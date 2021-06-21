https://ria.ru/20210621/zyuganov-1737921361.html

Зюганов опроверг слухи о переходе осенью в Совфед по президентской квоте

Зюганов опроверг слухи о переходе осенью в Совфед по президентской квоте - РИА Новости, 21.06.2021

Зюганов опроверг слухи о переходе осенью в Совфед по президентской квоте

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал глупостями сообщения в Телеграм-каналах о его переходе осенью в Совет Федерации по президентской квоте. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:30

2021-06-21T15:30

2021-06-21T15:45

совет федерации рф

госдума рф

геннадий зюганов

политика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал глупостями сообщения в Телеграм-каналах о его переходе осенью в Совет Федерации по президентской квоте.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, в том числе со ссылкой на первого секретаря хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, о том, что Зюганов якобы в октябре может стать членом Совета Федерации по президентской квоте и руководитель партии сменится. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин впоследствии в комментарии РИА Новости опроверг данные сообщения, назвав их "провокационным вбросом с фейкового аккаунта"."Да ладно, слушайте, не занимайтесь глупостями. Мы на выборы Думы идем. Мне поручено возглавлять список, понимаете?.. А вы всё – Совет Федерации", - сказал Зюганов РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать указанные сообщения.По его словам, КПРФ сейчас работает над программой в преддверии предстоящих парламентских выборов. "Страну вытаскивать из кризиса надо", - отметил лидер Компартии.

https://ria.ru/20210621/putin-1737902115.html

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совет федерации рф, госдума рф, геннадий зюганов, политика