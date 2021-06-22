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Эксперт рассказал, когда в России появятся первые люди с чипами
Эксперт рассказал, когда в России появятся первые люди с чипами - РИА Новости, 22.06.2021
Эксперт рассказал, когда в России появятся первые люди с чипами
Первые эксперименты по вживлению электронных чипов в мозг человека могут начаться уже в 2022 году, при необходимом правовом регулировании, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:29
2021-06-22T15:29
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
российская академия наук
технологии
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Первые эксперименты по вживлению электронных чипов в мозг человека могут начаться уже в 2022 году, при необходимом правовом регулировании, сообщил РИА Новости участник отраслевого союза NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Конышев.Ранее "Коммерсант" сообщил, что в России разрабатывают программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы", в рамках которой планируется вживление чипов в мозг человека. Отмечается, что документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ и якобы одобрен президентом Владимиром Путиным. При этом Минобрнауки опровергло такую разработку, уточнив, что программа не имеет финансирования и в конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки."Если будут устранены законодательные барьеры, то подобные работы (вживление чипа в мозг человека - ред.) могут появиться уже в 2022 году. Год мы используем для подготовки технологической базы и отработки технологий на животных", - сказал Конышев.Он добавил, что технически это осуществимая задача, но для её реализации понадобится объединение большого количества отечественных специалистов из разных научных областей, компаний-разработчиков и производителей, изменения в законодательстве."Массового чипирования вряд ли стоит бояться, прежде всего, к экспериментам, скорее всего, будут привлечены добровольцы, лишенные способности передвигаться самостоятельно, для них это возможность новой, увлекательной и необычной жизни. Эти решения позволят им обрести необходимую мобильность. Но, конечно, это только первый шаг", - считает эксперт.Конышев полагает, что в дальнейшем, эти решения позволят работать не только с моторными функциями, но и улучшить память."Многие слышали про психосоматику, которая на бытовом уровне звучит как "все болезни от нервов". У нашего мозга есть несколько ресурсных состояний, в каждом из них лучше и эффективнее делать определенные вещи - отдыхать или работать, запоминать огромные массивы информации или строить научные концепции. В противном случае наш мозг работает неэффективно, и мы испытываем стресс, который может привести у заболеваниям. Поэтому подобные технологии повысят не только нашу работоспособность, но и качество жизни. Страна, которая первая освоит данные технологии, получит серьезные конкурентные преимущества", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20210622/chipirovanie-1738059474.html
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россия, национальная технологическая инициатива (нти), российская академия наук, технологии, общество
Эксперт рассказал, когда в России появятся первые люди с чипами
15:29 22.06.2021
 
© Fotolia / ElnurПроекция роботизированной руки человека
Проекция роботизированной руки человека - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Fotolia / Elnur

Эксперт НТИ Владимир Конышев заявил, что первые люди с чипами могут появиться в следующем году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Первые эксперименты по вживлению электронных чипов в мозг человека могут начаться уже в 2022 году, при необходимом правовом регулировании, сообщил РИА Новости участник отраслевого союза NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Конышев.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что в России разрабатывают программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы", в рамках которой планируется вживление чипов в мозг человека. Отмечается, что документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ и якобы одобрен президентом Владимиром Путиным. При этом Минобрнауки опровергло такую разработку, уточнив, что программа не имеет финансирования и в конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки.
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"Если будут устранены законодательные барьеры, то подобные работы (вживление чипа в мозг человека - ред.) могут появиться уже в 2022 году. Год мы используем для подготовки технологической базы и отработки технологий на животных", - сказал Конышев.
Он добавил, что технически это осуществимая задача, но для её реализации понадобится объединение большого количества отечественных специалистов из разных научных областей, компаний-разработчиков и производителей, изменения в законодательстве.
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"Массового чипирования вряд ли стоит бояться, прежде всего, к экспериментам, скорее всего, будут привлечены добровольцы, лишенные способности передвигаться самостоятельно, для них это возможность новой, увлекательной и необычной жизни. Эти решения позволят им обрести необходимую мобильность. Но, конечно, это только первый шаг", - считает эксперт.
Конышев полагает, что в дальнейшем, эти решения позволят работать не только с моторными функциями, но и улучшить память.
"Многие слышали про психосоматику, которая на бытовом уровне звучит как "все болезни от нервов". У нашего мозга есть несколько ресурсных состояний, в каждом из них лучше и эффективнее делать определенные вещи - отдыхать или работать, запоминать огромные массивы информации или строить научные концепции. В противном случае наш мозг работает неэффективно, и мы испытываем стресс, который может привести у заболеваниям. Поэтому подобные технологии повысят не только нашу работоспособность, но и качество жизни. Страна, которая первая освоит данные технологии, получит серьезные конкурентные преимущества", - заключил эксперт.
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РоссияНациональная технологическая инициатива (НТИ)Российская академия наукТехнологииОбщество
 
 
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