти погибших и пострадавших.Одиннадцатого июня Народная милиция ЛНР заявила, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210614/post-1736993920.html

https://ria.ru/20210621/obstrel-1737987699.html

россия

донецкая народная республика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, джо байден, владимир путин, оон, сша, в мире