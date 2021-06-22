https://ria.ru/20210622/chipirovanie-1738099372.html

В Сколтехе раскрыли стоимость чипирования людей

В Сколтехе раскрыли стоимость чипирования людей - РИА Новости, 22.06.2021

В Сколтехе раскрыли стоимость чипирования людей

Вживление беспроводного чипа в мозг человека обойдётся в миллионы долларов, а вот простой чип с информацией о домашнем питомце можно вживить не дороже чем за 10 РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:56

2021-06-22T15:56

2021-06-22T15:56

россия

илон маск

сколковский институт науки и технологий

российская академия наук

дмитрий песков

владимир путин

технологии

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вживление беспроводного чипа в мозг человека обойдётся в миллионы долларов, а вот простой чип с информацией о домашнем питомце можно вживить не дороже чем за 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Михаил Лебедев.Ранее "Коммерсант" сообщил, что в России разрабатывают программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы", в рамках которой планируется вживление чипов в мозг человека. Отмечается, что документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ и якобы одобрен президентом Владимиром Путиным. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ему ничего не известно о подобной программе. Между тем в заметке говорилось о намерении разработать интерфейсы "человек-техника" и ряда медицинских чипов."Если просто что-то вживить, то, по крайней мере, от 200 тысяч рублей до 2 миллионов нужно заплатить за имплантат. Следующее - это усилители. Какие вы хотите? Можно сделать так, чтобы торчали из головы провода. Это будет дешевле, но непрактично. Единственный беспроводной можно купить у Илона Маска, но он потребует, наверное, за это 10 миллионов долларов, потому что он у него в единственном экземпляре. Усилители с проводами будет стоит дешевле. Возьмем 100 тысяч, но если вы хотите чем-то управлять, например, протезом руки, то совсем хороший будет стоить миллион долларов, но можно и за 100 тысяч достать", - сказал Лебедев.Он отметил, что при такой стоимости вживления чипов, делать это массово никто не сможет. Между тем, чип как носитель информации уже используется."Такой простейший чип вживляют кошкам, чтобы ее можно было определить, что за кошка и откуда. Это уже давно существует и это не проблема. Нужно ли такое человеку? Может быть и нужно…. В каких-то вещах может быть и полезно. Если наша медицина продвинется далеко и изучат весь геном человека, то может быть можно этот геном вставить в чип и считать. Я фантазирую. В мозг вставлять такой имплант не нужно, он может быть и на руке", - сказал Лебедев.Он уточнил, что стоимость вживления чипов в кошку обходится не дороже 10 тысяч рублей. "Такой чип просто делают - укол иголкой и все", - уточнил Лебедев.

https://ria.ru/20210622/chip-1738094618.html

https://ria.ru/20210622/chipy-1738079248.html

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россия, илон маск, сколковский институт науки и технологий, российская академия наук, дмитрий песков, владимир путин, технологии, общество