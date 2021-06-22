США и Европа повторяют те же ошибки, что и 80 лет назад, заявил Лазар
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в День памяти и скорби выразил обеспокоенность отсутствием единства стран в борьбе с терроризмом и антисемитизмом в мире.
"В 1941 году Гитлер по сути вынудил Великобританию, США и СССР стать союзниками и вместе дать ему отпор. Сейчас в войне с терроризмом мы этого, к сожалению, не видим. В ряде стран ЕС и даже в США усиливается экстремистская антисемитская пропаганда, все больше актов насилия против евреев – причем под теми же самыми лозунгами, какие использовали нацисты", - говорится в обращении раввина, предоставленном РИА Новости, в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны.
Лазар отметил, что нападение нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года – это "самое трагическое событие в истории всех народов нашей страны". "Духовные лидеры еврейства предупреждали, что опыт геноцида нацисты обязательно попробуют распространить и на другие народы. К сожалению, к ним не прислушались – ни на Западе, ни на Востоке. В результате только Советский Союз потерял 27 миллионов человеческих жизней", - сказано в обращении.
Идеология ненависти, считает он, должна быть объявлена вне закона, ее носители –изолированы от общества, а политический диалог с ними невозможен из-за отсутствия у них стремления к компромиссу.
"Тех, кто разжигает национальную рознь, надо наказывать сразу и самым решительным образом. Тем более, когда экстремисты оправдывают свои преступления "высшими идеалами", а они всегда это делают: Гитлер объявил себя "спасителем арийской расы", нынешние террористы и террористические режимы утверждают, что убивают "во имя Бога". И нельзя тешить себя иллюзиями, что это нас не коснется, это все ближневосточные дела. Если не остановить бандита сегодня, завтра он доберется до тебя", - считает раввин.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На рассвете этого дня фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Постановлением президиума Верховного совета РФ от 13 июля 1992 года он был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года название памятной даты было изменено на День памяти и скорби.