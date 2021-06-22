https://ria.ru/20210622/kuzmin-1738126240.html
"Гитара нон-стоп": Кузьмин рассказал, как отходит от коронавируса
"Гитара нон-стоп": Кузьмин рассказал, как отходит от коронавируса - РИА Новости, 22.06.2021
"Гитара нон-стоп": Кузьмин рассказал, как отходит от коронавируса
Владимир Кузьмин рассказал подписчикам, чем занимается после выписки больницы. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T18:34
2021-06-22T18:34
2021-06-22T18:34
шоубиз
коронавирус в россии
владимир кузьмин
андрей соколов
знаменитости
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Владимир Кузьмин рассказал подписчикам, чем занимается после выписки больницы. "Гитара нон-стоп и чемпионат Европы по футболу", — говорит музыкант.Кузьмин болел коронавирусом. О том, что его госпитализировали, певец сообщил в своем микроблоге 13 июня. Домой из больницы он вернулся 21 июня. "Вы помолодели и похорошели даже за период болезни", "Больше не болейте!", "Скорейшего восстановления, Владимир!", — отреагировали пользователи.На днях о том, что заразился Ковидом, сообщил актер Андрей Соколов.
https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736122708.html
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коронавирус в россии, владимир кузьмин, андрей соколов, знаменитости