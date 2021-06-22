МСП Банк поддержал семейное форелевое хозяйство в Мурманской области
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения бизнеса семейному форелевому хозяйству из Мурманской области, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк выдал компании "Рыба Заполярья" кредит в размере 16 миллионов рублей по ставке 3,5% годовых в рамках Программы льготного кредитования Минсельхоза. Полученные средства направлены на приобретение рыбоводного оборудования, часть которого уже изготовлена и смонтирована, а другая часть находится в процессе изготовления.
Как отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, для представителей малого и среднего бизнеса особенно важными критериями при получении финансовой поддержки являются быстрота и простота оформления.
"В своей работе и работе дочернего МСП Банка мы стремимся учесть эти аспекты. Мы будем совершенствовать цифровые сервисы для предпринимателей, чтобы оформление кредита происходило оперативно и максимально прозрачно. А также упрощаем доступ к финансовой поддержке – это произойдет с помощью "зонтичного механизма" поручительств. Эти меры поддержки будут востребованы и начинающими предпринимателями в рамках реализации федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", - приводятся в сообщении слова Исаевича.
ООО "Рыба Заполярья" - семейное предприятие, основанное в 2016 году и в моногороде Мончегорск. Бизнес начался с создания цеха переработки и изготовления рыбной продукции, а в 2017 году компания получила в пользование рыбоводный участок и выпустила первую партию малька радужной форели. В 2020 году предприятию выделен земельный участок под объекты аквакультуры, для создания которых планируется привлечь новое инвестиционное кредитование от МСП Банка, отмечается в сообщении.