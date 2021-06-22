Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/chipirovanie-1738099372.html
В Сколтехе раскрыли стоимость чипирования людей
В Сколтехе раскрыли стоимость чипирования людей - РИА Новости, 22.06.2021
В Сколтехе раскрыли стоимость чипирования людей
Вживление беспроводного чипа в мозг человека обойдётся в миллионы долларов, а вот простой чип с информацией о домашнем питомце можно вживить не дороже чем за 10 РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:56
2021-06-22T15:56
россия
илон маск
сколковский институт науки и технологий
российская академия наук
дмитрий песков
владимир путин
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147821/72/1478217278_0:201:2500:1607_1920x0_80_0_0_7c3553a559337561d6a488cb1401f696.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вживление беспроводного чипа в мозг человека обойдётся в миллионы долларов, а вот простой чип с информацией о домашнем питомце можно вживить не дороже чем за 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Михаил Лебедев.Ранее "Коммерсант" сообщил, что в России разрабатывают программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы", в рамках которой планируется вживление чипов в мозг человека. Отмечается, что документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ и якобы одобрен президентом Владимиром Путиным. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ему ничего не известно о подобной программе. Между тем в заметке говорилось о намерении разработать интерфейсы "человек-техника" и ряда медицинских чипов."Если просто что-то вживить, то, по крайней мере, от 200 тысяч рублей до 2 миллионов нужно заплатить за имплантат. Следующее - это усилители. Какие вы хотите? Можно сделать так, чтобы торчали из головы провода. Это будет дешевле, но непрактично. Единственный беспроводной можно купить у Илона Маска, но он потребует, наверное, за это 10 миллионов долларов, потому что он у него в единственном экземпляре. Усилители с проводами будет стоит дешевле. Возьмем 100 тысяч, но если вы хотите чем-то управлять, например, протезом руки, то совсем хороший будет стоить миллион долларов, но можно и за 100 тысяч достать", - сказал Лебедев.Он отметил, что при такой стоимости вживления чипов, делать это массово никто не сможет. Между тем, чип как носитель информации уже используется."Такой простейший чип вживляют кошкам, чтобы ее можно было определить, что за кошка и откуда. Это уже давно существует и это не проблема. Нужно ли такое человеку? Может быть и нужно…. В каких-то вещах может быть и полезно. Если наша медицина продвинется далеко и изучат весь геном человека, то может быть можно этот геном вставить в чип и считать. Я фантазирую. В мозг вставлять такой имплант не нужно, он может быть и на руке", - сказал Лебедев.Он уточнил, что стоимость вживления чипов в кошку обходится не дороже 10 тысяч рублей. "Такой чип просто делают - укол иголкой и все", - уточнил Лебедев.
https://ria.ru/20210622/chip-1738094618.html
https://ria.ru/20210622/chipy-1738079248.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147821/72/1478217278_46:0:2454:1806_1920x0_80_0_0_64eb94a1bd85f8b8b22d8517414b07c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, илон маск, сколковский институт науки и технологий, российская академия наук, дмитрий песков, владимир путин, технологии, общество
В Сколтехе раскрыли стоимость чипирования людей
15:56 22.06.2021
 
© Fotolia / vetkitШприц с микрочипом
Шприц с микрочипом - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Fotolia / vetkit

Профессор Сколтеха: вживление беспроводного чипа в мозг человека обойдется в миллионы долларов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вживление беспроводного чипа в мозг человека обойдётся в миллионы долларов, а вот простой чип с информацией о домашнем питомце можно вживить не дороже чем за 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Михаил Лебедев.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что в России разрабатывают программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы", в рамках которой планируется вживление чипов в мозг человека. Отмечается, что документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ и якобы одобрен президентом Владимиром Путиным. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ему ничего не известно о подобной программе. Между тем в заметке говорилось о намерении разработать интерфейсы "человек-техника" и ряда медицинских чипов.
Проекция роботизированной руки человека - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 15:29
Эксперт рассказал, когда в России появятся первые люди с чипами
"Если просто что-то вживить, то, по крайней мере, от 200 тысяч рублей до 2 миллионов нужно заплатить за имплантат. Следующее - это усилители. Какие вы хотите? Можно сделать так, чтобы торчали из головы провода. Это будет дешевле, но непрактично. Единственный беспроводной можно купить у Илона Маска, но он потребует, наверное, за это 10 миллионов долларов, потому что он у него в единственном экземпляре. Усилители с проводами будет стоит дешевле. Возьмем 100 тысяч, но если вы хотите чем-то управлять, например, протезом руки, то совсем хороший будет стоить миллион долларов, но можно и за 100 тысяч достать", - сказал Лебедев.
Он отметил, что при такой стоимости вживления чипов, делать это массово никто не сможет. Между тем, чип как носитель информации уже используется.
"Такой простейший чип вживляют кошкам, чтобы ее можно было определить, что за кошка и откуда. Это уже давно существует и это не проблема. Нужно ли такое человеку? Может быть и нужно…. В каких-то вещах может быть и полезно. Если наша медицина продвинется далеко и изучат весь геном человека, то может быть можно этот геном вставить в чип и считать. Я фантазирую. В мозг вставлять такой имплант не нужно, он может быть и на руке", - сказал Лебедев.
Он уточнил, что стоимость вживления чипов в кошку обходится не дороже 10 тысяч рублей. "Такой чип просто делают - укол иголкой и все", - уточнил Лебедев.
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 14:13Наука
Ученый рассказал, как применяют медицинские чипы уже сейчас
 
РоссияИлон МаскСколковский институт науки и технологийРоссийская академия наукДмитрий ПесковВладимир ПутинТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34СМИ: в России обсудят возможность введения акцизов на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
07:01Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:00Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
06:56Норкин рассказал анекдот о вылете сборной России с ЕВРО-2020
06:32Минэнерго оценило ситуацию с дизелем и СУГ в России
Лента новостейМолния