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В Москве приостановили запись на прививку вакциной "КовиВак"
В Москве приостановили запись на прививку вакциной "КовиВак" - РИА Новости, 22.06.2021
В Москве приостановили запись на прививку вакциной "КовиВак"
В Москве закончилась вакцина "КовиВак", запись на прививку этим препаратом приостановили. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:56
2021-06-22T14:11
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве закончилась вакцина "КовиВак", запись на прививку этим препаратом приостановили. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы."Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", — отметили столичные власти.До этого она была доступна в шести московских поликлиниках. Вакцину "КовиВак", разработанную Центром имени Чумакова РАН, зарегистрировали в феврале. В июне стартовала третья фаза клинических испытаний, в которой участвуют 32 тысячи добровольцев. Она завершится в 2022 году.Препарат относится к классу инактивированных вакцин, в основе которых "убитый"— потерявший способность заражать клетки — цельный вирус SARS-CoV-2. По словам заведующего отделом общей вирусологии Центра имени Чумакова Георгия Игнатьева, после инъекции иммунная система привитого формирует ответ ко всем структурным белкам коронавируса, а не только к S-белку, как в вакцинах векторного типа. Разработчики утверждают, что вакцина дает выраженный и широкий спектр антител, однако эксперты отмечают, что не все из них могут быть нейтрализующими.Аналогичная платформа используется в двух китайских вакцинах — компаний Sinovac и Sinopharm.Всего в России доступны три препарата "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора, пептидная вакцина) и "КовиВак". Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.
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В Москве приостановили запись на прививку вакциной "КовиВак"
11:56 22.06.2021 (обновлено: 14:11 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак
Вакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Москве приостановили запись на вакцинацию препаратом "КовиВак"

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве закончилась вакцина "КовиВак", запись на прививку этим препаратом приостановили. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.
"Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", — отметили столичные власти.
До этого она была доступна в шести московских поликлиниках.
Вакцину "КовиВак", разработанную Центром имени Чумакова РАН, зарегистрировали в феврале. В июне стартовала третья фаза клинических испытаний, в которой участвуют 32 тысячи добровольцев. Она завершится в 2022 году.
Препарат относится к классу инактивированных вакцин, в основе которых "убитый"— потерявший способность заражать клетки — цельный вирус SARS-CoV-2. По словам заведующего отделом общей вирусологии Центра имени Чумакова Георгия Игнатьева, после инъекции иммунная система привитого формирует ответ ко всем структурным белкам коронавируса, а не только к S-белку, как в вакцинах векторного типа.
Разработчики утверждают, что вакцина дает выраженный и широкий спектр антител, однако эксперты отмечают, что не все из них могут быть нейтрализующими.
Аналогичная платформа используется в двух китайских вакцинах — компаний Sinovac и Sinopharm.
Всего в России доступны три препарата "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора, пептидная вакцина) и "КовиВак". Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.
 
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