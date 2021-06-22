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Ученые рассказали о нейросети для мониторинга состояния Байкала
Ученые рассказали о нейросети для мониторинга состояния Байкала - РИА Новости, 22.06.2021
Ученые рассказали о нейросети для мониторинга состояния Байкала
Объединенная команда российских ученых и разработчиков создаст нейросетевой алгоритм для мониторинга экосистемы Байкала, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:06
2021-06-22T10:06
байкал
иркутский государственный университет
технологии
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объединенная команда российских ученых и разработчиков создаст нейросетевой алгоритм для мониторинга экосистемы Байкала, сообщили РИА Новости в пресс-службе облачной платформы Yandex.Cloud, специалисты которой принимают участие в проекте."Алгоритм будет автоматически анализировать пробы байкальской воды, распознавать и классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы. Такой анализ облегчит работу ученых, которым сейчас приходится различать более 400 видов байкальского планктона и систематизировать данные вручную", - говорится в сообщении пресс-службы.Новое технологическое решение будет использоваться в проекте экологического мониторинга Байкала "Точка №1". Как ожидается, рабочий прототип системы будет представлен уже этим летом.Процесс обучения алгоритма будет проходить так: на основании данных, представленных учеными НИИ биологии Иркутского государственного университета – более тысячи снимков каждого вида планктона – разработчики моделей искусственного интеллекта для изучения морских экосистем MaritimeAI создадут механизм классификации видов этих организмов. При этом они будут применять Yandex DataSphere – сервис Yandex.Cloud для анализа данных, разработки и эксплуатации моделей машинного обучения."Изображения микроорганизмов будут передаваться в Yandex.Cloud прямо с микроскопов лаборатории НИИ биологии ИГУ, и алгоритм будет автоматически определять видовую принадлежность планктонных частиц. Предполагается, что алгоритм будет определять до 99% всех видов планктона, а специалисты института биологии будут контролировать качество его работы", – отметили в пресс-службе сервиса.Сейчас в проекте "Точка №1" применяют методику распознавания данных, которая, как отмечает пресс-служба, технически устарела. Для определения видов микроорганизмов специалисту необходимо научиться различать "более 400 видов фито- и зоопланктона", подготовка такого эксперта занимает более 10 лет непрерывной практики. Для поддержания работы проекта нужны были бы "несколько десятков специалистов высокого уровня".
https://ria.ru/20210504/baykal-1731127551.html
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байкал, иркутский государственный университет, технологии, общество
Ученые рассказали о нейросети для мониторинга состояния Байкала
10:06 22.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В России ученые и разработчики создадут нейросеть для мониторинга состояния Байкала

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объединенная команда российских ученых и разработчиков создаст нейросетевой алгоритм для мониторинга экосистемы Байкала, сообщили РИА Новости в пресс-службе облачной платформы Yandex.Cloud, специалисты которой принимают участие в проекте.
"Алгоритм будет автоматически анализировать пробы байкальской воды, распознавать и классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы. Такой анализ облегчит работу ученых, которым сейчас приходится различать более 400 видов байкальского планктона и систематизировать данные вручную", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Новое технологическое решение будет использоваться в проекте экологического мониторинга Байкала "Точка №1". Как ожидается, рабочий прототип системы будет представлен уже этим летом.
Процесс обучения алгоритма будет проходить так: на основании данных, представленных учеными НИИ биологии Иркутского государственного университета – более тысячи снимков каждого вида планктона – разработчики моделей искусственного интеллекта для изучения морских экосистем MaritimeAI создадут механизм классификации видов этих организмов. При этом они будут применять Yandex DataSphere – сервис Yandex.Cloud для анализа данных, разработки и эксплуатации моделей машинного обучения.
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"Изображения микроорганизмов будут передаваться в Yandex.Cloud прямо с микроскопов лаборатории НИИ биологии ИГУ, и алгоритм будет автоматически определять видовую принадлежность планктонных частиц. Предполагается, что алгоритм будет определять до 99% всех видов планктона, а специалисты института биологии будут контролировать качество его работы", – отметили в пресс-службе сервиса.
Сейчас в проекте "Точка №1" применяют методику распознавания данных, которая, как отмечает пресс-служба, технически устарела. Для определения видов микроорганизмов специалисту необходимо научиться различать "более 400 видов фито- и зоопланктона", подготовка такого эксперта занимает более 10 лет непрерывной практики. Для поддержания работы проекта нужны были бы "несколько десятков специалистов высокого уровня".
 
БайкалИркутский государственный университетТехнологииОбщество
 
 
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