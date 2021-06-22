https://ria.ru/20210622/baykal-1738028475.html

Ученые рассказали о нейросети для мониторинга состояния Байкала

Ученые рассказали о нейросети для мониторинга состояния Байкала - РИА Новости, 22.06.2021

Ученые рассказали о нейросети для мониторинга состояния Байкала

Объединенная команда российских ученых и разработчиков создаст нейросетевой алгоритм для мониторинга экосистемы Байкала, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:06

2021-06-22T10:06

2021-06-22T10:06

байкал

иркутский государственный университет

технологии

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объединенная команда российских ученых и разработчиков создаст нейросетевой алгоритм для мониторинга экосистемы Байкала, сообщили РИА Новости в пресс-службе облачной платформы Yandex.Cloud, специалисты которой принимают участие в проекте."Алгоритм будет автоматически анализировать пробы байкальской воды, распознавать и классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы. Такой анализ облегчит работу ученых, которым сейчас приходится различать более 400 видов байкальского планктона и систематизировать данные вручную", - говорится в сообщении пресс-службы.Новое технологическое решение будет использоваться в проекте экологического мониторинга Байкала "Точка №1". Как ожидается, рабочий прототип системы будет представлен уже этим летом.Процесс обучения алгоритма будет проходить так: на основании данных, представленных учеными НИИ биологии Иркутского государственного университета – более тысячи снимков каждого вида планктона – разработчики моделей искусственного интеллекта для изучения морских экосистем MaritimeAI создадут механизм классификации видов этих организмов. При этом они будут применять Yandex DataSphere – сервис Yandex.Cloud для анализа данных, разработки и эксплуатации моделей машинного обучения."Изображения микроорганизмов будут передаваться в Yandex.Cloud прямо с микроскопов лаборатории НИИ биологии ИГУ, и алгоритм будет автоматически определять видовую принадлежность планктонных частиц. Предполагается, что алгоритм будет определять до 99% всех видов планктона, а специалисты института биологии будут контролировать качество его работы", – отметили в пресс-службе сервиса.Сейчас в проекте "Точка №1" применяют методику распознавания данных, которая, как отмечает пресс-служба, технически устарела. Для определения видов микроорганизмов специалисту необходимо научиться различать "более 400 видов фито- и зоопланктона", подготовка такого эксперта занимает более 10 лет непрерывной практики. Для поддержания работы проекта нужны были бы "несколько десятков специалистов высокого уровня".

https://ria.ru/20210504/baykal-1731127551.html

https://ria.ru/20201114/baykal-1584594438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байкал, иркутский государственный университет, технологии, общество