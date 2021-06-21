https://ria.ru/20210621/zyuganov-1737921361.html
Зюганов опроверг слухи о переходе осенью в Совфед по президентской квоте
Зюганов опроверг слухи о переходе осенью в Совфед по президентской квоте - РИА Новости, 21.06.2021
Зюганов опроверг слухи о переходе осенью в Совфед по президентской квоте
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал глупостями сообщения в Телеграм-каналах о его переходе осенью в Совет Федерации по президентской квоте. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:30
2021-06-21T15:30
2021-06-21T15:45
совет федерации рф
госдума рф
геннадий зюганов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727410087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_082dbddb1d7f2a7a5f31a3341aa0e13d.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал глупостями сообщения в Телеграм-каналах о его переходе осенью в Совет Федерации по президентской квоте.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, в том числе со ссылкой на первого секретаря хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, о том, что Зюганов якобы в октябре может стать членом Совета Федерации по президентской квоте и руководитель партии сменится. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин впоследствии в комментарии РИА Новости опроверг данные сообщения, назвав их "провокационным вбросом с фейкового аккаунта"."Да ладно, слушайте, не занимайтесь глупостями. Мы на выборы Думы идем. Мне поручено возглавлять список, понимаете?.. А вы всё – Совет Федерации", - сказал Зюганов РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать указанные сообщения.По его словам, КПРФ сейчас работает над программой в преддверии предстоящих парламентских выборов. "Страну вытаскивать из кризиса надо", - отметил лидер Компартии.
https://ria.ru/20210621/putin-1737902115.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727410087_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c8c34b147db4f0e3c10ca32dbeb22d83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, госдума рф, геннадий зюганов, политика
Зюганов опроверг слухи о переходе осенью в Совфед по президентской квоте
15:30 21.06.2021 (обновлено: 15:45 21.06.2021)
Зюганов опроверг слухи о переходе осенью в Совет Федерации по президентской квоте