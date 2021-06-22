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МСП Банк поддержал семейное форелевое хозяйство в Мурманской области
МСП Банк поддержал семейное форелевое хозяйство в Мурманской области - РИА Новости, 22.06.2021
МСП Банк поддержал семейное форелевое хозяйство в Мурманской области
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения бизнеса семейному форелевому хозяйству из Мурманской области, сообщает... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:23
2021-06-22T12:23
корпорация мсп
мсп банк
мончегорск
мурманская область
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения бизнеса семейному форелевому хозяйству из Мурманской области, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк выдал компании "Рыба Заполярья" кредит в размере 16 миллионов рублей по ставке 3,5% годовых в рамках Программы льготного кредитования Минсельхоза. Полученные средства направлены на приобретение рыбоводного оборудования, часть которого уже изготовлена и смонтирована, а другая часть находится в процессе изготовления.Как отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, для представителей малого и среднего бизнеса особенно важными критериями при получении финансовой поддержки являются быстрота и простота оформления. "В своей работе и работе дочернего МСП Банка мы стремимся учесть эти аспекты. Мы будем совершенствовать цифровые сервисы для предпринимателей, чтобы оформление кредита происходило оперативно и максимально прозрачно. А также упрощаем доступ к финансовой поддержке – это произойдет с помощью "зонтичного механизма" поручительств. Эти меры поддержки будут востребованы и начинающими предпринимателями в рамках реализации федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", - приводятся в сообщении слова Исаевича.ООО "Рыба Заполярья" - семейное предприятие, основанное в 2016 году и в моногороде Мончегорск. Бизнес начался с создания цеха переработки и изготовления рыбной продукции, а в 2017 году компания получила в пользование рыбоводный участок и выпустила первую партию малька радужной форели. В 2020 году предприятию выделен земельный участок под объекты аквакультуры, для создания которых планируется привлечь новое инвестиционное кредитование от МСП Банка, отмечается в сообщении.
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корпорация мсп, мсп банк, мончегорск, мурманская область, новости компаний - экономика

МСП Банк поддержал семейное форелевое хозяйство в Мурманской области

12:23 22.06.2021
 
CC0 / ESchwartz / Форель в рыбном хозяйстве
Форель в рыбном хозяйстве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
CC0 / ESchwartz /
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения бизнеса семейному форелевому хозяйству из Мурманской области, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк выдал компании "Рыба Заполярья" кредит в размере 16 миллионов рублей по ставке 3,5% годовых в рамках Программы льготного кредитования Минсельхоза. Полученные средства направлены на приобретение рыбоводного оборудования, часть которого уже изготовлена и смонтирована, а другая часть находится в процессе изготовления.
Как отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, для представителей малого и среднего бизнеса особенно важными критериями при получении финансовой поддержки являются быстрота и простота оформления.
"В своей работе и работе дочернего МСП Банка мы стремимся учесть эти аспекты. Мы будем совершенствовать цифровые сервисы для предпринимателей, чтобы оформление кредита происходило оперативно и максимально прозрачно. А также упрощаем доступ к финансовой поддержке – это произойдет с помощью "зонтичного механизма" поручительств. Эти меры поддержки будут востребованы и начинающими предпринимателями в рамках реализации федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", - приводятся в сообщении слова Исаевича.
ООО "Рыба Заполярья" - семейное предприятие, основанное в 2016 году и в моногороде Мончегорск. Бизнес начался с создания цеха переработки и изготовления рыбной продукции, а в 2017 году компания получила в пользование рыбоводный участок и выпустила первую партию малька радужной форели. В 2020 году предприятию выделен земельный участок под объекты аквакультуры, для создания которых планируется привлечь новое инвестиционное кредитование от МСП Банка, отмечается в сообщении.
Ручки с логотипом МСП банка - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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Созданный при поддержке МСП Банка робот поможет в мурманском вузе
 
Корпорация МСПМСП БанкМончегорскМурманская областьНовости компаний - Экономика
 
 
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