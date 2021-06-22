https://ria.ru/20210622/chekhova-1738113079.html

Чехова показала фигуру без фотошопа и фильтров

Чехова показала фигуру без фотошопа и фильтров - РИА Новости, 22.06.2021

Чехова показала фигуру без фотошопа и фильтров

Анфиса Чехова показала фигуру без фотошопа и фильтров. Снимки она опубликовала в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:57

2021-06-22T16:57

2021-06-22T16:57

шоубиз

знаменитости

анфиса чехова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570371319_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_55c986b359f0066b1f02da006629557e.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Анфиса Чехова показала фигуру без фотошопа и фильтров. Снимки она опубликовала в личном Instagram-аккаунте.На фото показано, как ведущая позирует в голубом платье длины-мини. По ее мнению, "предзакатное солнце поработало лучше любых фильтров".Чехова призналась, что редактирует снимки, но не так часто, как ее в этом обвиняют. В основном она "делает кожу более гладкой" и "поправляет одежду". Знаменитость называла себя "вялотекущим перфекционистом" и не стала скрывать, что любит "глянцевые снимки". "Вы сейчас выглядите лучше, чем в прошлой жизни. И на вас приятно смотреть", "Какая же вы красавица, восхищаюсь", "Шикарное фото", "Такая стройняшка и красотка!" — отреагировали пользователи. В декабре ведущая решилась на радикальную смену имиджа впервые за последние 20 лет.

https://ria.ru/20210414/chekhova-1728063922.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, анфиса чехова