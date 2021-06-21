https://ria.ru/20210621/zhirinovskiy-1737939298.html

В ЛДПР опровергли сообщения о переходе Жириновского в Совфед

В ЛДПР опровергли сообщения о переходе Жириновского в Совфед - РИА Новости, 21.06.2021

В ЛДПР опровергли сообщения о переходе Жириновского в Совфед

Сообщения о переходе лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Совет Федерации по президентской квоте являются слухами, которые в партии не комментируют, сообщили... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:12

2021-06-21T17:12

2021-06-21T17:12

совет федерации рф

кпрф

госдума рф

геннадий зюганов

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Сообщения о переходе лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Совет Федерации по президентской квоте являются слухами, которые в партии не комментируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе либерал-демократов.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Жириновский якобы в октябре может стать членом Совета Федерации по президентской квоте и руководитель партии сменится."Мы слухи не комментируем", - сообщили в пресс-службе ЛДПР в ответ на вопрос о переходе.Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что якобы осенью ожидается "большая перезагрузка партийного лидерства в России", Жириновский и глава КПРФ Геннадий Зюганов уходят в Совет Федерации пожизненными сенаторами по президентской квоте. Лидер КПРФ, комментируя РИА Новости эти сообщения, назвал их глупостями и заявил, что идет на выборы в Госдуму и ему "поручено возглавлять список".

https://ria.ru/20210621/kprf-1737854839.html

https://ria.ru/20210608/ldpr-1736120432.html

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совет федерации рф, кпрф, госдума рф, геннадий зюганов, владимир жириновский, политика