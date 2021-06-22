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В Кремле ответили на вопрос о наполнении президентской квоты в Совфеде
В Кремле ответили на вопрос о наполнении президентской квоты в Совфеде - РИА Новости, 22.06.2021
В Кремле ответили на вопрос о наполнении президентской квоты в Совфеде
Вопрос о наполнении президентской квоты в Совете Федерации пока не стоит, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:35
2021-06-22T12:35
2021-06-22T12:35
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владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вопрос о наполнении президентской квоты в Совете Федерации пока не стоит, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что лидеры ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов якобы в октябре могут стать членами Совета Федерации по президентской квоте."Президент это сделает тогда, когда посчитает целесообразным. Нет, пока никаких решений президент не принимал на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент в обозримом будущем заполнять свою квоту в СФ, возможно после выборов.
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россия, совет федерации рф, лдпр, кпрф, геннадий зюганов, дмитрий песков, владимир путин, владимир жириновский, политика
В Кремле ответили на вопрос о наполнении президентской квоты в Совфеде
Песков заявил, что Путин примет решение по президентской квоте в Совфеде, когда сочтет нужным