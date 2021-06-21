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Зюганов опроверг слухи о переходе осенью в Совфед по президентской квоте
Зюганов опроверг слухи о переходе осенью в Совфед по президентской квоте - РИА Новости, 21.06.2021
Зюганов опроверг слухи о переходе осенью в Совфед по президентской квоте
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал глупостями сообщения в Телеграм-каналах о его переходе осенью в Совет Федерации по президентской квоте. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:30
2021-06-21T15:45
совет федерации рф
госдума рф
геннадий зюганов
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал глупостями сообщения в Телеграм-каналах о его переходе осенью в Совет Федерации по президентской квоте.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, в том числе со ссылкой на первого секретаря хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, о том, что Зюганов якобы в октябре может стать членом Совета Федерации по президентской квоте и руководитель партии сменится. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин впоследствии в комментарии РИА Новости опроверг данные сообщения, назвав их "провокационным вбросом с фейкового аккаунта"."Да ладно, слушайте, не занимайтесь глупостями. Мы на выборы Думы идем. Мне поручено возглавлять список, понимаете?.. А вы всё – Совет Федерации", - сказал Зюганов РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать указанные сообщения.По его словам, КПРФ сейчас работает над программой в преддверии предстоящих парламентских выборов. "Страну вытаскивать из кризиса надо", - отметил лидер Компартии.
https://ria.ru/20210621/putin-1737902115.html
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совет федерации рф, госдума рф, геннадий зюганов, политика
Зюганов опроверг слухи о переходе осенью в Совфед по президентской квоте
15:30 21.06.2021 (обновлено: 15:45 21.06.2021)
 
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Первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Зюганов опроверг слухи о переходе осенью в Совет Федерации по президентской квоте

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал глупостями сообщения в Телеграм-каналах о его переходе осенью в Совет Федерации по президентской квоте.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, в том числе со ссылкой на первого секретаря хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, о том, что Зюганов якобы в октябре может стать членом Совета Федерации по президентской квоте и руководитель партии сменится. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин впоследствии в комментарии РИА Новости опроверг данные сообщения, назвав их "провокационным вбросом с фейкового аккаунта".
"Да ладно, слушайте, не занимайтесь глупостями. Мы на выборы Думы идем. Мне поручено возглавлять список, понимаете?.. А вы всё – Совет Федерации", - сказал Зюганов РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать указанные сообщения.
По его словам, КПРФ сейчас работает над программой в преддверии предстоящих парламентских выборов. "Страну вытаскивать из кризиса надо", - отметил лидер Компартии.
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