https://ria.ru/20210622/chip-1738094618.html

Эксперт рассказал, когда в России появятся первые люди с чипами

Эксперт рассказал, когда в России появятся первые люди с чипами - РИА Новости, 22.06.2021

Эксперт рассказал, когда в России появятся первые люди с чипами

Первые эксперименты по вживлению электронных чипов в мозг человека могут начаться уже в 2022 году, при необходимом правовом регулировании, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:29

2021-06-22T15:29

2021-06-22T15:29

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

российская академия наук

технологии

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Первые эксперименты по вживлению электронных чипов в мозг человека могут начаться уже в 2022 году, при необходимом правовом регулировании, сообщил РИА Новости участник отраслевого союза NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Конышев.Ранее "Коммерсант" сообщил, что в России разрабатывают программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы", в рамках которой планируется вживление чипов в мозг человека. Отмечается, что документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ и якобы одобрен президентом Владимиром Путиным. При этом Минобрнауки опровергло такую разработку, уточнив, что программа не имеет финансирования и в конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки."Если будут устранены законодательные барьеры, то подобные работы (вживление чипа в мозг человека - ред.) могут появиться уже в 2022 году. Год мы используем для подготовки технологической базы и отработки технологий на животных", - сказал Конышев.Он добавил, что технически это осуществимая задача, но для её реализации понадобится объединение большого количества отечественных специалистов из разных научных областей, компаний-разработчиков и производителей, изменения в законодательстве."Массового чипирования вряд ли стоит бояться, прежде всего, к экспериментам, скорее всего, будут привлечены добровольцы, лишенные способности передвигаться самостоятельно, для них это возможность новой, увлекательной и необычной жизни. Эти решения позволят им обрести необходимую мобильность. Но, конечно, это только первый шаг", - считает эксперт.Конышев полагает, что в дальнейшем, эти решения позволят работать не только с моторными функциями, но и улучшить память."Многие слышали про психосоматику, которая на бытовом уровне звучит как "все болезни от нервов". У нашего мозга есть несколько ресурсных состояний, в каждом из них лучше и эффективнее делать определенные вещи - отдыхать или работать, запоминать огромные массивы информации или строить научные концепции. В противном случае наш мозг работает неэффективно, и мы испытываем стресс, который может привести у заболеваниям. Поэтому подобные технологии повысят не только нашу работоспособность, но и качество жизни. Страна, которая первая освоит данные технологии, получит серьезные конкурентные преимущества", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20210622/chipirovanie-1738059474.html

https://ria.ru/20210405/vaktsinatsiya-1604222606.html

https://ria.ru/20210622/chipy-1738079248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальная технологическая инициатива (нти), российская академия наук, технологии, общество