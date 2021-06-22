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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/antitela-1738002832.html
Ученые рассказали о людях с наибольшим количеством антител к COVID-19
Ученые рассказали о людях с наибольшим количеством антител к COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
Ученые рассказали о людях с наибольшим количеством антител к COVID-19
Максимально большое количество антител фиксируется в людей, переболевших COVID-19, а затем сделавших прививку. С таким заявлением выступили ученые из Института... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T01:05
2021-06-22T01:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Максимально большое количество антител фиксируется в людей, переболевших COVID-19, а затем сделавших прививку. С таким заявлением выступили ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.Участников исследования распределили на четыре группы: перенесшие коронавирус, а затем сделавшие прививку; не болевшие и вакцинированные; вылечившиеся от COVID-19, но непривитые; не вакцинированные и не болевшие. Самые высокие титры антител оказались у переболевших, а затем прошедших вакцинацию.Младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации института Анна Тимофеева объяснила это тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками, и иммунная система дает более мощный ответ.Вирус может распространяться быстрееПривитых от коронавируса в России еще мало, а доля переболевших, у которых остались антитела, небольшая, поэтому вирус может распространяться еще быстрее, если не иммунизировать достаточное количество населения, заявила ранее руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.Она пояснила, что единственное спасение в этой ситуации — это "привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться".Изменение клеток кровиРанее группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность коронавирусной инфекции влиять на клетки крови.Специалисты изучили более четырех миллионов клеток крови от 17 пациентов с острым COVID-19, 14 выздоравливающих и 24 здоровых человек (они послужили контрольной группой). Как показали результаты, коронавирус в долгосрочной перспективе может влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец, а также приводит к деформации некоторых клеток.ВакцинацияВакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде российских регионов для некоторых категорий граждан. Так, работодатели Москвы и Подмосковья обязаны привить не менее 60% сотрудников сферы услуг. Необходимость данной меры связана с резким ростом количества заразившихся коронавирусом.За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев COVID-19, умерли 440 человек, выписались 8631. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 5 334 204.
https://ria.ru/20210619/revaktsinatsiya-1737712099.html
https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738000570.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Ученые рассказали о людях с наибольшим количеством антител к COVID-19
01:05 22.06.2021 (обновлено: 01:25 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПациенты, переболевшие COVID-19, сдают плазму в городской клинической больнице №52 в Москве
Пациенты, переболевшие COVID-19, сдают плазму в городской клинической больнице №52 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Ученые из России назвали людей с наибольшим количеством антител к COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Максимально большое количество антител фиксируется в людей, переболевших COVID-19, а затем сделавших прививку. С таким заявлением выступили ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.
Участников исследования распределили на четыре группы: перенесшие коронавирус, а затем сделавшие прививку; не болевшие и вакцинированные; вылечившиеся от COVID-19, но непривитые; не вакцинированные и не болевшие. Самые высокие титры антител оказались у переболевших, а затем прошедших вакцинацию.
Младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации института Анна Тимофеева объяснила это тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками, и иммунная система дает более мощный ответ.
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Вирус может распространяться быстрее

Привитых от коронавируса в России еще мало, а доля переболевших, у которых остались антитела, небольшая, поэтому вирус может распространяться еще быстрее, если не иммунизировать достаточное количество населения, заявила ранее руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
Она пояснила, что единственное спасение в этой ситуации — это "привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться".
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Изменение клеток крови

Ранее группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность коронавирусной инфекции влиять на клетки крови.
Специалисты изучили более четырех миллионов клеток крови от 17 пациентов с острым COVID-19, 14 выздоравливающих и 24 здоровых человек (они послужили контрольной группой). Как показали результаты, коронавирус в долгосрочной перспективе может влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец, а также приводит к деформации некоторых клеток.
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Вчера, 14:09Распространение коронавируса
Мурашко рассказал, как управлять ситуацией с COVID-19

Вакцинация

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде российских регионов для некоторых категорий граждан. Так, работодатели Москвы и Подмосковья обязаны привить не менее 60% сотрудников сферы услуг. Необходимость данной меры связана с резким ростом количества заразившихся коронавирусом.
За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев COVID-19, умерли 440 человек, выписались 8631. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 5 334 204.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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