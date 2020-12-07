https://ria.ru/20201207/chekhova-1588043210.html

Вспомнила молодость: Анфиса Чехова впервые за 20 лет коротко подстриглась

Вспомнила молодость: Анфиса Чехова впервые за 20 лет коротко подстриглась

Анфиса Чехова разместила в своем Instagram фотографии со стрижкой "каре". По словам актрисы и телеведущей, на такую радикальную смену имиджа она решилась... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T21:47

2020-12-07T21:47

2020-12-07T21:47

анастасия волочкова

ольга бузова

алсу (алсу абрамова)

шоубиз

стиль жизни

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анфиса чехова

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Анфиса Чехова разместила в своем Instagram фотографии со стрижкой "каре". По словам актрисы и телеведущей, на такую радикальную смену имиджа она решилась впервые за последние 20 лет. Чехова подчеркнула, что последний раз ходила с такими короткими волосами в 2000-м году: "Сейчас, как будто на машине времени перенеслась в свою юность". И хотя некоторые подписчики написали, что им жалко длинные и роскошные волосы телезвезды, и даже сравнили обновленный образ с Ольгой Бузовой, по мнению большинства, с новой прической Анфиса Чехова "выглядит свежо и молодо"."Какая красивая", — считает gloriakarasik; "Минус 20 лет сразу!" — присоединилась к обсуждению lenochek_iva; "Помолодела", — уверена ltarasova1111.Ранее также резко меняли имидж и другие обладательницы длинных волос, например, певица Алсу, актриса Анна Старшенбаум, балерина Анастасия Волочкова и многие другие.

https://ria.ru/20200912/samoylova-1577129454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия волочкова, ольга бузова, алсу (алсу абрамова), стиль жизни, знаменитости, звезды, анфиса чехова