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В Москве приостановили запись на прививку вакциной "КовиВак"

В Москве приостановили запись на прививку вакциной "КовиВак" - РИА Новости, 22.06.2021

В Москве приостановили запись на прививку вакциной "КовиВак"

В Москве закончилась вакцина "КовиВак", запись на прививку этим препаратом приостановили. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:56

2021-06-22T11:56

2021-06-22T14:11

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве закончилась вакцина "КовиВак", запись на прививку этим препаратом приостановили. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы."Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", — отметили столичные власти.До этого она была доступна в шести московских поликлиниках. Вакцину "КовиВак", разработанную Центром имени Чумакова РАН, зарегистрировали в феврале. В июне стартовала третья фаза клинических испытаний, в которой участвуют 32 тысячи добровольцев. Она завершится в 2022 году.Препарат относится к классу инактивированных вакцин, в основе которых "убитый"— потерявший способность заражать клетки — цельный вирус SARS-CoV-2. По словам заведующего отделом общей вирусологии Центра имени Чумакова Георгия Игнатьева, после инъекции иммунная система привитого формирует ответ ко всем структурным белкам коронавируса, а не только к S-белку, как в вакцинах векторного типа. Разработчики утверждают, что вакцина дает выраженный и широкий спектр антител, однако эксперты отмечают, что не все из них могут быть нейтрализующими.Аналогичная платформа используется в двух китайских вакцинах — компаний Sinovac и Sinopharm.Всего в России доступны три препарата "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора, пептидная вакцина) и "КовиВак". Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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