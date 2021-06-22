https://ria.ru/20210622/antitela-1738002832.html

Ученые рассказали о людях с наибольшим количеством антител к COVID-19

Ученые рассказали о людях с наибольшим количеством антител к COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021

Ученые рассказали о людях с наибольшим количеством антител к COVID-19

Максимально большое количество антител фиксируется в людей, переболевших COVID-19, а затем сделавших прививку. С таким заявлением выступили ученые из Института... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T01:05

2021-06-22T01:05

2021-06-22T01:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Максимально большое количество антител фиксируется в людей, переболевших COVID-19, а затем сделавших прививку. С таким заявлением выступили ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.Участников исследования распределили на четыре группы: перенесшие коронавирус, а затем сделавшие прививку; не болевшие и вакцинированные; вылечившиеся от COVID-19, но непривитые; не вакцинированные и не болевшие. Самые высокие титры антител оказались у переболевших, а затем прошедших вакцинацию.Младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации института Анна Тимофеева объяснила это тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками, и иммунная система дает более мощный ответ.Вирус может распространяться быстрееПривитых от коронавируса в России еще мало, а доля переболевших, у которых остались антитела, небольшая, поэтому вирус может распространяться еще быстрее, если не иммунизировать достаточное количество населения, заявила ранее руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.Она пояснила, что единственное спасение в этой ситуации — это "привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться".Изменение клеток кровиРанее группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность коронавирусной инфекции влиять на клетки крови.Специалисты изучили более четырех миллионов клеток крови от 17 пациентов с острым COVID-19, 14 выздоравливающих и 24 здоровых человек (они послужили контрольной группой). Как показали результаты, коронавирус в долгосрочной перспективе может влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец, а также приводит к деформации некоторых клеток.ВакцинацияВакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде российских регионов для некоторых категорий граждан. Так, работодатели Москвы и Подмосковья обязаны привить не менее 60% сотрудников сферы услуг. Необходимость данной меры связана с резким ростом количества заразившихся коронавирусом.За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев COVID-19, умерли 440 человек, выписались 8631. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 5 334 204.

https://ria.ru/20210619/revaktsinatsiya-1737712099.html

https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738000570.html

https://ria.ru/20210621/murashko-1737902975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)