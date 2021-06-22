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США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры
США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры - РИА Новости, 22.06.2021
США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры
Экспорт российской икры в 2020 году увеличился на 12% по сравнению с предшествовавшим годом, а за пять лет он вырос почти вдвое, самый же сильный прирост спроса РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T08:11
2021-06-22T08:11
россия
россельхозбанк
узбекистан
сша
азербайджан
грузия
экономика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экспорт российской икры в 2020 году увеличился на 12% по сравнению с предшествовавшим годом, а за пять лет он вырос почти вдвое, самый же сильный прирост спроса показали США, которые вошли в топ-10 покупателей, говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.Так, по данным аналитиков, поставки российской икры на экспорт в 2020 году составили 1,213 тысячи тонн. "Самый мощный прирост спроса на российскую икру за пять лет показали Соединенные Штаты: поставки увеличились с 4 тонн в 2016 году до 28 тонн в 2020 году, то есть на 640%, или в 7,4 раза", - добавляет ЦОЭ."По итогам прошлого года США вошли в первую десятку стран по объему импорта этого продукта. Лидерство удерживает Украина (604 тонны)", - добавляется в исследовании. Второе место по объему импортных поставок занимает Белоруссия (176 тонн), на Казахстан приходятся 153 тонны.Высокую динамику роста экспорта за год показали Молдавия (в 2,6 раза, до 64 тонн) и Канада (на 81%, до 19 тонн). "Помимо уже названных стран, в первую десятку входят Узбекистан, Азербайджан, Грузия, а замыкает ее Китай", - отмечается в сообщении. При этом поставки в Китай сократились на 65% - до 15 тонн по итогам прошлого года с 42 тонн в 2019 году.Руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов объясняет рост показателя повышением поставок белой икры: по итогам 2020 года они выросли на 25%, до 663 тонн. К белой икре относятся, например, икра щуки, минтая, ряпушки, сазана, судака."В текущем году этот вид икры сохранит лидирующие позиции в российском экспорте за счет широкого ценового и вкусового диапазона, а также новых возможностей применения за пределами пищевого сектора", - указывает Дальнов, слова которого приводятся в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210522/ekonomika-1733450965.html
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россия, россельхозбанк, узбекистан, сша, азербайджан, грузия, экономика
США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры
08:11 22.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкПроизводство красной икры в рыболовецком колхозе
Производство красной икры в рыболовецком колхозе - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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В Россельхозбанке заявили, что США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экспорт российской икры в 2020 году увеличился на 12% по сравнению с предшествовавшим годом, а за пять лет он вырос почти вдвое, самый же сильный прирост спроса показали США, которые вошли в топ-10 покупателей, говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.
Так, по данным аналитиков, поставки российской икры на экспорт в 2020 году составили 1,213 тысячи тонн. "Самый мощный прирост спроса на российскую икру за пять лет показали Соединенные Штаты: поставки увеличились с 4 тонн в 2016 году до 28 тонн в 2020 году, то есть на 640%, или в 7,4 раза", - добавляет ЦОЭ.
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"По итогам прошлого года США вошли в первую десятку стран по объему импорта этого продукта. Лидерство удерживает Украина (604 тонны)", - добавляется в исследовании. Второе место по объему импортных поставок занимает Белоруссия (176 тонн), на Казахстан приходятся 153 тонны.
Высокую динамику роста экспорта за год показали Молдавия (в 2,6 раза, до 64 тонн) и Канада (на 81%, до 19 тонн). "Помимо уже названных стран, в первую десятку входят Узбекистан, Азербайджан, Грузия, а замыкает ее Китай", - отмечается в сообщении. При этом поставки в Китай сократились на 65% - до 15 тонн по итогам прошлого года с 42 тонн в 2019 году.
Руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов объясняет рост показателя повышением поставок белой икры: по итогам 2020 года они выросли на 25%, до 663 тонн. К белой икре относятся, например, икра щуки, минтая, ряпушки, сазана, судака.
"В текущем году этот вид икры сохранит лидирующие позиции в российском экспорте за счет широкого ценового и вкусового диапазона, а также новых возможностей применения за пределами пищевого сектора", - указывает Дальнов, слова которого приводятся в сообщении.
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