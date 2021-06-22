https://ria.ru/20210622/chekhova-1738113079.html
Чехова показала фигуру без фотошопа и фильтров
Чехова показала фигуру без фотошопа и фильтров - РИА Новости, 22.06.2021
Чехова показала фигуру без фотошопа и фильтров
Анфиса Чехова показала фигуру без фотошопа и фильтров. Снимки она опубликовала в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:57
2021-06-22T16:57
2021-06-22T16:57
шоубиз
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Анфиса Чехова показала фигуру без фотошопа и фильтров. Снимки она опубликовала в личном Instagram-аккаунте.На фото показано, как ведущая позирует в голубом платье длины-мини. По ее мнению, "предзакатное солнце поработало лучше любых фильтров".Чехова призналась, что редактирует снимки, но не так часто, как ее в этом обвиняют. В основном она "делает кожу более гладкой" и "поправляет одежду". Знаменитость называла себя "вялотекущим перфекционистом" и не стала скрывать, что любит "глянцевые снимки". "Вы сейчас выглядите лучше, чем в прошлой жизни. И на вас приятно смотреть", "Какая же вы красавица, восхищаюсь", "Шикарное фото", "Такая стройняшка и красотка!" — отреагировали пользователи. В декабре ведущая решилась на радикальную смену имиджа впервые за последние 20 лет.
https://ria.ru/20210414/chekhova-1728063922.html
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знаменитости, анфиса чехова
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Анфиса Чехова показала фигуру без фотошопа и фильтров. Снимки она опубликовала
в личном Instagram-аккаунте.
На фото показано, как ведущая позирует в голубом платье длины-мини. По ее мнению, "предзакатное солнце поработало лучше любых фильтров".
Чехова призналась, что редактирует снимки, но не так часто, как ее в этом обвиняют. В основном она "делает кожу более гладкой" и "поправляет одежду". Знаменитость называла себя "вялотекущим перфекционистом" и не стала скрывать, что любит "глянцевые снимки".
"Но фотошопить, чтобы казаться худее… такого я давно не практикую. На видео человек всегда выходит крупнее, чем в жизни и на фото, где он не виден в объеме и может занять выгодную позу. Функция "портрет" тоже всегда увеличивает. Так что не ищите подвоха там, где его нет", — заявляет Чехова.
"Вы сейчас выглядите лучше, чем в прошлой жизни. И на вас приятно смотреть", "Какая же вы красавица, восхищаюсь", "Шикарное фото", "Такая стройняшка и красотка!" — отреагировали пользователи.
В декабре ведущая решилась
на радикальную смену имиджа впервые за последние 20 лет.