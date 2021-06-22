https://ria.ru/20210622/kovivak-1738051478.html
В Москве приостановили запись на прививку вакциной "КовиВак"
В Москве приостановили запись на прививку вакциной "КовиВак" - РИА Новости, 22.06.2021
В Москве приостановили запись на прививку вакциной "КовиВак"
В Москве закончилась вакцина "КовиВак", запись на прививку этим препаратом приостановили. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:56
2021-06-22T11:56
2021-06-22T14:11
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734542887_0:476:2795:2048_1920x0_80_0_0_e11fbbe508247db08f4e2f76095d2582.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве закончилась вакцина "КовиВак", запись на прививку этим препаратом приостановили. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы."Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", — отметили столичные власти.До этого она была доступна в шести московских поликлиниках. Вакцину "КовиВак", разработанную Центром имени Чумакова РАН, зарегистрировали в феврале. В июне стартовала третья фаза клинических испытаний, в которой участвуют 32 тысячи добровольцев. Она завершится в 2022 году.Препарат относится к классу инактивированных вакцин, в основе которых "убитый"— потерявший способность заражать клетки — цельный вирус SARS-CoV-2. По словам заведующего отделом общей вирусологии Центра имени Чумакова Георгия Игнатьева, после инъекции иммунная система привитого формирует ответ ко всем структурным белкам коронавируса, а не только к S-белку, как в вакцинах векторного типа. Разработчики утверждают, что вакцина дает выраженный и широкий спектр антител, однако эксперты отмечают, что не все из них могут быть нейтрализующими.Аналогичная платформа используется в двух китайских вакцинах — компаний Sinovac и Sinopharm.Всего в России доступны три препарата "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора, пептидная вакцина) и "КовиВак". Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734542887_283:267:2658:2048_1920x0_80_0_0_350da57d177ca11e23e87db9014aa26b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
В Москве приостановили запись на прививку вакциной "КовиВак"
11:56 22.06.2021 (обновлено: 14:11 22.06.2021)
В Москве приостановили запись на вакцинацию препаратом "КовиВак"