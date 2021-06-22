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В Минздраве назвали сроки дополнительных поставок "КовиВак" в Москву
В Минздраве назвали сроки дополнительных поставок "КовиВак" в Москву - РИА Новости, 22.06.2021
В Минздраве назвали сроки дополнительных поставок "КовиВак" в Москву
Дополнительные объемы вакцины от коронавируса "КовиВак" будут поставлены в Москву в ближайшее время, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:19
2021-06-22T16:19
2021-06-22T16:25
вакцинация россиян от covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
распространение коронавируса
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дополнительные объемы вакцины от коронавируса "КовиВак" будут поставлены в Москву в ближайшее время, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, закончилась в Москве, запись на вакцинацию этим препаратом приостановлена, ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины."Минздрав России проводит распределение вакцин по регионам, что позволяет полностью удовлетворять потребность в рамках массовой вакцинации населения. В Москву в ближайшее время будут поставлены дополнительные объемы вакцины "КовиВак", - сказал Кузнецов в эфире канала "Россия 24".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, москва
В Минздраве назвали сроки дополнительных поставок "КовиВак" в Москву
16:19 22.06.2021 (обновлено: 16:25 22.06.2021)
В Минздраве ожидают дополнительных поставок "КовиВак" в Москву в ближайшее время