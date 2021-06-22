https://ria.ru/20210622/chipirovanie-1738059474.html

Песков ответил на вопрос о программе "чипирования" в России

Песков ответил на вопрос о программе "чипирования" в России - РИА Новости, 22.06.2021

Песков ответил на вопрос о программе "чипирования" в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о разработке в России программы, разрешающей "вживление чипов" в мозг... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:36

2021-06-22T12:36

2021-06-22T12:39

российская академия наук

дмитрий песков

наука

россия

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о разработке в России программы, разрешающей "вживление чипов" в мозг человеку.Ранее "Коммерсант" сообщил, что в России разрабатывают программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы", в рамках которой планируется вживление чипов в мозг человека. Отмечается, что документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ и якобы одобрен президентом Владимиром Путиным."Нет, вы знаете, я не располагаю такими данными, поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Я не видел (такого документа), я просто не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, был ли такой документ действительно одобрен президентом и есть ли еще какая-то информация об этой программе чипирования.

https://ria.ru/20201211/implantat-1588462718.html

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российская академия наук, дмитрий песков, россия, общество