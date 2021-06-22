https://ria.ru/20210622/kovivak-1738105012.html

В Минздраве назвали сроки дополнительных поставок "КовиВак" в Москву

В Минздраве назвали сроки дополнительных поставок "КовиВак" в Москву - РИА Новости, 22.06.2021

В Минздраве назвали сроки дополнительных поставок "КовиВак" в Москву

Дополнительные объемы вакцины от коронавируса "КовиВак" будут поставлены в Москву в ближайшее время, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:19

2021-06-22T16:19

2021-06-22T16:25

вакцинация россиян от covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

распространение коронавируса

москва

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дополнительные объемы вакцины от коронавируса "КовиВак" будут поставлены в Москву в ближайшее время, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, закончилась в Москве, запись на вакцинацию этим препаратом приостановлена, ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины."Минздрав России проводит распределение вакцин по регионам, что позволяет полностью удовлетворять потребность в рамках массовой вакцинации населения. В Москву в ближайшее время будут поставлены дополнительные объемы вакцины "КовиВак", - сказал Кузнецов в эфире канала "Россия 24".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/vaktsina-1738072123.html

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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, москва