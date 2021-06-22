https://ria.ru/20210622/kvota-1738059194.html

В Кремле ответили на вопрос о наполнении президентской квоты в Совфеде

В Кремле ответили на вопрос о наполнении президентской квоты в Совфеде - РИА Новости, 22.06.2021

В Кремле ответили на вопрос о наполнении президентской квоты в Совфеде

Вопрос о наполнении президентской квоты в Совете Федерации пока не стоит, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:35

2021-06-22T12:35

2021-06-22T12:35

россия

совет федерации рф

лдпр

кпрф

геннадий зюганов

дмитрий песков

владимир путин

владимир жириновский

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вопрос о наполнении президентской квоты в Совете Федерации пока не стоит, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что лидеры ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов якобы в октябре могут стать членами Совета Федерации по президентской квоте."Президент это сделает тогда, когда посчитает целесообразным. Нет, пока никаких решений президент не принимал на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент в обозримом будущем заполнять свою квоту в СФ, возможно после выборов.

https://ria.ru/20210621/zhirinovskiy-1737939298.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, лдпр, кпрф, геннадий зюганов, дмитрий песков, владимир путин, владимир жириновский, политика