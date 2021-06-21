https://ria.ru/20210621/zhirinovskiy-1737942218.html

Жириновский предложил выкупать детей у женщин, планирующих аборт

Жириновский предложил выкупать детей у женщин, планирующих аборт - РИА Новости, 21.06.2021

Жириновский предложил выкупать детей у женщин, планирующих аборт

Женщинам, которые планируют отказаться от рождения ребенка и сделать аборт, нужно обещать 500 тысяч рублей, после этого государству нужно забирать детей тех,... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:29

2021-06-21T17:29

2021-06-21T17:29

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МОСКВА. 21 июн – РИА Новости. Женщинам, которые планируют отказаться от рождения ребенка и сделать аборт, нужно обещать 500 тысяч рублей, после этого государству нужно забирать детей тех, кто решит родить, получив эту поддержку, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Как отметил парламентарий в эфире телеканала "Россия 24", самое большое достижение Госдумы седьмого созыва – помощь женщинам и детям, партия много лет говорила об этом, и теперь удалось добиться того, что государство на каждого ребенка выделяет по 10 тысяч рублей."Осталось дать деньги тем женщинам, которые не могут родить по каким-то причинам, хотят избавиться искусственным путем от ребенка. Но если мы ей пообещаем первый семейный капитал - около 500 тысяч рублей и заберем ребенка, ибо она, ну так сложилась жизнь, не хочет его оставлять, мы тогда закроем все проблемы с женщинами", - заявил Жириновский.Кроме того, он предложил давать пособие и считать рабочий стаж домохозяйкам.В понедельник, 21 июня, депутаты Госдумы седьмого созыва встретились с президентом РФ Владимиром Путиным, где подвели итоги работы текущего созыва нижней палаты парламента.В завершение встречи с парламентариями президент поблагодарил депутатов Госдумы за работу и их вклад в развитие России. Путин пожелал парламентариям успехов в ходе предстоящих выборов, отметив, что они "этого заслужили".

https://ria.ru/20210513/abort-1732126278.html

https://ria.ru/20210304/klinika-1599899615.html

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россия, лдпр, госдума рф, владимир путин, владимир жириновский, общество