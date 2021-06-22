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Наука
https://ria.ru/20210622/chipy-1738079248.html
Ученый рассказал, как применяют медицинские чипы уже сейчас
Ученый рассказал, как применяют медицинские чипы уже сейчас - РИА Новости, 22.06.2021
Ученый рассказал, как применяют медицинские чипы уже сейчас
Чипы в медицине уже используются, в ближайшие 5-10 лет станет обычным улучшение зрения за счет чипов, большие прорывы стоит ожидать на горизонте 50 лет, однако... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:13
2021-06-22T14:13
наука
михаил лебедев
сколковский институт науки и технологий
здоровье - общество
технологии
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Чипы в медицине уже используются, в ближайшие 5-10 лет станет обычным улучшение зрения за счет чипов, большие прорывы стоит ожидать на горизонте 50 лет, однако темы, связанные с управлением транспортными средствами с помощью вживленного чипа, больше относятся к хайпу, чем к науке, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Михаил Лебедев.Ранее "Коммерсант" сообщил, что в России разрабатывают программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы", в рамках которой планируется вживление чипов в мозг человека. Отмечается, что документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ и якобы одобрен президентом Владимиром Путиным. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ему ничего не известно о подобной программе. Между тем, в заметке говорилось о намерении разработать интерфейсы "человек-техника" и ряда медицинских чипов."Ничего плохого в обсуждении немедицинских тем нет. Тем более, что эти технологии развиваются достаточно быстро. Не исключено, что такие идеи по управлению чем-то при помощи имплантов в мозге, либо расширение функций мозга. Все это через какое-то время станет реальностью. Я не могу сказать, что это в течение ближайших 10 лет станет реальностью, но в течение ближайших 50 лет мы будем наблюдать яркие демонстрации", - сказал Лебедев.Он отметил, что медицинские инвазивные имплантаты уже сейчас получают сотни тысяч людей их уже получили."Глубокая стимуляция мозга делается для болеющих болезнью Паркинсона - это тоже инвазивная система. Инвазивные импланты делают для спинного мозга, например, для подавления хронической боли. Сейчас популярное направление - восстановление зрения с помощью имплантов, которые будут помещены в зрительную кору. В медицине - это уже не дело будущего, а дело настоящего", - сказал Лебедев.Он отметил, что управление техникой с помощью чипа тоже может быть результативным, но пока вызывает много вопросов."Что касается управления с помощью чипа, вживленного в мозг, самолетом, пароходом, то это немного хайп. Например, есть управление квадрокоптером с помощью чипа, а на самом деле - это неинвазивный интерфейс, который работает относительно медленно. Единственная яркая вещь в том, что управляется дрон… Были публикации, что человек управляет генетикой мыслью", - отметил Лебедев.Он также уточнил, что были публикации, в которых говорилось о способности человека с помощью чипа управлять генетикой."Звучит фантастично, но на поверку оказывается, что есть не самый лучший интерфейс, к этому интерфейсу подключается к клеточной культуре, где он включает напряжение или выключает, подливает какие-то химические вещества. Это можно было сделать нажатием кнопки. Надо задумываться, нужно ли управлять кораблем с помощью чипа?", - добавил Лебедев.Собеседник агентства отметил, что настоящие прорывы будут, когда ученые с помощью инвазивных интерфейсов смогут тонко взаимодействовать с нейронными сетями мозга."Пока мы еще тонко не реагируем. В ближайшие пять лет мы уже увидим прорывы. Системы искусственного зрения мы будем развивать", - пояснил Лебедев.
https://ria.ru/20210622/minobornauki-1738075054.html
https://ria.ru/20201211/implantat-1588462718.html
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михаил лебедев, сколковский институт науки и технологий, здоровье - общество, технологии, общество
Ученый рассказал, как применяют медицинские чипы уже сейчас
14:13 22.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник наблюдает за показаниями пациента
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Ученый рассказал, как применяют медицинские чипы уже сейчас

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Чипы в медицине уже используются, в ближайшие 5-10 лет станет обычным улучшение зрения за счет чипов, большие прорывы стоит ожидать на горизонте 50 лет, однако темы, связанные с управлением транспортными средствами с помощью вживленного чипа, больше относятся к хайпу, чем к науке, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Михаил Лебедев.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что в России разрабатывают программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы", в рамках которой планируется вживление чипов в мозг человека. Отмечается, что документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ и якобы одобрен президентом Владимиром Путиным. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ему ничего не известно о подобной программе. Между тем, в заметке говорилось о намерении разработать интерфейсы "человек-техника" и ряда медицинских чипов.
"Ничего плохого в обсуждении немедицинских тем нет. Тем более, что эти технологии развиваются достаточно быстро. Не исключено, что такие идеи по управлению чем-то при помощи имплантов в мозге, либо расширение функций мозга. Все это через какое-то время станет реальностью. Я не могу сказать, что это в течение ближайших 10 лет станет реальностью, но в течение ближайших 50 лет мы будем наблюдать яркие демонстрации", - сказал Лебедев.
Он отметил, что медицинские инвазивные имплантаты уже сейчас получают сотни тысяч людей их уже получили.
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"Глубокая стимуляция мозга делается для болеющих болезнью Паркинсона - это тоже инвазивная система. Инвазивные импланты делают для спинного мозга, например, для подавления хронической боли. Сейчас популярное направление - восстановление зрения с помощью имплантов, которые будут помещены в зрительную кору. В медицине - это уже не дело будущего, а дело настоящего", - сказал Лебедев.
Он отметил, что управление техникой с помощью чипа тоже может быть результативным, но пока вызывает много вопросов.
"Что касается управления с помощью чипа, вживленного в мозг, самолетом, пароходом, то это немного хайп. Например, есть управление квадрокоптером с помощью чипа, а на самом деле - это неинвазивный интерфейс, который работает относительно медленно. Единственная яркая вещь в том, что управляется дрон… Были публикации, что человек управляет генетикой мыслью", - отметил Лебедев.
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Он также уточнил, что были публикации, в которых говорилось о способности человека с помощью чипа управлять генетикой.
"Звучит фантастично, но на поверку оказывается, что есть не самый лучший интерфейс, к этому интерфейсу подключается к клеточной культуре, где он включает напряжение или выключает, подливает какие-то химические вещества. Это можно было сделать нажатием кнопки. Надо задумываться, нужно ли управлять кораблем с помощью чипа?", - добавил Лебедев.
Собеседник агентства отметил, что настоящие прорывы будут, когда ученые с помощью инвазивных интерфейсов смогут тонко взаимодействовать с нейронными сетями мозга.
"Пока мы еще тонко не реагируем. В ближайшие пять лет мы уже увидим прорывы. Системы искусственного зрения мы будем развивать", - пояснил Лебедев.
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