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https://ria.ru/20201207/chekhova-1588043210.html
Вспомнила молодость: Анфиса Чехова впервые за 20 лет коротко подстриглась
Вспомнила молодость: Анфиса Чехова впервые за 20 лет коротко подстриглась
Анфиса Чехова разместила в своем Instagram фотографии со стрижкой "каре". По словам актрисы и телеведущей, на такую радикальную смену имиджа она решилась... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T21:47
2020-12-07T21:47
анастасия волочкова
ольга бузова
алсу (алсу абрамова)
шоубиз
стиль жизни
знаменитости
звезды
анфиса чехова
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Анфиса Чехова разместила в своем Instagram фотографии со стрижкой "каре". По словам актрисы и телеведущей, на такую радикальную смену имиджа она решилась впервые за последние 20 лет. Чехова подчеркнула, что последний раз ходила с такими короткими волосами в 2000-м году: "Сейчас, как будто на машине времени перенеслась в свою юность". И хотя некоторые подписчики написали, что им жалко длинные и роскошные волосы телезвезды, и даже сравнили обновленный образ с Ольгой Бузовой, по мнению большинства, с новой прической Анфиса Чехова "выглядит свежо и молодо"."Какая красивая", — считает gloriakarasik; "Минус 20 лет сразу!" — присоединилась к обсуждению lenochek_iva; "Помолодела", — уверена ltarasova1111.Ранее также резко меняли имидж и другие обладательницы длинных волос, например, певица Алсу, актриса Анна Старшенбаум, балерина Анастасия Волочкова и многие другие.
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анастасия волочкова, ольга бузова, алсу (алсу абрамова), стиль жизни, знаменитости, звезды, анфиса чехова

Вспомнила молодость: Анфиса Чехова впервые за 20 лет коротко подстриглась

21:47 07.12.2020
 
© Фото : @achekhova/InstagramАнфиса Чехова с новой стрижкой
Анфиса Чехова с новой стрижкой - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : @achekhova/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Анфиса Чехова разместила в своем Instagram фотографии со стрижкой "каре". По словам актрисы и телеведущей, на такую радикальную смену имиджа она решилась впервые за последние 20 лет.
"Хочу встретить новый год с новыми мыслями. И, как любая истинная женщина, расставаясь с прошлым, кардинально меняю прическу", — объяснила она.
Чехова подчеркнула, что последний раз ходила с такими короткими волосами в 2000-м году: "Сейчас, как будто на машине времени перенеслась в свою юность".
И хотя некоторые подписчики написали, что им жалко длинные и роскошные волосы телезвезды, и даже сравнили обновленный образ с Ольгой Бузовой, по мнению большинства, с новой прической Анфиса Чехова "выглядит свежо и молодо".
"Какая красивая", — считает gloriakarasik; "Минус 20 лет сразу!" — присоединилась к обсуждению lenochek_iva; "Помолодела", — уверена ltarasova1111.
Ранее также резко меняли имидж и другие обладательницы длинных волос, например, певица Алсу, актриса Анна Старшенбаум, балерина Анастасия Волочкова и многие другие.
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ШоубизАнастасия ВолочковаОльга БузоваАлсу (Алсу Абрамова)Стиль жизниЗнаменитостизвездыАнфиса Чехова
 
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